rbb/Hoferichter&Jacobs Sie pfeifen auf Emanzipation, weil sie schon emanzipiert sind: »Ostfrauen – Wege zum Glück«

Ostfrauen – Wege zum Glück (1)

Internationaler Frauentag, Feiertag – zumindest in Berlin! In der guten alten DDR war Gleichberechtigung Chefsache. Der Staat unterstützte Mütter mit kostenloser Kinderbetreuung, mit gleichem Lohn oder einem monatlichen Haushaltstag. Im Ergebnis kümmerten sich die Frauen um die Kinder und um den Haushalt – die Vollzeitstelle kam obendrauf. Das war eine gute Schule für den Kapitalismus: Wenn es um ein erfülltes Leben geht, ist es vielen ostsozialisierten Frauen bis heute wichtig, berufstätig und finanziell unabhängig zu sein – und eine Familie zu gründen.

RBB, 20.15 Uhr

Makro: Megamarkt E-Sports

Wirtschaft in 3sat

E-Sport, mal was anderes: Das, äh, Zeug, ist defintiv ein Trend. Jährlich verdient die Spieleindustrie Millionen. Bei den E-Sports vernetzen sich junge Menschen weltweit, um gegeneinander zu spielen. Profiturniere füllen riesige Hallen. Die Spiele werden live im Internet übertragen. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, wird in der Sendung auch auf die Situation der Spielerinnen geschaut. Zwar gibt es im E-Sport keine physischen Nachteile zwischen den Geschlechtern, aber die Profiszene ist immer noch macho-nerd-männlich dominiert. Moderation: Sara El Damerdash.

3sat, 21.00 Uhr

Too Young to Die

Karen Carpenter – Sehnsucht nach Leben

In den frühen 1970er Jahren – Hippies, Vietnamkrieg, Charles-Manson-Morde – verkörpert ein Geschwisterpaar wie aus dem Bilderbuch das sogenannte saubere Amerika: The Carpenters. Das Erfolgsrezept: Harmonieselige Arrangements von Richard Carpenter, gepaart mit dem entrückten Gesang seiner Schwester Karen. Als die beiden einen Plattenvertrag unterschreiben, ist Karen gerade einmal 19 Jahre alt. Fortan stürmen sie die Charts, touren durch die Welt, verkaufen 100 Millionen Tonträger. 13 Jahre später, mit 32 Jahren, stirbt Karen Carpenter an den Folgen ihrer Magersucht.

Arte, 21.45 Uhr

Heat

De Niro gegen Al Pacino. Zwei Männer trinken Kaffee, stellen fest, dass sie aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, und wissen doch: Einer von ihnen wird ihr nächstes Treffen nicht überleben. Einfach ein sehr guter Thriller. Mit Val Kilmer. USA 1990. Regie: Michael Mann.

3sat, 22.25 Uhr