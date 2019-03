Appell an die Politik

RubyImages/F. Boillot

Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in der BRD beträgt laut Statistischem Bundesamt aktuell 21 Prozent. »Wirksamere Gesetze« sollen das nun richten. Dafür setzten sich am Montag der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Sozialverband SoVD sowie die SPD auf einer Kundgebung in Berlin ein. Der Equal Pay Day (EPD) markiert symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied. Umgerechnet ergeben sich aus den 21 Prozent Gehaltsdifferenz 77 Tage, die Männer rechnerisch weniger arbeiten müssten. Der diesjährige EPD fiel deshalb auf den 18. März. (dpa/jW)