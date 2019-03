Klebrige Chefs

RubyImages/F. Boillot

Coca-Cola-Mitarbeiter in Ostdeutschland sind am Mittwoch in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Rund 250 Beschäftigte kamen zu einer Kundgebung vor den Berliner Hauptsitz (Foto). Die Gewerkschaft NGG fordert eine Erhöhung der Entgelte um 180 Euro im Monat. Der Brausehersteller bietet nur die Hälfte. Sein Angebot sei laut NGG zudem an die Bedingung geknüpft, dass die Gewerkschaft einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeiten und damit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zustimme. (dpa/jW)