Der Pizza hat es nicht geschadet

Volker Palme [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] »Von jedem Tag will ich was haben« – Gundermann und Seilschaft (Kulturbrauerei, Berlin 1993)

Was einem als erstes zu Arbeiterliedern einfallen sollte? Nicht unbedingt Nazis, aber man kann es ja mal versuchen beim Experten für Arbeiterlieder Lutz Kirchenwitz, Stichwort: Auch die Nazis hatten »schöne« Lieder. Kirchenwitz, der das 20. »Festival Musik und Politik« in der Volksbühne mit der von ihm moderierten Gesprächsrunde »Arbeiterlied reloaded« am frühen Freitag abend einleiten wird und selbst viele Jahre Leiter des linken Traditionsfestivals war, pariert im Interview angemessen scharf: »Die Nazis hatten einige grauenhafte Lieder. Ansonsten haben sie alles verwendet, was ihnen brauchbar erschien, also auch Arbeiterlieder, zum Teil mit kleinen Textveränderungen. Den Arbeiterliedern kann man das nicht zum Vorwurf machen, ebensowenig, wie Liedermacher heute verhindern können, dass Neonazis ihre Lieder singen.«

Nein, können sie leider nicht. Nächster Punkt, Kultursoziologie für interessierte Laien: Ausdrucks-, Mobilisierungs- und Solidarisierungsmittel der Arbeiterbewegung sei das Arbeiterlied im 19. und 20. Jahrhundert gewesen, bisweilen wurden traditionelle Lieder umgesungen, leicht verständlich und ebenso leicht zu singen mussten sie in jedem Fall sein, klar. So leicht, dass es das ebenso schöne wie ernsthaft-traurige italienische Partisanenlied »Bella Ciao« letztes Jahr entsprechend hart erwischte: von El Professor in ein stumpfdummes Maximal-House-Gewand geprügelt, wurde es zum Hit für die Ballermänner Europas.

Aber ist »Bella Ciao« überhaupt ein Arbeiterlied? Und wie steht es um die Lieder der Sklaven und Sträflinge (der heutigen USA), die während der Arbeit gesungen wurden, sofern man die erschöpfende Dauerquälerei Arbeit nennen möchte? Es muss ja nicht zwingend »Die Hymne der Arbeiterbewegung« oder Kluges von Brecht/Eisler sein. Mal schauen, was Peter Deeg (vom Arbeiterliedarchiv der Akademie der Künste Berlin), Maren Köster (Kuratorin der Ausstellung zum Arbeiterlied), Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel, Ingar Solty von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Joachim Hetscher in der Diskussionsrunde dazu so einfällt.

Apropos: Der Pizza hat es nicht geschadet, sie ist so lecker oder grauenhaft geblieben wie vor ihrer Ernennung durch die UNESCO zum »Kulturerbe 2017«. Seit 2014 zählt auf Initiave Hetschers hin auch »Arbeiterlieder singen« in Deutschland zum immateriellen Kulturerbe. Und beim Arbeiterlied verstärkt sich durch diese Form von Eingemeindung dann vielleicht noch einmal der Eindruck, dass es sich um eine ziemlich ausgestorbene Kunstform handeln könnte, zumal es, so die Veranstalter, »nach 1945 im Sog des Kalten Krieges zum Zerrbild« mutiert war, bevor es dann nach 1990 »im Abseits« verschwand. Hoffnungslos ist die Lage aber nicht, denn, so Kirchenwitz: »Etliche Liedermacher, Folk- und Rockmusiker führen die Tradition politischer Musik weiter. Was zum Beispiel im sogenannten Diskursrock läuft, verfolgen wir mit großem Interesse. Bernadette La Hengst tritt schon zum dritten Mal bei unserem Festival auf, Die Goldenen Zitronen waren einmal dabei.«

Die grandiosen Klassenkämpfer unter den Polit-Postpunks Sleaford Mods fehlen trotzdem, einerseits. Andererseits kann man nicht alles haben. Und was die Festivalveranstalter da über drei Tage an Musik und Musikern auffahren, ist für Liebhaber ein mittelschwerer Hammer: Gundermann wird großzügig gewürdigt, mit einer Band und gleich zwei Chören, der tolle Daniel Kahn & The Painted Bird verbinden jiddische Songs und Punk-Folk, Konstantin Wecker und Dirk Zöllner erzählen singend schlaue Sachen, Bernadette La Hengst bereichert, garantiert lässig wie immer, den linken Popdiskurs, Wenzel und Band, Thomas Putensen, Amalia Chikh, Strom & Wasser u. v. a. sind am Start, wie wir unter Old-School-Deutschrappern zu sagen pflegen. Ach, genau: Was ist denn mit HipHop?