Wir brechen hervor

Der am 21. März 1919 ausgerufenen ungarischen Räterepublik ging – ähnlich wie der deutschen Novemberrevolution – eine bürgerliche Revolution voraus, die allerdings entschiedener in den Sozialismus hinüberzuwachsen schien. Am 25. Oktober 1918 hatte sich unter der Leitung von Mihály Graf Károlyi ein ungarischer Nationalrat gebildet, dem Sozialdemokraten und bald auch Kommunisten angehörten. Er wurde vom Soldatenrat, der Polizei und etlichen Garnisonen unterstützt, die königstreuen Truppen den Weg nach Budapest versperrten. Beschlossen wurden die Abspaltung von Österreich, das allgemeine Wahlrecht für Frauen und Männer, Autonomie für Minderheiten, Assoziations- und Pressefreiheit sowie eine Landreform. Am 1. November legten die ungarischen Armeen die Waffen nieder. Am 16. November wurde die Ungarische Volksrepublik ausgerufen. Die nun auch in Betrieben gebildeten Arbeiterräte forderten die Enteignung des Groß- und Finanzkapitals sowie die Aufteilung des Großgrundbesitzes.

Entscheidend für die weitere Entwicklung war die Rückkehr von 300.000 Kriegsgefangenen aus Russland, von denen 100.000 freiwillig in der Roten Armee gekämpft hatten. Darunter war auch Béla Kun, der sich als kommunistischer Agitator betätigt hatte und das Vertrauen der Bolschewiki besaß. Er wurde zur zentralen Figur der am 24. November gegründeten Kommunistischen Partei Ungarns, der es gelang, die Rätebewegung im ganzen Land zu stärken. Anfang Januar 1919 kamen große Werke in Budapest unter Kontrolle der Räte. Da außer Graf Károlyi kein Großgrundbesitzer seine Ländereien übergab, setzten Bauernräte Enteignungen durch und bildeten Genossenschaften. Dass die revolutionäre Bewegung auch viele ländliche Regionen erfasste, war sicher der bedeutendste Unterschied zur deutschen Revolution.

Rätemacht etabliert

Auf Druck von unten trat Károlyi am 18. Januar zurück, und auch die folgende bürgerlich-sozialdemokratische Regierung hatte nicht lange Bestand. Der Budapester Polizeichef Károly Dietz bot sich zwar an, den »ungarischen Noske« abzugeben. Aber Massendemonstrationen gegen die sich anbahnende Gewalteskalation und die »weiße Konterrevolution« verhinderten dies. Und bei den Sozialdemokraten kam es bald zu einem Linksruck, der am 21. März zur Vereinigung der 600.000 Mitglieder mit den 200.000 Anhängern zählenden Kommunisten zur Ungarischen Sozialistischen Partei und der anschließenden Proklamation der Räterepublik führte. Betriebe ab 20 Arbeitern wurden verstaatlicht, ebenso die Banken und der Boden. Kirche und Staat wurden getrennt. Akkordsystem und Kinderarbeit wurden abgeschafft. Ab sofort galten der Achtstundentag und gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Die Lohnspreizung wurde drastisch reduziert, medizinische Versorgung gab es kostenlos. Die Getreideproduktion erhöhte sich im Sommer 1919 um ein ganzes Drittel gegenüber der Vorkriegszeit.

Die Rätemacht erfreute sich der Unterstützung zahlreicher Intellektueller. An der aufblühenden Plakatkunst mit ihren revolutionären Aufrufen und in neuen Künstlerzeitschriften zeigte sich der prägende Einfluss der expressionistischen Moderne. Als stellvertretender Volkskommissar für Unterrichtswesen war Georg Lukács mitverantwortlich, dass ein Alphabetisierungsprogramm beschlossen und der Zugang zur Kultur demokratisiert wurde. Bücher als wichtigste Bildungsträger sollten an möglichst vielen Orten preiswert zugänglich sein, etwa auch in den sogenannten Mehlämtern, wo rationierte Lebensmittel verteilt wurden. Geplant war, dass man selbst in Dörfern am Postschalter Zugang zu einer Bibliothek klassischer Literatur erhalten sollte. In den 133 Tagen der Räterepublik kam es zu mehr als 300 Bucheditionen. 25 Millionen Exemplare wurden gedruckt. Die Welle sozialdemokratischer und kommunistischer Publikationen verschiedenster Genres, die 1918 eingesetzt hatte, wurde damit fortgeführt.¹

