Verleugnete Siegerinnen

Christian-Ditsch.de YPJ-Fahne auf einer Demonstration gegen den türkischen Angriff auf Afrin (Februar 2018)

Laut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) war der Sieg über den »Islamischen Staat« (IS) in Syrien »nur durch eine beispiellose internationale Zusammenarbeit, zu der Deutschland beigetragen hat«, möglich. Drei Tage nachdem Maas dieses Eigenlob über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete, ohne die tatsächlich Beteiligten beim Namen zu nennen, ist am Dienstag in München erneut ein Aktivist verurteilt worden, der auf einer Demonstration für die syrisch-kurdischen Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) Flagge gezeigt hatte. Der grüne Wimpel mit dem roten Stern, den die Kämpferinnen vor wenigen Tagen in Baghus auf Gebäudedächern hissten, wo zuvor die IS-Flagge geweht hatte, ist in Deutschland zwar nicht direkt verboten. Die Symbole der YPJ und der Volksverteidigungseinheiten YPG würden aber von der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) »usurpiert« – so die Argumentation der Staatsanwaltschaft, der das Amtsgericht München am Dienstag im Fall von Claus Schreer folgte. Der heute 80jährige hatte beim Protest gegen die »Münchner Sicherheitskonferenz« im Februar 2018 sowohl den YPJ-Wimpel als auch ein Porträt des in der Türkei inhaftierten PKK-Gründers mit der Forderung »Freiheit für Abdullah Öcalan« getragen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft förderte er damit »den Zusammenhalt der PKK«.

Laut Gerichtsurteil soll er nun wegen »Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen« eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 40 Euro bezahlen – insgesamt 2.800 Euro. Gegen das Urteil will er Rechtsmittel einlegen.

Die Freilassung eines politischen Gefangenen zu fordern könne nicht strafbar sein, »genausowenig wie die Forderung nach Aufhebung des PKK-Verbots, außer man will das unveräußerliche Recht auf Meinungsfreiheit aus dem Grundgesetz eliminieren«, sagte Schreer am Dienstag in einer Prozesserklärung, die der Redaktion vorliegt. »Ich muss noch einmal betonen: Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten haben 2014 Zehntausende Jesidinnen und Jesiden vor den Mörderbanden des IS gerettet«, so Schreer. »Seitdem verteidigen sie Nordsyrien gegen die Angriffe des IS und müssen sich jetzt auch noch vor einer völkerrechtswidrigen Militärintervention der Türkei schützen«, sagte er mit Blick auf den Einmarsch im nordsyrischen Kanton Afrin im vergangenen Jahr. Dabei hatte die türkische Armee sowohl »Leopard-2«-Panzer aus deutscher Produktion als auch dschihadistische Hilfstruppen gegen YPJ und YPG eingesetzt.

»Sie haben das Recht auf Selbstverteidigung, das ausdrücklich in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist. Sie verdienen unseren Respekt und unsere Solidarität«, sagte Schreer. »Was heute hier verhandelt wird, ist, ob das im Grundgesetz garantierte Recht auf Meinungsfreiheit noch Gültigkeit hat oder ob mit Hilfe des PKK-Verbots das Grundgesetz aus den Angeln gehoben wird.«

Es war nicht der erste Prozess dieser Art und wird nicht der letzte sein. In Bayern laufen Dutzende ähnlich gelagerter Verfahren. Vor diesem Hintergrund kritisierte die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Samstag, dass Bundesaußenminister Maas nicht in der Lage sei, den Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) zu danken. Das Militärbündnis, dem YPJ und YPG als integraler Bestandteil angehören, hatte im Anti-IS-Kampf rund 11.000 Gefallene zu beklagen und zeitweise Luftunterstützung von den USA erhalten.

Außenminister Maas wurde wegen seines kreativen Umgangs mit der Wahrheit in den letzten Tagen von anderen Twitter-Nutzern scharf kritisiert: Er vergesse »diejenigen, die den höchsten Preis für die Niederringung des IS zahlten«, schrieb ihm der Arzt und Aktivist Michael Wilk ins Stammbuch.