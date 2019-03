Proteste gegen Atomwaffen

atomwaffenfrei. jetzt Auftakt der mehrmonatigen »Aktionspräsenz« am Dienstag in Büchel

Mit einer Mahnwache haben im rheinland-pfälzischen Büchel Dienstag mittag um 11.58 Uhr – »Zwei vor zwölf« – Protestaktionen gegen die Lagerung von 20 US-Atombomben auf dem dortigen Bundeswehrstützpunkt begonnen. Sie sollen bis zum 9. August, also 20 Wochen, andauern. Die Organisatoren der Proteste verlangen von der Bundesregierung, dass sie sich für ein Ende der atomaren Aufrüstung und den Abzug der in Büchel gelagerten Atomwaffen einsetzt. Außerdem wird die Forderung nach einem Beitritt der Bundesrepublik zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag erhoben. Im Rahmen der »Aktionspräsenz 2019«, die von zahlreichen Organisationen und Verbänden getragen wird, ist in den kommenden Wochen ein Ostermarsch geplant, dazu kommen Sitzblockaden, regelmäßige Mahnwachen, Kleinkunstaktionen, Gottesdienste und Musikveranstaltungen.

Die »heiße Phase« der Proteste soll im Juli beginnen. Im Juli und August wird ein Friedenscamp durchgeführt, an dem Gäste aus den USA und dem europäischen Ausland teilnehmen. Für den 7. Juli hat die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann ihr Kommen zugesagt.

Friedensaktivisten demonstrieren Jahr für Jahr für den Abzug der in Büchel stationierten Atomwaffen. Dabei sind Demonstranten zuletzt mehrmals auf den Militärstützpunkt vorgedrungen, um die Start- und Landebahn zu blockieren. Erst vor wenigen Tagen trat eine Demonstrantin aus Lüneburg eine einwöchige Haftstrafe in der JVA Hildesheim an. Sie hatte 2016 zusammen mit anderen Personen die Startbahn besetzt und war danach wegen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte diese jedoch nur zum Teil bezahlt.

Der Militärflugplatz Büchel liegt in der Eifel, wenige Kilometer von Cochem an der Mosel. Hier ist seit 1958 das mit »Tornado«-Maschinen ausgerüstete Taktische Luftwaffengeschwader 33 stationiert. Seine Aufgabe ist es, im Rahmen der »nuklearen Teilhabe« die Atombomben ins Zielgebiet zu fliegen und abzuwerfen. Das Geschwader stellt nach Angaben der Bundeswehr eine »umfassende Luftangriffsfähigkeit« bereit – »präzise, reaktionsschnell, flexibel und bei jedem Wetter«. Eine weitere Auf- und Umrüstung steht bevor: In den USA läuft demnächst die Produktion der neuen Atombomben vom Typ B61-12 an, die auch in Büchel stationiert werden sollen. (jW)