Bei der Revolutionierung des Buchwesens wirkte auch der Dichter Aladár Komját (1891– 1937) mit, ebenso wie seine Frau Irén (1895–1982), die im Kommissariat für das Bildungswesen engagiert war. Mit ihr war ich seit Mitte der 1960er Jahre befreundet. Der Kontakt war entstanden, weil ich die Gedichte ihres im französischen Exil auf rätselhafte Weise gestorbenen Mannes ins Deutsche übertrug. Komjáts Dichtung beeindruckte mich durch ihre Verwurzelung im Expressionismus und im futuristischen Konstruktivismus – zwei bereits historischen Etappen der Kulturgeschichte, denen die DDR erst spät zugestand, für die Entwicklung der sozialistischen Literatur von großer Bedeutung gewesen zu sein.

Im Jahr 1980 war Irén 85 Jahre alt. An einem kalten Februartag wollte sie mir das am Fuß des Rosenhügels (Rózsadomb) in Budapest gelegene Haus zeigen, in dem sie und Aladár sich schon als Jugendliche lieben gelernt hatten. Als wir in Sichtweite des Gebäudes waren, erstarrte sie plötzlich und – ich konnte es nicht fassen – weinte! Sie wollte mir etwas sagen, was sie noch nie gesagt oder gar geschrieben hatte. Selbst ihren Söhnen hatte sie es nicht mitzuteilen gewagt: Seit sie die Intrigen um die Schauprozesse gegen László Rajk und Noël Field in der Frühzeit der zweiten Ungarischen Volksrepublik miterlebt hatte, sei sie überzeugt, dass der plötzliche Tod Aladárs im Pariser Exil durchaus in Zusammenhang mit den Säuberungen jener Jahre gestanden habe, obwohl er – und da war er nicht das einzige Opfer – sich selbst als Freund der Sowjetunion und ihr Propagandist verstanden hatte.

Weil Komjáts Tod ein ordentlicher Nachruf der Komintern gefolgt war, hatte Irén diesen Gedanken lange von sich geschoben und ihn später wegen seiner schwierigen Beweisbarkeit und wohl auch aus Gründen der Parteidisziplin nie öffentlich gemacht – vielleicht, um das vorsichtige Entstalinisierungvorhaben János Kádárs nicht zu belasten, als dessen Pressesprecherin sie ab 1965 fungierte. Sie war noch immer Präsidentin des ungarischen Journalistenverbands. Aber jetzt hatte sie sich entschlossen, dass der vermutete Hintergrund von Komjáts Tod durch meine biographischen Notizen in einer geplanten Gedichtpublikation bekannt werden sollte.

Expressionistischer Dichter

Schon in der Geschichte der jüdischen Familie Komjáts (Komját war ein von Anfang an genutztes Künstlerpseudonym, der ursprüngliche Familienname war Korach) zeigte sich die Brüchigkeit der Feudalverhältnisse in Österreich-Ungarn. Der strikt antireligiöse Vater war Steuerbeamter im heute slowakischen Kosice und stand politisch ganz auf der Seite der im Elend lebenden Bauern, deren Steuern er einzutreiben hatte. Die Mutter vermittelte Aladár früh ungarische Dichtkunst und organisierte Theateraufführungen mit Tagelöhnerkindern. Eine Bauernrevolte in Letenye, die der Vierjährige miterlebte, blieb ein prägendes Erlebnis, das Komját 1936 in einem seiner letzten Gedichte noch einmal aufrief: »Wutwolken steigen am Dorfrand empor / Wut ist das Brot des Tagelöhners, wenn er zur Arbeit geht / Mit Wut kriegt der Bursche das Mädchen unter // Das ist der Menschenmarkt: ächzendes Chaos / Jede Faust ein Schlagstock, jeder Blick ein Messer / In geblähten Adern kocht Feuersglut.«

