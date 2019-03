Bis zur nächsten Krise

REUTERS/Kai Pfaffenbach Wohin mit dem Geld? EZB-Präsident Mario Draghi kann die Frage nicht beantworten. Er stellt nur genug davon zur Verfügung

Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich auf weitere Krisen ein. Präsident Mario Draghi teilte auf der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag mit, die Lage in der Euro-Zone sei gekennzeichnet von »anhaltender Schwäche und allgegenwärtiger Unsicherheit«.

Um der Rezession gegenzusteuern, hat die EZB Maßnahmen verabschiedet. So wird der Leitzins bis Anfang 2020 bei null Prozent bleiben. Ursprünglich sollte er bis mindestens über den Sommer 2019 hinaus unverändert bleiben. Des weiteren bietet die EZB Geschäftsbanken »Gezielte langfristige Refinanzierungsgeschäfte« (GLRG, englisch: Targeted longer-term refinancing operations, TLTRO) zu günstigen Konditionen an. Diese sollen ab September 2019 bis März 2021 zur Verfügung gestellt werden und eine Laufzeit von jeweils zwei Jahren haben. Geldhäuser können Kredite in Höhe von bis zu 30 Prozent des Bestands an anrechenbaren Krediten aufnehmen. Die Kredite würden »Anreize enthalten, die dafür sorgen, dass die Kreditbedingungen günstig bleiben«, teilte die Notenbank am Donnerstag mit.

Für den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, kam Draghis Ankündigung »früher und ist deutlich expansiver, als erwartet werden konnte«. Größe und Laufzeit des neuen Kreditprogramms signalisierten »wohl auch die Sorge der EZB über die Abkühlung und die stark zunehmenden Risiken für die Wirtschaft der Euro-Zone«.

Für den Fall, dass sich die Euro-Krise weiter zuspitzt, gibt es bereits Planspiele bei der EZB und beim Internationalen Währungsfonds (IWF), die Kreditvergabe auszuweiten, indem einfache Bankkunden mit Strafzinsen belegt werden. Katrin Assenmacher (EZB) und Signe Krogstrup (IWF) hatten bereits am 1. Oktober 2018 ein Papier hierzu veröffentlicht. Am 5. Februar legte Krogstrup zusammen mit ihrem IWF-Kollegen Ruchir Agarwal in einem Aufsatz nach. Im Falle einer Krise habe die EZB kaum noch Möglichkeiten, die Kreditvergabe am Laufen zu halten, argumentieren die Autoren. Der Leitzins liege bereits bei null Prozent. Privatbanken, die ihr Geld nicht an Kunden verleihen könnten und bei der EZB hinterlegten, müssten einen Negativzins von 0,4 Prozent bezahlen. Diesen sollten künftig auch einfache Bankkunden bezahlen. Um einen Ansturm auf Banken zu verhindern, sollten »Umtauschgebühren« erhoben werden, wenn bei den Instituten statt Buchgeld Münzen und Scheine verlangt würden.

Ein weiteres »brandgefährliches« Instrument, wie es Fabian Lindner vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) nennt, wird unter den Finanzministern der Euro-Zone diskutiert. In einem im Dezember 2018 veröffentlichten Papier schlagen sie vor, den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) mit einem Insolvenzrecht für Staaten auszustatten. Finanzielle Hilfen für Mitgliedstaaten sollten nur in dem Falle bereitgestellt werden, wenn deren Schuldentragfähigkeit sichergestellt ist. Andernfalls drohe ein Schuldenschnitt.

Auf den ersten Blick klingt das vernünftig. Für einen Schuldenschnitt plädieren viele linke Ökonomen. Staaten könnten sich dadurch aus der Abhängigkeit von Investoren bringen. Banken müssten viele ihrer Forderungen abschreiben. Doch die Euro-Gruppe hat anderes im Sinn: »Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde solch ein Insolvenzrecht die Staaten noch mehr in die Abhängigkeit von den Launen der Finanzmärkte stürzen, als es jetzt schon der Fall ist«, schreibt Lindner. »Der Hauptgrund dafür ist, dass es im Gegensatz zu Unternehmen kein Kriterium dafür gibt, wann ein Staat insolvent, also fundamental zahlungsunfähig, sein soll.« Während Unternehmen insolvent sind, wenn ihre Schulden höher als ihr Vermögen sind, liegt der Fall bei Staaten anders. Ein Staat könne sein »Vermögen«, also etwa seine öffentliche Infrastruktur und seine Möglichkeit, Steuern einzunehmen, nicht einfach seinen Gläubigern verpfänden – zumindest solange es sich um einen souveränen Staat handele, so Lindner. Ein Unternehmen könne liquidiert werden, ein Staat nicht – bislang jedenfalls. Die Androhung der Insolvenz soll die Staaten der Disziplinierung durch die Finanzmärkte unterwerfen. »Kein Land soll die Hoffnung haben, wenn es sich übermäßig verschuldet, im Zweifel von der Gemeinschaft gerettet zu werden.«

Die Einführung eines solchen Insolvenzregimes hätte deutliche Konsequenzen. Die Fortschritte in der Euro-Zone würden zunichte gemacht, vermutet Lindner. Schließlich habe die Europäische Zentralbank (EZB) durch den Ankauf von Staatsanleihen und ihre Niedrigzinspolitik seit 2012 dafür gesorgt, »dass die Staaten im Kampf mit den Finanzmärkten nicht mehr auf sich allein gestellt sind«. Würde man nun ein formales Insolvenzrecht für Staaten einführen, drohe das fragile Gleichgewicht, in dem der Euro-Raum jetzt ist, wieder zu platzen, schlussfolgert Lindner. Es drohe »eine Wiederholung der Euro-Krise«.