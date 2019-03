Die letzte Okkupation

picture alliance / arkivi Bedingungslose Anhängerschaft an Hitlerdeutschland – der ungarische Reichsverweser Miklos Horthy beim Staatsbesuch in Berlin (1938)

Ungarn gehörte als Teil der k. u. k. Monarchie zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges. Im Friedensvertrag von Trianon wurde 1920 festgelegt, dass das Land Reparationen zu zahlen und Beschränkungen auf vielen anderen Gebieten hinzunehmen hatte. Ungarn musste fast 70 Prozent seines Territoriums an die Nachbarländer Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien und Österreich abgeben. Das Land war ein unterentwickelter Agrar­staat mit halbfeudalen, extrem ungerechten Eigentums- und Verteilungsverhältnissen. 1919 versuchte eine nach russischem Vorbild entstandene Räteregierung die Lage zu verbessern. Die angestrebten tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandlungen riefen die Konterrevolution auf den Plan. Zusammen mit Entente-Truppen wurde die Rätemacht gestürzt. Unter Führung des letzten Befehlshabers der k. u. k. Kriegsmarine, Miklos Horthy, ermordeten konterrevolutionäre Verbände Tausende Anhänger des Sozialismus. Horthy ließ sich als »Reichsverweser«, gewissermaßen als Ersatzkönig, ausrufen und etablierte ein antikommunistisches, autoritäres und antisemitisches Regime. Uferloses Streben nach Veränderung der Nachkriegsgrenzen und Zementierung der reaktionären gesellschaftlichen Verhältnisse bildeten seitdem die Leitlinien der ungarischen Politik.

Deutsches Expansionsziel

Durch die aggressiv vorgetragene Revisionspolitik war Ungarn international isoliert und suchte Verbündete. Hierfür kam vor allem Deutschland in Frage, das ebenso vehement die Beseitigung der Nachkriegsordnung forderte. Eine enge Anlehnung an Berlin erschien den Regierenden in Budapest als der beste Weg, ihren Plänen die erforderliche Durchschlagskraft zu geben.

Die deutschen Machthaber wiederum hatten Ungarn als Stützpunkt für weitergehende, »raumgreifende« Expansionen vorgesehen. Man plante, in Südosteuropa die bis 1918 errungene deutsche Hegemonie wiederherzustellen. Noch in der Weimarer Republik erarbeiteten Gruppen der deutschen Hochfinanz und Politik wie der Mitteleuropäische Wirtschaftstag dafür Konzepte. Die allgemeine Schwäche des deutschen Imperialismus setzte deren Realisierung enge Grenzen. Erst die Machtübertragung an die NSDAP im Januar 1933 ermöglichte eine Umsetzung.

Wichtigstes Mittel zur Unterordnung Ungarns unter das deutsche Diktat sollte die Wirtschaftspolitik werden. Wenn man den deutschen Markt für landwirtschaftliche Produkte des von der Weltagrarkrise besonders gebeutelten Donaulandes öffne, so das Kalkül, gerate Ungarn bald in ökonomische Abhängigkeit, aus der es sich nicht wieder lösen könne. Das Land werde sich daher weitergehenden – auch politischen – Forderungen Berlins nicht verweigern. Außerdem entstehe ein stabiler Absatzmarkt für die deutsche Industrie.

Wegen der verbalen Unterstützung ungarischer Revisionsforderungen stieß die ökonomisch drapierte deutsche Politik in Ungarn auf offene Ohren, ohne dass die Gefahr eines deutschen südosteuropäischen Großwirtschaftsraumes voll durchschaut wurde. Zudem trafen die Vertrauten Horthys bei den Nazis auf »Brüder im Geiste«. Der ungarische Ministerpräsident Gyula Gömbös nannte in einem Brief vom 22. April 1933 sich und Hitler »alte rassenschützerische Kameraden«, die in »derselben Weltanschauung« lebten. Gömbös war der erste ausländische Staatsmann, der im Juni 1933 Nazideutschland besuchte. Das Horthy-Regime wurde auch innenpolitisch dem Nazismus immer ähnlicher: Hunderte Zeitungen und Zeitschriften wurden verboten, zwischen 1938 und 1940 erließ Budapest drei »Judengesetze«, die sich an den deutschen »Rassengesetzen« orientierten.

