Der Rolli gewinnt

Vincent Leifer Glücklich, ihre Welt mit den Kindern zu teilen: Magali Saby (im Rollstuhl) tanzt mit Dajana Voß

Tanz im Rollstuhl ist möglich, Magali Saby aus Paris macht’s vor: Sie ist examinierte Theaterwissenschaftlerin, Tänzerin, Model und Schauspielerin. Ihr Körper ist schön und muskulös, ihre Bewegungen sind geschmeidig, ihre Mimik ist ausdrucksstark. Wenn sie sich festhält, kann sie stehen, aber sie braucht den Rollstuhl als tägliches Transportmittel. Auch ihre Kunst findet mit dem Rolli statt, neuerdings in Klassenzimmern in Vorpommern. »Augenhöhe« heißt das Stück, das der Choreograph Stefan Hahn mit Magali und der nicht behinderten Tänzerin und Tanzpädagogin Dajana Voß für Schulkinder ab zehn Jahre schuf. Der Titel passt: Es geht um das Miteinander von verschiedensten Menschen, ohne störende Hierarchie – ein Meilenstein der soziokulturellen Kommunikation.

Dabei achtete Hahn darauf, die Bedürfnisse des Publikums zu berücksichtigen. »Dass die Kids auf Matten auf dem Boden sitzen und nicht auf Stühlen, wenn Magali und Dajana tanzen, entwickelte sich aus den Workshops mit den Schülern«, sagt er. Denn ein großer Teil der tänzerischen Interaktion spielt sich am Boden ab. Und da wollten die jungen Zuschauer nicht von oben herab zuschauen, auch wörtlich nicht.

Drei einstündige Einheiten hat dieses theaterpädagogische Angebot, zu der die Anfangsidee vom Theater Vorpommern kam. Es gibt einen vorbereitenden Workshop mit den Kindern, dann die Vorführung als Kunstakt im Klassenzimmer und schließlich ein nachbereitendes Gespräch. »Da kommt guter Input«, bestätigen die Kids wie auch die Erwachsenen.

Das Geld kommt aus verschiedenen Töpfen. »Vorpommern tanzt an« – unter diesem Motto schuf der Stralsunder Verein Perform(d)ance einen Rahmen für die Realisierung ungewöhnlicher Tanzevents. Stadt, Land und Bund geben Zuschüsse. Seit Februar erfreut sich »Augenhöhe« bei nordostdeutschen Kindern großer Beliebtheit. Hahn: »Etwaigen Vorbehalten, das sei für Kinder der mittleren Klassen zu anspruchsvoll, können wir entgegnen, dass es sehr gute Reaktionen der Kids gibt.«

Neugierige Fragen werden gestellt, die jungen Menschen werden durch die tänzerische Darbietung sensibilisiert. Ein vorurteilsfreier Umgang miteinander wird so trainiert.

Die Tanzshow beinhaltet unerwartete Elemente wie den schon erwähnten Bodentanz, aber auch den Bezug zu einer Schulbank, außerdem zu Marionetten: Magali Saby mutiert dann zu einem Objekt, zeigt, wie sie aus dieser Perspektive ihren Alltag erlebt. In anderen Passagen ist sie die Stärkere, trägt und stützt Dajana. Später spielt der Rollstuhl mit. Es gibt einen inszenierten Wettlauf der Tänzerinnen: Rollstuhlfahrerin gegen Fußgängerin. Das Ende überrascht: Der Rolli gewinnt, überrollt sogar die Fußgängerin. Auch sie könnte künftig auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Der »Unfall« im Tanzstück bewirkt erschrockene Reaktionen im Klassenzimmer. Das dramatische Element verrät theatrales Handwerk: Stefan Hahn studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und leitet eine eigene Jugendcompany. Die Verschiedenheit der beiden Protagonistinnen inspirierte ihn.

Magali Saby ist als in Frankreich ausgebildete Tänzerin sinnlich und expressiv. Dajana Voß hingegen, die in München ausgebildet wurde, ist geprägt von einer zurückhaltenden, strengen Form. Bei den Proben entwickelte sich ein intensiver Austausch der beiden Frauen, sichtbar in der Choreographie.

Obwohl Magali nur Französisch spricht, ist sie von den Reaktionen der Schulkinder berührt. Deren Interesse, sagt sie, übermittelt sich, und sie ist glücklich, ein Stück ihrer Welt mit den Kindern zu teilen. Bis Ende März ist das Team auf »Augenhöhe« noch durch die Klassenzimmer unterwegs.