Durch Versetzungen des Vaters kam die Familie 1899 nach Fiume (Rijeka, heute in Kroatien) und 1907 nach Budapest, wo sie wegen einer tuberkulosekranken Schwester eine eigentlich zu teure Wohnung am Rosenhügel bezog. Um die gedrückte familiäre Stimmung zu durchbrechen, bat die Mutter das zwölfjährige fröhliche Nachbarskind Irén zu Besuchen. Dem Mädchen gelang es, auch die Psyche des in Depressionen erstarrten Aladár in Bewegung zu setzen, und so taucht sie bereits in den ersten, noch von starken Selbstzweifeln geprägten Liebesgedichten Komjáts auf, die 1910 in der Zeitschrift Renaissance erschienen, einer »radikaleren, dem Sozialismus nahestehenden Schwester der Nyugat (Westen)«² – beide Zeitschriften verbanden die Traditionen ungarischer Dichtung mit den neuesten expressionistischen Ausdrucksformen aus Westeuropa.

Vorbild für Komját war der damals bedeutendste ungarische Dichter Endre Ady, der auch politisch weit links stand. Wie für Ady waren für Komját Volkstümlichkeit und Folklorisierung nicht identisch; Tradition konnte in seinen Augen nur fortwirken, wenn sie sich mit neuen, zeitgemäßen Kommunikationsformen verband – und das waren damals auch in der Dichtung expressionistisch-konstruktivistische Formen. Adys Einfluss wird in Komjáts erstem revolutionären Gedicht »Dózsablut« deutlich, das den kommenden gesellschaftlichen Umbruch als Wiederkehr des 1514 von Bischof György Dósza geführten Bauernaufstands beschwört, der vom ungarischen Adel grausam niedergeschlagen worden war: »Noch stehen die Dämme fest / Den Rücken gebeugt, auf ausgelaugten Feldern / Sammelt die Untertänigkeit Ähren ein // Aber morgen schon wird sich der Strom / Brüllend über die Ruinen der alten Welt ergießen / Und alles, alles im Blut ertränken / Herrschen wird dann das Dószablut!« Die sozialdemokratische Zeitung Népszava (Volksstimme) hatte das Gedicht im März 1913 abgedruckt. Die Ausgabe wurde daraufhin von der Zensur konfisziert.

Alles niederreißen

Nach ungeliebtem und schließlich abgebrochenem Jurastudium wurde Komját Lohnkalkulator in den Budapester Tudor-Werken. Weil er kurzsichtig war, entging er der Einberufung. Wie schon sein Vater fühlte Komját sich den Ausgebeuteten verbunden, organisierte Antikriegspropaganda und arbeitete – gemeinsam mit Otto Korvin, Jozsef Lengyel u. a. – im Kreis um den Arbeiterdichter Lajós Kossák an der Zeitschrift A Tett (Die Aktion) mit, die Lenins Idee, den Krieg in einen Bürgerkrieg zur Beseitigung der alten Ordnung zu transformieren, aufgriff. Als es allerdings 1917 zum Umsturz in Russland kam, spaltete sich die Gruppe. Kossák blieb einem anarchischen Widerstandskonzept verbunden – die proletarische Aktion war für ihn lediglich das »Narkotikum«, das der Mensch brauche, um »das Leben ertragen zu können«, und folglich war er gegen die konkrete Anbindung der literarischen Produktion an die soziale Revolution. Komját war eher dafür. Er bereitete die Herausgabe der ersten kommunistischen Zeitung Ungarns vor, die nach dem historischen Datum »1917« benannt werden sollte. Ihr Programm formulierte er folgendermaßen: »Wir wollen eine Literatur im Geist von 1917. (…) Die Literatur soll kein soziales Narkotikum für die Menschen, sondern eine Erweckerin der sozialen Revolution sein (…). Wir wollen alles niederreißen, was in Wissenschaft und Literatur dem Gedanken von 1917 im Wege steht.«³ Die Kriegszensur vereitelte das Erscheinen der Zeitschrift.