Vasall der Nazis

Die 1934 eingeleitete deutsche Wirtschaftsoffensive führte bald zu der erwünschten starken wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit. Ungarn unterstützte die ersten deutschen Aggres­sionen und erhielt dafür territoriale Gewinne. Bei der Zerschlagung der Tschechoslowakei 1938/1939 gingen große Teile der Slowakei, die Karpathoukraine und rumänisches Gebiet an Ungarn. Im November 1940 trat es als erster Nichtgründerstaat dem Dreimächtepakt, der Achse Berlin–Rom–Tokio, bei. Das Auswärtige Amt konstatierte, Ungarn sei »vollständig in unserer Hand«. Budapest beteiligte sich im April 1941 an der Aggression gegen Jugoslawien und annektierte wirtschaftlich wertvolle Gebiete im Norden des unterjochten Landes. Höhepunkt der ungarischen »Annäherung« an Deutschland war seit dem 27. Juni 1941 die freiwillige Teilnahme am Überfall auf die Sowjetunion. Horthy betonte die antisowjetische und antikommunistische Gemeinsamkeit und erwartete weitere Gebietsgewinne für ein »Großungarn«. Dafür band man sich bedingungslos an das Naziregime. Budapest schickte 800.000 Soldaten als Kampftruppen und als Besatzungskräfte zur »Befriedung« und Ausbeutung der besetzten Territorien. Das Land war von einem abhängigen Verbündeten zu einem Vasallen der Nazis herabgesunken.

Anfang 1943 erzwang die Rote Armee an Don und Wolga die Wende des Krieges. Von den Offensiven der sowjetischen Streitkräfte war ab Mitte Januar auch die mehr als 250.000 Mann zählende 2. ungarische Armee betroffen. In den Kämpfen am Don südlich von Woronesch wurde dieser kampfstärkste Großverband des ungarischen Heeres zerschlagen. Fast 75 Prozent des Mannschaftsbestandes und die gesamte Technik gingen verloren. Die Wehrmachtsführung gab den Ungarn die Schuld an der Niederlage, da sie »rassebedingt« in ihrer »Widerstandskraft versagt« hätten.

Für die Herrschenden in Budapest war das Debakel ein weiterer Beleg dafür, dass die Deutschen den Krieg nicht mehr gewinnen konnten. Man versuchte, ohne Schaden für die gewonnenen Territorien und die Horthy-Ordnung das Bündnis zu verlassen und knüpfte Kontakte zu den Westmächten. Die Sowjetunion wurde nicht einbezogen. Budapest ging in Kenntnis britischer Pläne von einer Balkaninvasion davon aus, dass die anglo-amerikanischen Kräfte die Grenzen Ungarns früher erreichen würden als die Sowjetunion. Unterhändler Horthys forderten bei den Gesprächen mit den Briten im August 1943 eine Garantie dafür, »dass Ungarn nicht von russischen Truppen besetzt werde« und die Westalliierten die bis dahin mit deutscher Hilfe erfolgten Annexionen anerkennen.

Die Nazis waren über die Verhandlungen informiert, eine Reaktion blieb aber vorläufig aus. Als im September 1943 Rom das Bündnis verließ, errichtete die Wehrmacht in Italien ein unglaublich brutales Besatzungsregime, auch als Drohung gegenüber anderen »Absprungkandidaten«.

Ende 1943 hatte sich die militärische Lage Deutschlands im Osten weiter verschlechtert. Ungarn wurde als Transitland, Rückraum und Versorgungsstützpunkt für die Wehrmacht immer wichtiger. Das Wirtschaftspotential gewann für die deutsche Kriegswirtschaft zunehmend an Bedeutung: Das Land war für das Naziregime der einzige Lieferant des Aluminiumvorstoffs Bauxit und des Stahlveredlers Mangan. Es lieferte große Mengen an Erdöl und Antimon sowie landwirtschaftlichen Produkten. Auch die an die ungarische Industrie vergebenen Rüstungsaufträge erreichten erhebliche Ausmaße. In Berlin war man aber der Meinung, dass unter deutscher Herrschaft noch viel größere Beiträge zu entrichten und auch mehr Soldaten an die Front zu schicken wären. Im November 1943 berichtete der in geheimer Mission in Ungarn tätige SS-Standartenführer Edmund Veesenmayer dem Auswärtigen Amt, nach einer Besetzung könne man »aus diesem Raum (…) das Doppelte und mehr als bisher herausholen«.

