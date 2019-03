Keine Kompromisse mehr

Piroschka van de Wouw/REUTERS »Zuhören ist schwer«: Erster Streik der niederländischen Lehrer und Professoren vergangenen Freitag in Den Haag

Am Montag morgen staute sich der Verkehr in den Niederlanden mehr als sonst. Der Grund: Ein landesweiter Streik bei Bus und Bahn zwang die Pendler, mit dem Wagen zur Arbeit zu fahren. Der Ausstand dauerte zwar nur symbolische 66 Minuten, aber die Fahrpläne waren noch bis zum Nachmittag durcheinander. Neben den Bediensteten der öffentlichen Verkehrsmittel nahmen die Beamten der Polizei, die Beschäftigten der Feuerwehr und die Rettungssanitäter mit einer besonderen Aktion am Streik teil. Sie schlichen aus zwei Richtungen im Schneckentempo von 66 Stundenkilometern über die Autobahnen und Schnellstraßen nach Den Haag, um dort an einer Kundgebung teilzunehmen. Diese wurde jedoch abgesagt, nachdem am späten Vormittag in einer Utrechter Straßenbahn das Feuer auf Insassen eröffnet worden war und die Täter flüchteten. Die Sicherheitskräfte brachen daraufhin landesweit ihre Beteiligung am Streik ab.

Zuvor aber verschärfte die rollende Straßenblockade der Polizei die Verkehrssituation, denn die Kolonne konnte nicht überholt werden. »Streik beinhaltet nun einmal, lästig zu sein«, sagte Albert Springer vom Niederländischen Polizeibund am Montag auf der Internetseite des Regionalsenders RTV Noord. Ab Mittag traten dann die Beschäftigten am Flughafen Amsterdam-Schiphol für 66 Minuten in den Ausstand. Begonnen hatte der Streiktag bereits in der Nacht zu Montag, als u. a. die Hafenarbeiter in Rotterdam, Amsterdam und in der Provinz Zeeland die Arbeit niederlegten.

Die Gewerkschaften wehren sich gegen die schrittweise Anhebung des Rentenalters von jetzt 66 Jahren auf 67 Jahre und drei Monate, die 2021 abgeschlossen sein soll. In den Niederlanden hängt das Rentenalter von der durchschnittlichen Lebenserwartung ab. Steigt sie, müssen die Beschäftigten länger arbeiten. Die Gewerkschaften wollen sich von dieser Praxis verabschieden. »Das Kabinett muss die Lebensarbeitszeit wirklich auf 66 Jahre in Beton gießen«, forderte Springer gegenüber RTV Noord. Die Verhandlungen mit der Regierung waren im vergangenen November gescheitert, nachdem die Gewerkschaften die Gespräche abgebrochen hatten. »Es sieht nicht so aus, als könnten wir mit diesem Kabinett auf einen Nenner kommen«, stellte Han Busker, Vorsitzender des größten Gewerkschaftsbundes FNV, laut dem öffentlich-rechtlichen Senderverbund NOS nach dem Scheitern fest.

Arbeitsniederlegungen sind in den Niederlanden äußerst selten, die Streikbereitschaft gehört zu den niedrigsten in der gesamten EU. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2014 fielen im Jahr im Durchschnitt nur acht Arbeitstage aus – einer mehr als in Deutschland. Zum Vergleich: In Frankreich waren es 123 Arbeitstage. Dass die niederländische Bevölkerung selten mit Streiks konfrontiert wird, liegt am sogenannten »Poldermodel«, wonach Beschäftigte und Unternehmer gemeinsam mit von der Regierung bestellten Wirtschaftsexperten nach einem Konsens im Tarifstreit suchen. Meistens erfolgreich. Als Beginn des Poldermodels gilt der »Vertrag von Wassenaar«, in dem sich im November 1982 die beteiligten Tarifparteien zu einer gemäßigten Lohnpolitik verpflichteten. Die Gewerkschaften erhielten im Gegenzug die Zusage für eine Verkürzung der Arbeitszeit.

Der Drang zum Konsens in der niederländischen Gesellschaft geht bis ins Mittelalter zurück. Damals mussten Bauern und Adelige, Städter und Landbevölkerung gemeinsam am Bau der Deiche mitarbeiten und Polder trockenlegen, um das Land vor den Fluten der Nordsee zu schützen. Im Laufe der Zeit wurde dieses Modell auch auf andere Bereiche des Zusammenlebens ausgeweitet. Das Verb »polderen« ist in der niederländischen Sprache inzwischen ein geflügeltes Wort, wenn es darum geht, Kompromisse auszuhandeln. Doch das Poldermodell läuft im Moment anscheinend nicht mehr richtig rund – am Freitag hatten schon die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen und die Professorinnen und Professoren an den Universitäten die Arbeit niedergelegt. Sie fordern höhere Löhne und weniger Arbeitsdruck. Auch sie wollten kurz vor den Provinzwahlen am 20. März noch einmal auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Die Gewerkschaften zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Streikverlauf. »Ungefähr 90 Prozent der Bahnbeschäftigten machten mit, das ist ein sehr schönes Ergebnis«, sagte ein Sprecher der FNV im Liveticker des Algemeen Dagblad.