Der Bruch mit Kossák war laut Irén »sehr schmerzlich«. Wie nah sich die beiden waren, zeigt ein Blick auf Komjáts ebenfalls 1917 verfasstes Gedicht »Landschaft vor dem Sturm«: »Ein Schrei nach Änderung durcheilt das Land / Hinter trügerischer Ruhe bricht die Ordnung zusammen / Die Berge sind Vulkane geworden. Zum Ausbruch bereit / Billionen von Zellen streben zum Himmel // (…) Wer schmiedet zu Eisen die weiche Luft? / Dass sie uns Menschen festhält? // (…) Keine Versöhnung mehr! Gut ist nur noch das Chaos! // Nur dröhnende Bewegung noch! Bis zum Tod! Bis zum Tod. // Ein Tropfen fällt / Und der Globus zerspringt!«

In einem im Folgejahr entstandenen Gedicht macht Komját deutlich, dass das Chaos der Revolution nur ein Durchgangsstadium zu einer neuen Ordnung darstellt: »Chaos! (…) Ist sie Chaos? // Am struppigen Faden der dürren Zeit / Blitzt das Leben auf!? // Aber dies ist die Ordnung! / Und dies ist die Güte! // (…) Aus dem Mikrokosmos des Lebensbaumes / Bricht ein geballter Impuls sich Bahn / (Gesunde Zügellosigkeit) / Was er auch immer bedeute / Er drängt bis zu den Atmosphärenfarben empor!«

Im Zuge der durch die Károlyi-Regierung eingeführten Presse- und Assoziationsfreiheit konnte Komjáts für das Zeitschriftenprojekt »1917« verfasstes Programm ein Jahr später auf der Titelseite der Zeitschrift Internationale gedruckt werden, die er zusammen mit Gyula Hevesi herausgab. Gleichzeitig wurde die Gründung der KPU möglich, zu deren ersten Mitgliedern er gehörte.

In der Zeit der Räterepublik wurde die weiterhin von Komját redigierte Internationale zum theoretischen Parteiorgan der KPU. Sie verfügte allerdings über so begrenzte Ressourcen, dass sich die Autoren bei Herstellung und Vertrieb der Zeitschrift selbst beteiligten. Auch Irén engagierte sich hier.

Wenn sich Komját persönlich als Autor und Redakteur eng an die KPU anschloss, bedeutete das nicht, dass er dies für alle Mitglieder des Schriftstellerdirektoriums verfocht, das eine in die bündnispolitische Breite gerichtete Literaturpolitik verfolgte. Ihm gehörten insgesamt 550 Autorinnen und Autoren an. Das Direktorium sprach 143 Autorinnen staatliche Gehälter zu und vergab 58 Stipendien an Nachwuchstalente. Noch weit mehr Autoren organisierten sich in neuen Schriftstellerausschüssen und -gewerkschaften.⁴

So bedeutend die soziale und kulturelle Bilanz der Räterepublik war, sie konnte sich militärisch nicht gegen die von der Entente unterstützten und von Miklos Horthy geleiteten konterrevolutionären Armeen durchsetzen. Der Antisemit Horthy setzte dem »Judeobolschewismus« in Ungarn ein äußerst blutiges Ende und errichtete eine bis 1944 dauernde rechte Diktatur. Er war auch dafür verantwortlich, dass nur ein Viertel der ursprünglich 800.000 ungarischen Juden die Schoah überlebte.

Doch und doch!

Aladár und Irén Komját versteckten sich noch monatelang in Ungarn, weil sie an die endgültige Niederlage der Räterepublik zunächst nicht glauben mochten. Ein »Trotzbekenntnis« betiteltes Gedicht nimmt die bekannte Widerstandslosung von Karl Liebknecht auf: »Illegalität? (…) Kerker, (…) Tod? / // Wir brechen hervor: / Allgegenwärtig / Aus der Erde, aus dem Blut! // Mit der Kohle, mit dem Salz / Mit dem Gras, das aus dem Boden drängt! / In jedem Hauch / In jeder Bewegung / Noch und noch! / Doch und doch!«