Die Aggression

Ende 1943 fasste die deutsche Führung den Entschluss, Ungarn zu besetzen. Am 12. März 1944 erging der Angriffsbefehl. Gestützt auf das Wissen um die große Kollaborationsbereitschaft breiter Schichten der herrschenden Klasse und im Staatsapparat, insbesondere in Polizei und Armee, folgte die deutsche Führung den Vorschlägen ihres Topagenten Veesenmayer und versuchte für das zu implementierende Besatzungsregime eine »ungarische Lösung« mit Horthy an der Spitze zu erreichen. Der »Reichsverweser« wurde für den 18. März zu einem Gespräch auf Schloss Kleßheim bei Salzburg gebeten. Hitler empfing ihn mit einer Kaskade von Vorwürfen: Die ungarische Regierung verhandele mit dem Feind und versuche aus dem Krieg auszuscheiden. Außerdem werde nichts unternommen, um die »Judenfrage« zu lösen. Es drohe die Gefahr, dass Ungarn ein zweites Italien werde. Deshalb sei die militärische Besetzung Ungarns angewiesen worden. Hitler verlangte von Horthy, der Okkupation zuzustimmen, im Amt zu bleiben und eine den Deutschen genehme Regierung zu bilden, die den Krieg nach deutschen Richtlinien weiterführe. Nach kurzem Zögern, auf das die deutsche Führung mit Drohungen auch gegen Horthys Familie reagierte, stimmte der Reichsverweser den Forderungen zu. Der ungarische Generalstabschef Ferenc Szombathelyi befahl der Armee, keinen Widerstand zu leisten. Am 19. März um vier Uhr morgens überschritten deutsche Truppen in einer Stärke von acht Divisionen die ungarische Grenze. Unternehmen »Margarethe«, wie die Deckbezeichnung für die Invasion lautete, war angelaufen. Zuvor hatte man 15.000 Soldaten nach Ungarn eingeschleust. Dazu gehörten Teile der Rangerdivision »Brandenburg« unter General Alexander von Pfuhlstein, die sofort mit der Verhaftung von »Reichsfeinden« begannen.

Die Besetzung des Landes wurde binnen kurzer Zeit abgeschlossen, »Widerstand nirgends geleistet«, heißt im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW). Mit den Invasionstruppen kam auch ein Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS, das nach einem Eintrag im Kriegstagebuch des OKW sofort eine weitere Festnahmeaktion einleitete. Nach vorbereiteten Fahndungslisten wurden neben führenden Liberalen, Anhängern einer Wiedereinsetzung der Monarchie und Flüchtlingen aus anderen Ländern auch 3.076 Juden verhaftet, darunter, wie das Kriegstagebuch hervorhebt, führende Industrielle. Die Deutschen begehrten deren Betriebe und Aktienportfolios.

Picture alliance / akg Ab dem Frühjahr 1944 gingen täglich Transporte in die Vernichtungslager. Etwa 476.000 ungarische Juden wurden in Ausschwitz getötet – Deportation in Budapest (Mai 1944)

Besonderes Regime

Durch die Zugeständnisse Horthys gegenüber der Naziführung war die Gestalt des Okkupationsregimes festgelegt. Der Reichsverweser blieb Staatsoberhaupt. Ungarn galt formell als souveräner Staat, in dem sich deutsche Truppen zum Schutz des Landes gegen den Bolschewismus aufhielten, wie aus Berlin verlautete. Die deutsche Führung setzte auf die Kollaboration des größten Teils der herrschenden Klasse. Die Einsetzung einer »deutschfreundlichen« Regierung und die Säuberung des Staatsapparates von »deutschfeindlichen« Kräften, vor allem von jenen Personen, die der anglophilen Fraktion in der herrschenden Klasse zugeordnet wurden und die die Gespräche mit den Alliierten über einen Separatfrieden geführt hatten, schienen den Nazis die Gewähr für die Beherrschung Ungarns zu bieten. Auf eine deutsche Militärverwaltung konnte verzichtet werden.

Als zentrale Instanz wurde am 19. März das Amt des »Bevollmächtigten des Großdeutschen Reiches in Ungarn« geschaffen und der SS-Führer Veesenmayer zum Behördenleiter ernannt. Er sei, so der Text der Ernennungsurkunde, »für die gesamte politische Entwicklung in Ungarn verantwortlich«. Zunächst habe er die Bildung einer »nationalen Regierung in die Wege zu leiten, die entschlossen ist, ihre Bündnispflichten (…) loyal und bis zum Endsieg zu erfüllen«. Es komme darauf an, dass die »Verwaltung des Landes (…) auf allen Gebieten« durch die neue Regierung mit dem Ziel erfolgt, »sämtliche Hilfsquellen des Landes, insbesondere die wirtschaftlichen Möglichkeiten, in einem Höchstmaß für die (…) gemeinsame Kriegführung auszunutzen«. Der Reichsaußenminister präzisierte, Veesenmayer habe die Aufgabe, die deutschen Forderungen bei der ungarischen Regierung »mit dem nötigen politischen Druck durchzusetzen«. Veesenmayer schrieb nach Berlin, sein Grundsatz sei, »alles mit und durch die Ungarn machen zu lassen, was von uns gefordert« werde.

