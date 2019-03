Spuren des guten Lebens

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Starke These, leicht gemacht: Bunter Protest allein reicht nicht aus

»Tiefrot und radikal bunt – für eine neue linke Erzählung«, steht in dicken Lettern auf dem Cover eines jüngst in der Hamburger Edition Nautilus erschienenen Essays. Das zieht, ein guter Titel. Die Frage, wie sich zugleich die Arbeits-, Produktions- und Distributionsweise (»tiefrot«) fundamental verändern und die Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen entlang der Linien von Geschlecht, Ethnie oder Sprache (»radikal bunt«) aufheben lassen, ist ein Dauerbrenner in der linken Debatte nicht nur der Bundesrepublik. Verhandelt aus verschiedenen Perspektiven – intersektionalen wie aus der einer »Neuen Klassenpolitik« –, spiegelt sich in den Diskussionen das Bedürfnis, mal wieder Politik mit einem Konzept für’s große Ganze zu machen.

Auch für die Journalistin Julia Fritz sche soll die lange totgesagte große Erzählung linker Politik neuen Auftrieb geben. Diese müsse »ökonomische Fragen und Fragen von Diversity zusammen betrachten«, Ansätze dazu existierten schon in zahlreichen politischen Praxen und theoretischen Diskursen. Diese beschreibt die Autorin dann auch in großer Zahl: Vom »Buen vivir« – dem sozial-ökologischen Zusammenleben lateinamerikanischer Indigener – über Degrowth-Konzepte, die Care-Revolution im Pflege- und Sorgebereich bis zur »Refugee Welcome«-Kultur Hunderttausender Deutscher im Jahr 2015.

Das ist kenntnisreich geschrieben – auch, weil die Verfasserin an einigen der Proteste, die ihr Thema sind, selbst teilnahm, oder sich mit den Protagonisten austauschte. Das ist spannend zu lesen, man lernt etwas, und es kommt keine Langeweile auf. Doch so interessant und gut geschrieben es als journalistische Bestandsaufnahme ist: Das Buch bleibt als politische Flugschrift an vielen Stellen schwach. Es gibt eine immense Leerstelle, was die Realisierung von Utopien anbelangt. Fritzsche scheint zu glauben, Erzählungen werden erzählt und dadurch verändere sich etwas. »Auf der Straße, in der Bar, im Bett, in der Kantine, im Kindergarten – überall können wir versuchen, gemeinsam eine neue Erzählung zu schaffen.« Wir könnten weinende Männer anerkennen, Vielfliegern die kulturelle Anerkennung als coole Kosmopoliten verweigern und ganz oft widersprechen und diskutieren. Für sich genommen, ist das nicht falsch. Und sicher bringt es auch etwas. Aber es reicht mit Sicherheit nicht. Die bedrückende Gegenwart wird nicht allein durch Diskursverschiebungen beseitigt. Dass die Gegner all diesen emanzipatorischen Potentials nicht nur falsche Geschichten verbreiten, sondern eben auch blutig, brutal und ohne Zögern mit der Macht von Staat und Kapital agieren, blitzt in einer Handvoll Passagen kurz auf. Aber eine große Rolle spielt es nicht.

Zum anderen ist der Text viel zu nett geschrieben. Sämtliche behandelten Ansätze bleiben, solange sie als irgendwie emanzipatorisch gelten, von Kritik verschont. Dass die unzähligen freiwilligen Geflüchtetenhelfer letztlich unbezahlte karitative Arbeit leisteten, den Staat vor einer Verwaltungskatastrophe bewahrten und kaum den Widerstand gegen das mörderische europäische Grenzregime oder deutsche Waffenexporte erhöhten, wird genauso wenig thematisiert wie die enorme Integrationskraft, die der Kapitalismus etwa auf die Queer-Bewegung ausübt.

Die verschiedenen Erzählungen werden zudem nicht vermittelt. Der Versuch, sie in ein holistisches Konzept von Revolution zu integrieren, wird gar nicht erst unternommen. Es kommt allerhöchstens zu Bündnissen. Als positives Beispiel für die Verbindung unterschiedlicher Ansätze wird z. B. die »#Unteilbar«-Demonstration gewertet, die tatsächlich eher ein abschreckendes Beispiel dafür ist, wie sich im Ansatz humanistische oder antifaschistische Bestrebungen mit reformistischen und opportunistischen Politikangeboten wieder eingefangen lassen.

Letztlich verspielt der Text so die Spannung, die der Titel aufbaut. Man denkt: Oh, da wird mit eigenen Thesen auf den Putz gehauen. Doch Julia Fritzsche hält sich sehr zurück und bleibt deskriptiv. Das ist schade, denn ein paar kontroverse Thesen hätten dem Buch gut getan.