Cnédoc films/Mutotu Productions/ARTE FRANCE Neue Herausforderungen in Kisangani: »Mama Colonel«

Krebs besiegen – Was kann die Medizin heute?

Auch wenn es oft anders scheinen mag: Noch ist diese Gesellschaft zum Fortschritt in der Lage, es fragt sich halt nur immer, wer davon profitiert. Der Film zeigt bewährte Behandlungsformen, aber auch ganz neue Ansätze und Schwierigkeiten im Kampf gegen den Krebs. Nicht überall wird gleich behandelt, manche Krankenhäuser bieten mehr Möglichkeiten.

RBB, 20.15 Uhr

Engel fragt: Sex und Verlieben im Alter?

Ab 50 plagen Männer oft die ersten Erektionsstörungen, und auch der restliche Körper hat seine straffste Zeit hinter sich. Aber ist sexuelle Lust ein Privileg der Jugend? Im Gegenteil, sagt Ingeborg H., Sex im Alter ist viel besser, weil man lockerer und freier ist. Und: Noch nie lebten die Menschen so lange bei so guter Gesundheit, nie konnten sie sich so frei von Konventionen noch einmal neu verlieben. Italienische Gerontologen etwa sagen, alt sei man heute erst ab 75. Und was sagt Tinder?

HR, 21.45 Uhr

Bauerfeind – Die Show zur Frau

Wann ist ein Mann ein Mann?

Mehr als 70 Prozent der Männer sind mit ihrem Liebesleben unzufrieden, definieren sich oft nur noch über ihr Äußeres. Immer mehr junge Männer pumpen sich im Fitnessstudio auf, optimieren sich an jeder Ecke, gucken parallel romantische Komödien und lernen kochen. Nur, um am Ende festzustellen, dass die Frauen doch wieder was anderes wollen. Was ist eigentlich typisch männlich? Soll man das überhaupt noch definieren? Und ist es noch gefragt?

One, 21.50 Uhr

Mama Colonel

Der Dokumentarfilm beleuchtet das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Demokratischen Republik Kongo. Colonelle Honorine, Leiterin einer Polizeieinheit gegen sexuelle Gewalt und Kindesmisshandlung in Bukavu, wird nach 15 Jahren in der Stadt nach Kisangani versetzt. Hier, mehr als 600 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Bukavu, wird die Polizeichefin mit der Misshandlung von Kindern konfrontiert, die von ihren Eltern der Hexerei beschuldigt werden, und mit traumatisierten Frauen, die während des zweiten Kongokrieges vergewaltigt wurden. CON/F 2017. Regie: Dieudo Hamadi.

Arte, 21.55