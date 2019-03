Marco Polo Film AG/Alexandra und Steffen Sailer/wdr Landwirt Hermann Maier wird auch der »Rinderflüsterer« genannt:»Ziemlich wilde Rinder«

Das ist einzigartig in Deutschland: Eine Herde von fast 300 Rindern steht das ganze Jahr über selbst im kalten Winter auf einer Weide im Zollernalbkreis. Vor mehr als 35 Jahren entschied sich Landwirt Hermann Maier dafür, ihnen ein tiergerechtes Leben zu ermöglichen, öffnete die Stalltüren und startete das Experiment. Seither genießen Generationen der horntragenden Rinder frische Luft, weichen Boden, die Weite der Landschaft und das Leben in einer Herde aus Bullen, Kühen und Kälbern. Doch die Tiere leben nicht zum Selbstzweck am Fuße der Hohenzollernburg. Einmal die Woche tötet der Landwirt noch auf der Weide zwei der Rinder.

Arte, 18.35 Uhr

Ziemlich beste Nachbarn (2)

Wir und die Italiener

Angeblich theatralisch, unpünktlich, dafür lebensfroh: Michael Kessler schaut nach, was dran ist an den Italien-Klischees der Deutschen. Wer kommt zu Wort? Expornostar und Exparlamentarierin Ilona Staller, Jan Weiler, der mit der sehr flachen Lebensgeschichte seines italienischen Schwiegervaters einen Bestseller landete, sowie – Überraschung! – Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. Das wird sicher prima – mit noch mehr Klischees.

ZDF, 20.15 Uhr

Der Diktator, die Taliban und ich

Filmemacher Mohammed Naqvi ist 19, als sich der liberale General Pervez Musharraf 1999 in Pakistan an die Macht putscht. Jahrelang waren Schiiten wie Naqvi immer wieder Opfer von Anschlägen sunnitischer Terroristen geworden – nun setzt sich Musharraf für den Schutz religiöser Minderheiten ein, sorgt für Stabilität und eine starke Wirtschaft. Als der Diktator 2008 vertrieben wird, vermisst ihn Naqvi. Dank persönlicher Kontakte darf er ihn mit seiner Kamera im Exil in Dubai besuchen. Aus vielen Gesprächen setzt sich für den Filmemacher langsam ein Bild zusammen – das ihn zunehmend desillusioniert. Naq vi realisiert, dass es der falsche Weg ist, auf Sicherheit statt auf demokratische Strukturen zu setzen. Altes Problem. USA 2017. Regie: Mohammed Naqvi.

Arte, 22.05 Uhr

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner. Der Hinweis darauf ist ein Muss.

ZDF, 22.15 Uhr