In den Stab Veesenmayers waren ein »Hö he­ rer SS- und Polizeiführer« (HSSPF) und ein »Beauftragter für die Wirtschaft« integriert. HSSPF wurde SS-General Otto Winkelmann. Er war für »die mit deutschen Kräften in Ungarn durchzuführenden Aufgaben der SS und Polizei, insbesondere für die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Judenfrage«, verantwortlich. Zum Wirtschaftsbeauftragten wurde der AEG-Generaldirektor Hans Constantin Boden ernannt. In einem Erlass Hitlers heißt es, seine »vordringlichste Aufgabe (…) ist der uneingeschränkte Einsatz der gesamten Wirtschaftskraft Ungarns« für »die gemeinsame Kriegführung«. Die Dienststelle »Wehrwirtschaftsoffizier Ungarn« meldete dem OKW, Boden sei der richtige Mann, um »die auf allen Gebieten noch mögliche Produktionssteigerung durchzuführen«.

Am 23. März wurde die »nationale Regierung« unter Döme Sztojay gebildet. Der ehemalige Vertreter Ungarns in Berlin war glühender Anhänger der Nazis. Der Wirtschaftsbeauftragte Boden bescheinigte ihm, »eine Politik der engsten Anlehnung an Deutschland zu betreiben«. Dabei seien »zahlreiche leitende Positionen von Personen besetzt worden«, die als »ausgesprochene Deutschenfreunde« gelten. Der Wehrmachtführungsstab urteilte Ende März, Tätigkeit und Haltung der Sztojay-Regierung entwickelten »sich befriedigend«. Sie habe die liberalen und linken Parteien sowie deren Presse verboten und die Gewerkschaften aufgelöst. Als Zeichen für »die Bereitschaft zum energischen Handeln« wurden auch die »Maßnahmen zur Beseitigung des jüdischen Einflusses« erwähnt.

Die mit der Invasion angestrebte volle Ausschöpfung des ungarischen Wirtschafts- und Menschenpotentials für die gemeinsame Kriegführung wurde gemäß der Konzeption vom selbständigen Staat der Ungarn meist in bilateralen Abkommen festgelegt. Dabei erschienen die deutschen Forderungen als ungarische Verpflichtungen. Um die Bezahlung der ungarischen Lieferungen und Dienstleistungen einschließlich der Ausgaben für die in Ungarn stationierte Wehrmacht und aller anderen deutschen Dienststellen sicherzustellen, wurde am 2. Juni ein Abkommen über die finanziellen Leistungen Ungarns an Deutschland geschlossen. Darin verpflichtete sich die ungarische Regierung, dem Nazireich als nicht rückzahlungspflichtigen Kriegskostenbeitrag rückwirkend seit dem 19. März monatlich 200 Millionen Pengö zu zahlen. Das entsprach einem Gegenwert von fast 59 Millionen US-Dollar. Der Wirtschaftsbeauftragte Boden und der ungarische Finanzminister unterzeichneten am 8. Juli eine Vereinbarung, in der festgeschrieben war, dass »über ungarische Gold- und Devisenbestände nicht ohne deutsche Zustimmung verfügt wird«. Die deutschen Dienststellen meldeten im Sommer 1944, die »Mobilisierung aller Wirtschaftskräfte« auf dem Rohstoffsektor, dem Gebiet der Rüstungsproduktion sowie bei der Nutzung des Menschenpotentials für Produktion, Stellungsbau und Waffendienst habe beachtenswerte Fortschritte gemacht.

Judenvernichtung

Horthy hat nach dem Krieg das Prinzip der deutschen Herrschaft über Ungarn wie folgt beschrieben: »Die Deutschen wollten dies und jenes – und der Ministerrat stimmte zu.«

Das galt nicht nur für die ungeheure Ausbeutung des Landes und seiner Bewohner, sondern auch für die von den Okkupanten geforderte »Endlösung der Judenfrage«. Mit den Invasionstruppen war auch ein Kommando unter Adolf Eichmann, »Judenreferent« im Reichssicherheitshauptamt, in Stärke von 200 Gestapo-­Leuten in Ungarn eingedrungen. Eichmann sollte die ungarischen Behörden bei der »Endlösung« anleiten und kontrollieren und nur in Ausnahmefällen selbst operativ tätig werden. Die Deutschen schätzten die Zahl der in Ungarn lebenden Juden auf mehr als 800.000. Ziel sei, so Eichmann zu Veesenmayer, die vollständige »Ausräumung (des) ungarischen Raumes«.

