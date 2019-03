ZDF/Christiane Schmidt. Nach 27 Jahren müssen Christine und Hans hier ausziehen: »Plattgemacht«

Ziemlich beste Nachbarn – mit Michael Kessler (3)

Wir und die Briten

Gepflegte Spleens und schwarzer Humor – insbesondere im Parlament: Michael Kessler macht sich auf in das Land des Fünf-vor-Zwölf-Brexits. Und schaut nach, was dran ist an den England-Klischees der Deutschen. Theresa May zum Beispiel, ist das nicht eine tapfere, abgezockte Politikerin? Einiges spricht dafür. Mal sehen, was wir davon zu sehen bekommen.

ZDF, 20.15

Resistance Fighters

Die globale Antibiotikakrise

Die Zahl der Todesopfer durch antibiotikaresistente Keime soll sich bis 2050 verzehnfachen. Das wäre dann die weltweite Todesursache Nummer eins. Wie konnte es so weit kommen, und was können wir tun? Autor Michael Wech zeigt, wie durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika in der Tiermast resistente Keime unkontrolliert in die Umwelt gelangen und dass sich fortwährend namhafte Unternehmen aus der Antibiotikaforschung zurückziehen, weil immense Entwicklungskosten und zunehmende Resistenzen auch bei neuen Präparaten ihr Geschäft unkalkulierbar machen. Planwirtschaft auch hier – jetzt! Anschließend Diskussion mit Prof. Didier Raoult, Chef der Abteilung Klinische Mikrobiologie an der Universität Marseille und Dr. Tim Eckmanns, Leiter Fachgebiet Nosokomiale Infektionen, Surveillance von Antibiotikaresistenz und –verbrauch, Abteilung für Infektionsepidemiologie am Robert-Koch-Institut. Wenn die es nicht wissen.

Arte, 20.15

Plattgemacht

Wenn ein Stadtteil verschwindet

Suhl-Nord, einst modernes Plattenbauviertel in Thüringen, heute geprägt von Abwanderung und Überalterung. Nach der »Wende« ging es bergab. Von 14.000 Bewohnern sind nur noch 3.650 übrig. Sanierung lohnt nicht, Platte für Platte wird nun abgerissen. Die Bewohner werden umgesiedelt, so ganz ohne böse Braunkohle. Was ist da los?

ZDF, 22.15

Nachtsicht

Heute ist alles besser!

Tatsächlich, sagt diese Sendung und stimmt damit durchaus in einen Chor ein, gehe es uns heute besser als jemals zuvor. Und selbst die ungelösten Aufgaben, wie den Hunger der Welt oder die Flüchtlingsintegration, ließen sich bei Betrachtung der Zahlen und Fakten optimistischer angehen. Moderator Andreas Bönte spricht mit dem Autor Walter Wüllenweber über die aktuelle prima Situation der Welt.

BR Fernsehen, 23.15