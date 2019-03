Psychoterror vor Gericht

Jörn Perske/dpa Andreas Goerke mit einem Brief, in dem sein Sohn mit Mord bedroht wird (6.3.2017)

Am heutigen Donnerstag beginnt vor dem Amtsgericht Fulda ein Prozess gegen den ehemaligen AfD-Politiker Toni R. Der 36jährige ist wegen falscher Verdächtigung und Missbrauchs von Notrufen angeklagt. Zum Tatzeitpunkt war der aus Künzell stammende R. Mitglied des Kreisvorstandes der AfD Fulda, zugleich auch Kreisvorsitzender des Jugendverbandes der Partei, der »Jungen Alternative« (JA), und Mitglied des hessischen JA-Landesvorstandes.

Das Opfer des Psychoterrors, für den der ehemalige AfD-Mann verantwortlich sein soll, ist Andreas Goerke, Vorsitzender des 2014 gegründeten antifaschistischen Vereins »Fulda stellt sich quer«. Seit Jahren rufen Aktive von »Fulda stellt sich quer« zu Demonstrationen und Kundgebungen auf, die sich gegen die extreme Rechte und die völkisch-nationalistische AfD richten.

Aufgrund seines andauernden Engagements geriet Goerke, der als Gewerkschaftssekretär bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) tätig ist, ins Visier der Rechten (siehe jW vom 20.2.). Seit dem Frühjahr 2017 wurden er und seine Angehörigen Opfer wiederholter Einschüchterungen. So erreichten die Familie anonyme Morddrohungen, die gegen den minderjährigen Sohn gerichtet waren. Auch folgten Drangsalierungen von Goerkes Ehefrau, Telefonterror sowie Feuerwehreinsätze am Haus der Familie. Im Februar beschrieb der Antifaschist im Gespräch mit jW: »Außerdem haben wir, zusammengenommen, einen circa fünf Meter hohen Stapel an Werbung zugeschickt bekommen, dazu Bestellungen von Pizza bis Beton.«

Am perfidesten dürfte jedoch ein fingierter Anruf bei der Polizei gewesen sein, der dem Angeklagten zugeschrieben wird. So war am 11. Februar 2017 von einer Telefonzelle in Fulda aus unter dem Namen Goerkes bei der Polizei angerufen und behauptet worden, er habe seine Frau erstochen und werde nun seinen Sohn erstechen. Infolgedessen kam es zu einem SEK-Einsatz in Goerkes Haus.

Goerke selbst erhält derzeit über Fuldas Stadtgrenzen hinaus Solidaritätsbekundungen von Gewerkschaftern und Antifaschisten. Am Mittwoch äußerte sich auch Ulrich J. Wilken, rechtspolitischer Sprecher der hessischen Fraktion der Partei Die Linke und Vizepräsident im dortigen Landtag, im Gespräch mit jW. »Dass der ehemalige Fuldaer AfD-Funktionär wegen seiner ekelhaften Verleumdung des Sprechers des dortigen antifaschistischen Bündnisses jetzt vor Gericht gestellt wird, sollte in einem Rechtsstaat selbstverständlich sein. Zum Glück haben sich genügend Zeugen für die Tat gefunden«, konstatierte Wilken.

Der Prozess selbst hat unterdessen am Dienstag zusätzlich an Sprengkraft gewonnen. So wurde am Mittwoch bekannt, dass ein Zeuge, der heute gegen Toni R. aussagen will, am Dienstag abend von zwei maskierten Männern zusammengeschlagen und bedroht wurde. Wie Polizeisprecher Martin Schäfer Medienberichten zufolge bestätigte, soll dem Belastungszeugen zudem mit den Worten »Wenn du aussagst, schnappen wir deine Frau« gedroht worden sein. Das Opfer des Übergriffs hatte noch am Tatabend Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. »Dass ein Zeuge jetzt brutal überfallen und wegen seiner Aussage bedroht wird, zeigt einmal mehr, wie weit die Verrohung der Rechten fortgeschritten ist«, sagte Linke-Politiker Wilken. Er hoffe, »dass auch diese Tat aufgeklärt und dementsprechend bestraft wird«.

Ob alle gegen Goerke und mögliche Zeugen gerichteten Bedrohungen und Übergriffe jemals aufgeklärt werden können, gilt derzeit als fragwürdig. Nicht wenig deutet darauf hin, dass hinter den Drohungen eine mehrköpfige Anzahl an Tätern, zumindest aber an Mitwissern steht. Als interessant könnte sich die Rolle des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten aus Fulda, Martin Hohmann, herausstellen. Auch Hohmann, der mittlerweile für die AfD im Bundestag sitzt, ist als Zeuge zum Prozess geladen.