Auf der ersten Sitzung der am 23. März berufenen »nationalen« Regierung wurde die Liste der deutschen Forderungen zur »Endlösung« beraten, nämlich: Einführung des Judensterns, die Konzentrierung in Ghettos und Einziehung des Vermögens. Horthy hatte den Ministern verkündet, er lasse ihnen in dieser Frage freie Hand. Der Ministerrat stimmte den deutschen Wünschen zu. Eine Flut antijüdischer Verfügungen folgte. Am 7. April wurde die Verordnung »Nr. 6163/1944. res.« erlassen. Darin heißt es: »Die königlich-ungarische Regierung wird das Land binnen kurzer Zeit von den Juden säubern.« Alle Juden seien zu enteignen und durch Polizei und Gendarmerie in Sammellagern zu konzentrieren. »Als beratendes Organ wird die deutsche Sicherheitspolizei (…) Besichtigungen vornehmen, und auf die ungestörte Zusammenarbeit mit ihr ist besonderes Gewicht zu legen.« Am 20. April wurde zwischen ungarischen und deutschen Behörden vereinbart, mit der Deportation zu beginnen. »Aufnahmeort ist Auschwitz«, telegraphierte Veesenmayer nach Berlin. Täglich gingen Transporte mit mehr als 10.000 Menschen in das Vernichtungslager, wo man die Opfer zum größten Teil sofort vergaste. Die Züge wurden von ungarischen Behörden zusammengestellt und bis zur Grenze gebracht. Dort übernahm deutsches Personal die Transporte.

Blutiges Ende

Am 8. Juli 1944 musste Horthy auf ausländischen Druck die von ihm gebilligten Deportationen einstellen lassen. Deutsche und ungarische Kräfte deportierten und mordeten in kleinerem Umfang weiter. Zu den Besonderheiten des Genozids gehörte neben der ungeheuren Geschwindigkeit des Deportations- und Tötungsprozesses, der selbst Auschwitz an seine Grenzen brachte, dass alle beteiligten deutschen und ungarischen Stellen, aber auch die Vertreter der Opfer wussten, was in Auschwitz passierte. Der »Endlösung« in Ungarn fielen etwa 476.000 Menschen zum Opfer.

Im September erreichte die Rote Armee Ungarn. Horthy suchte hektisch nach Wegen, Ungarn aus dem faschistischen Bündnis zu lösen, und kündigte einen Waffenstillstand mit den Alliierten an. Die Deutschen waren über die Aktivitäten informiert. Am 15./16. Oktober putschten Wehrmacht und SS mit dem Unternehmen »Panzerfaust«. Horthys Sohn wurde von der SS entführt, der Reichsverweser inhaftiert. Die Okkupanten setzten den Chef der faschistischen Pfeilkreuzler-Partei, Ferenc Szalasi, als Ministerpräsident ein. Seiner »Regierung« gestanden die Besatzer weit weniger Kompetenzen zu als den Vorgängern. Freie Hand erhielten die Szalasi-Horden dagegen bei der Vernichtung aller »rassischen« und politischen »Feindgruppen«. Zehntausende Juden, Sinti und Roma sowie »abtrünnige« Ungarn wurden meist auf offener Straße hingemetzelt. Die Szalasi-Verwaltung galt als Verbrecherregime schlechthin.

Ende Oktober erreichten die Rote Armee und ihre Verbündeten Budapest. Die Deutschen erklärten die Stadt zur Festung. 800.000 Zivilisten waren eingeschlossen. Bei den harten Kämpfen starben 80.000 Rotarmisten und rumänische Soldaten sowie 38.000 Zivilisten. Die »Perle an der Donau« war nach der Befreiung im Februar 1945 zu großen Teilen ein Trümmerfeld. Horthy und die anderen hochrangigen Kollaborateure hatten mit ihrer Politik der »engsten Anlehnung an Deutschland« als vermeintlicher Garantie für die Schaffung eines »Großungarn« das Land in die größte Katastrophe seiner Geschichte geführt.