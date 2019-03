Globale Glotze

Tony Avelar/AP/dpa Will mit Apple TV plus den globalen Markt der Streamingdienste aufmischen: Konzernchef Timothy Cook

Die Apple Inc. ist erfolgsverwöhnt. I-Phones der verschiedensten Generationen, aber auch die erfolgreiche Plattform- und App-Strategie, haben den Konzern aus Kalifornien zum kapitalistischen Superprimus aufsteigen lassen. Mit allerlei Brimborium kündigte jetzt CEO Timothy Donald »Tim« Cook neben einem aktuellen Medien-Sammelangebot eine globale Streaming-Offensive und eine Spiele-Flatrate sowie eine Kreditkarte an. Doch bislang blieb das Echo verhalten und Beifallsverstärker in Tausenden Redaktionsstuben gerieten ins Grübeln.

Ob das News-Sammelalbum als App ein gutes Angebot ist, bleibt abzuwarten. Denn es gilt zweifellos: Kennst du einen, kennst du alle Mainstreamtitel und deren Inhalte mit gleichartiger Tendenz. Das Aboangebot startet mit über 300 Magazintiteln von Vogue über National Geographic, People, Elle bis zum New Yorker – aber auch Zeitungen wie das Wall Street Journal und die Los Angeles Times sind zum Start dabei, wie Meedia.de am Montag berichtete. Alle weiteren Dienste sollen später kommen.

Früher haben sich Medien und Apple-Anhänger überschlagen, wenn eine sogenannte Key-Note des Multis angesagt war. Doch mit dem I-Phone ist – dank Samsung und Huawei – längst nicht mehr so viel Staat zu machen wie vor zehn Jahren noch. Zwar sorgten die Spekulanten an der Wall Street jüngst dafür, dass Apple seinen vermeintlich angestammten Spitzenplatz als »wertvollstes Unternehmen« der Welt nach kurzer Degradierung wieder einnehmen konnte. Doch der Titel ist wie der Börsenwert eher Fluch als Segen. Sollte das Unternehmen keine neuen Marktknaller liefern, wandern die Investoren am Ende doch noch ab. Deutlich wird zudem: Was sich Cook und Co. auch ausdenken, so leicht wie einst mit dem in China bei Foxconn gefertigten Smartphone kann der Techkonzern keine Monopolprofite mehr realisieren.

Vor zwei Wochen grätschte ein anderer großer Marktakteur in die schönen neuen Pläne: Ausgerechnet Google (Alphabet Inc.) reüssierte mit einem ähnlichen Vorstoß wie jetzt Apple und wurde sogleich als neuer globaler Angreifer gelobhudelt. Damit haben sich bislang drei US-Megaunternehmen der Sache mit Streaming und Cloud angenommen, die ihr Geld zuvor anderweitig gescheffelt haben. Denn vor Google und Apple hatte sich der Großkrämer Amazon ins Geschäft gedrängt. Sogar recht erfolgreich, wie Medienberichte verkünden.

Ein Problem haben die drei dennoch: Auf dem Thron des Streaming-Marktchampions hockt derzeit mit Netflix ein weiterer, ebenfalls auf Monopol programmierter US-Anbieter. Den zu verdrängen dürfte für Amazon, Apple und Google – sowie weitere Aspiranten – ein harter und teurer Job werden. Der Platzhirsch kann die Versuche der Konkurrenten zwar nicht beruhigt, aber immerhin gelassen zur Kenntnis nehmen. Denn er dominiert einer aktuellen Erhebung des Marktanalysten Parrot Analytics zufolge derzeit 70 Prozent des Geschäfts, wie Meedia berichtete.