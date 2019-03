Seuchen drohen in Ostafrika

Siphiwe Sibeko/REUTERS Nach dem Zyklon: Wasser, wohin man sieht (Beira, 23.3.)

»Ich habe so etwas noch nie gesehen, selbst die Ältesten haben so etwas noch nie erlebt. Im Jahr 2000 gab es Überschwemmungen, aber das Wasser ging nur bis zu den Schultern. Dieses Mal hat das Wasser alles bedeckt.«, beschreibt João Zakaria, der die Flut im mosambikanischen Beira auf einem Baum überlebte, die Situation gegenüber AFP.

Der Zyklon »Idai« traf in der Nacht vom 14. auf den 15. März, vom Indischen Ozean kommend, im südlichen Ostafrika auf Land. Er war bereits der siebte Sturm dieser Kategorie in diesem Jahr – üblich sind drei davon in einer Sturmsaison. Paulo Ceppi vom Imperial College in London erläuterte im Guardian vom 19. März: »Es gibt eine direkte Verbindung zwischen globaler Erwärmung und der Intensität von Zyklonen. Wir müssen alles unternehmen, um zukünftige Steigerungen der Intensität von tropischen Stürmen zu minimieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir sofort beginnen, die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren.« Diese Warnungen sind nicht neu, aber solange der globale Norden die klimatischen Schwierigkeiten in seinen eigenen Breiten mit ausreichend Kapital abfedern kann, ist der Druck scheinbar nicht groß genug. Trifft es den globalen Süden, unterscheiden sich die Bilder kaum von denen, die sonst aus »unterentwickelten« Ländern zu sehen sind: Armut, Hunger und eine vermeintlich »westlichen Standards« ohnehin nicht entsprechende Infrastruktur.

Mittlerweile ist die Zahl der Todesopfer in den drei betroffenen Ländern Mosambik, Simbabwe und Malawi auf mindestens 750 gestiegen. Das Katastrophengebiet erstreckt sich über Hunderte Kilometer. Der Katastrophenschutz spricht von 50.000 unbewohnbaren Häusern und Tausenden Quadratkilometern zerstörtem Ackerland. Laut UN-Schätzung ist rund eine Million Menschen direkt betroffen. Konzertierte Katastrophenhilfe jenseits obligatorischer Geldzusagen aus aller Welt ist nur langsam angelaufen, obwohl die enormen Ausmaße von Beginn an klar zu erkennen waren.

In Simbabwe erklärte der lokale Geschäftsmann Shawne Kidd gegenüber AFP, dass es an Möglichkeiten fehle, die Betroffenen an den jeweiligen Orten mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen. Straßen und Brücken sind zerstört, ganze Ortschaften noch immer abgeschnitten von jeglicher Hilfe. Kidd unterhält mit anderen Freiwilligen ein Versorgungszentrum, das sie teilweise aus eigener Tasche finanzieren. Was sie jetzt dringender als Geld brauchen, sind Helikopter. Bis vergangenen Freitag – also eine Woche nach Auftreffen des Zyklons – gab es davon gerade mal elf für das gesamte Katastrophengebiet.

Mosambiks Präsident Filipe Nyusi rief am 20. März den Notstand aus. Simbabwes Staatschef Emmerson Mnangagwa folgte damit zwei Tage später und bat um internationale Hilfe. Am 23. März brach schließlich ein neunköpfiges Team des Technischen Hilfswerks auf, um mit zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen die am schwersten betroffene Stadt Beira in Mosambik zu versorgen. Seit gestern sollen so 10.000 Liter Wasser pro Stunde aufbereitet werden können. Am Montag war die Hafenstadt erstmals seit zehn Tagen wieder über Land erreichbar. Auch das US-Verteidigungsministerium hat am Sonntag das Budget des US-Regionalkommandos Africom autorisiert, bis zu 6,5 Millionen US-Dollar einzusetzen, um logistische Unterstützung – zunächst die Bereitstellung von Schiffen und Hubschraubern – für bis zu zehn Tage zu gewährleisten. Bis dahin hatten sich an dem Hilfseinsatz nur das indische Militär mit drei Schiffen und einigen hundert Mann sowie die südafrikanischen Streitkräfte mit mehreren Hubschraubern beteiligt. Die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) hat ebenfalls am Montag Hilfen in Höhe von 500.000 US-Dollar bereitgestellt.

Während sich Mosambiks Regierung eng mit den USA koordiniert, gilt Malawis Präsident Peter Mutharika als zuverlässig und erfolgreich in Krisensituationen. Wie es in der Tageszeitung Malawi Voice am 20. März hieß, habe er »eine beeindruckende Reaktion gezeigt und die betroffenen Menschen mit unmittelbar Benötigtem wie Essen, Unterkunft und Medizin versorgt«. Anders die Lage in Simbabwe, wo es ohnehin in jüngster Vergangenheit Proteste gegen die Regierung in Harare gab.

So hieß es am Sonntag, der Manyera-Damm in der Provinz Manicaland sei einsturzgefährdet. Der örtliche Zivilschutz wies die Bewohner daraufhin per Textnachricht an, höher gelegene Orte aufzusuchen. Laut der Tageszeitung NewsDay hielten dem jedoch lokale Bauern entgegen, der beschädigte Teil des Damms sei eine Sollbruchstelle, von ihm gehe keine Gefahr aus. Das Informationsministerium musste im Nachhinein zugeben, die Angaben zuvor nicht verifiziert zu haben. Der Aktivist Farai Maguwu kritisierte die schlechte Vorbereitung und mangelndes Engagement der Regierung: »Sie haben einfach nur gesagt, dass die Leute höher gelegene Orte aufsuchen sollen. Sie haben das gleiche in Chimanimani und Chipinge getan, wo Menschen ums Leben kamen. Sie schicken eine Nachricht über Twitter, und die Mehrheit in diesen Gebieten ist nicht auf Twitter. Opfer hätten vermieden werden können, wenn die Regierung es ernst meinen würde.« Der Sprecher der oppositionellen MDC-Allianz in Manicaland, Trevor Saruwaka, fügte hinzu: »Wir reden von einer illegitimen Regierung, die es nicht kümmert. Wir haben eine Regierung, die nicht in der Lage ist, ihr Mandat zu erfüllen.«

Das Welternährungsprogramm (WFP) setzte unterdessen die Hilfe für Mosambik auf eine Stufe mit der Krisenhilfe im Jemen, in Syrien und im Südsudan und erhöhte damit die Dringlichkeit des Einsatzes. »Diese Einstufung wird den massiven operativen Ausbau jetzt beschleunigen«, so der WFP-Sprecher Hervé Verhoosel am vergangenen Freitag.

Jetzt drohen Krankheiten. Mosambiks Umweltminister Celso Correia konstatierte am Sonntag, dass die Ausbreitung von Cholera und Malaria durch stehendes und verschmutztes Wasser »unvermeidlich« wäre. Und: Weitere Regenfälle, vor allem in Malawi und Mosambik, sind wieder vorhergesagt. Die Unwetterkatastrophe, die von der UN als möglicherweise bislang schlimmste in der südlichen Hemisphäre gesehen wird, ist noch lange nicht vorbei.