Schließlich mussten die beiden Ungarn doch verlassen und gelangten mit falschen Papieren nach Norditalien, wo die sozialistisch-kommunistischen Rätebewegungen noch nicht niedergeschlagen waren. Der rote Gewerkschaftsrat von Bologna bot ihnen Unterkunft und Arbeit – Aladár in einer Lampenfabrik, Irén im Büro einer Genossenschaft von Elektromonteuren. Mit der Machtübernahme der Faschisten kam Komját eine Weile ins Gefängnis, während Irén den ersten Sohn gebar. Dann wurden die beiden nach Österreich ausgewiesen und gelangten von dort nach Berlin, wo sie bis 1933 lebten. Komját arbeitete zunächst für einen Verlag der KPD und wurde ab 1925 Redakteur des internationalen Informationsorgans der III. Internationale, der Inprekorr (Internationale Pressekorrespondenz), die, so Irén, zeitweilig »in acht Sprachen« erschien, in legalen oder illegalen Ausgaben, jährlich auf etlichen tausend Seiten.«⁵ Mit großer Einsatzbereitschaft ging Komját »als Publizist und Redakteur an die Arbeit, selbst auf Kosten seines dichterischen Schaffens.« Seine Leistungsfähigkeit war enorm: »In Zeiten, wo sich sehr viel Arbeit ansammelte, so bei internationalen Kongressen und Kampagnen, war er fähig, mehrere Tage und Nächte hindurch zu arbeiten« und »die Arbeit von den erschöpften Mitarbeitern« zu übernehmen. Chefredakteur Julius Alpári »stellte mit Vorliebe Ehepaare ein, da er meinte, dies sichere eine harmonische Atmosphäre, denn so wartete zu Hause keine unruhige Gattin«. So arbeitete auch Irén ab 1927 in der Redaktion, wo sie »zunächst übersetzte, später Beiträge redigierte, Zeitschriften rezensierte und als Reporterin tätig war«.⁶ Da sie ihre eigene Arbeit nie besonders hervorhob, habe ich erst durch die 2008 publizierte Familienchronik erfahren, dass sie 1926 beim Viva-Verlag unter dem Titel »Was Paulchen werden will« ein Buch mit modernen Märchen publiziert hatte.⁷

Komját spielte auch eine bedeutende Rolle im Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller, wo er Schulungskurse für Arbeiterkorrespondenten leitete. Zusammen mit einem anderen Exilungarn, Karl Biro, verfasste er eine auf den Proletkult ausgerichtete Plattform, die sich jedoch gegenüber der Position des aus Moskau angereisten Georg Lukács nicht durchsetzen konnte.⁸ Dieser vertrat bekanntlich eine auf hochkulturelle Vorbilder und das Bündnis mit den Mittelschichten orientierende Position.

1933 flohen die Komjáts mit ihren beiden Söhnen und der fortan in Rundschau umbenannten Inprekorr in die Schweiz, 1935 nach Paris, wo die Zeitschrift nur noch illegal produziert werden konnte. In Deutschland, in der Schweiz und Frankreich organisierte Komját sowohl den großen Kreis ungarischer Emigranten als auch illegale Propagandaaktionen in Ungarn, wobei auch eigene Gedichte auf Flugblättern zum Einsatz kamen.

Ein Verdacht

1931 hatte Irén eine große Reportagereise in die Sowjetunion unternehmen können, 1934 auch Aladár. In seinen Texten, so Irén, lagen ihm »Verschleierung von Schwierigkeiten und Unterschätzung von Problemen (…) fern. Er zeigte die Schwierigkeiten der Kaderfragen auf, beschrieb die unerhörten Anstrengungen bei der Errichtung der Riesenfabriken. Erfolg und Misserfolg, also das ganze kampfreiche und optimistische sowjetische Leben der dreißiger Jahre.«⁹ Hatte diese nicht ganz eindeutige Haltung den Ausschlag für Komjáts mutmaßliche Ermordung gegeben?

2013 schrieb mir einer seiner in Frankreich gebliebenen Söhne, dass ihm der Verdacht seit 1950 bekannt sei. »Ich arbeitete damals mit einem Arzt, der in den Jahren 1935/1936 meinen Vater behandelt hatte. Dieser Arzt hatte Einblick in den Bericht der Autopsie gehabt. Meine Mutter Irene hat mit mir nie davon gesprochen, und ich selbst habe mich nie getraut, das zu erwähnen. (…) Für mich bleibt die Frage: Warum wurde er umgebracht? Am Tag vor seinem Tode hatte er ein Abendessen zusammen mit einem Boten, der aus Moskau gekommen war. (…) Aladár war ein sehr überzeugter Kommunist. Hatte er in der letzten Zeit einige Zweifel ausgedrückt?«

In der Nacht nach diesem Essen bekam der kerngesunde Komját schwere Nierenkoliken und starb am Morgen des 3. Januar 1937, während Irén in einer Apotheke Schmerzmittel kaufte.

