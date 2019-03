Liv Strömquist/I’m every woman Lahmheit der Klassengesellschaft als Pyramide

Was wäre gesamtgesellschaftlich eigentlich gewonnen, wenn tatsächlich irgendwann 50 Prozent der Schlüsselpositionen im ausbeuterischen Kapitalismus mit Frauen besetzt wären? Wenig, meint Liv Strömquist, deren Comicbuch »I’m every woman« gerade auf deutsch erschienen ist, eine Zusammenstellung von frühen, in Schweden vor gut zehn Jahren erschienen Comics. Quotenregelungen sind auf Seite 80 des Buches »ohne gesellschaftsverändernde feministische Vision eine echt lahme Idee«. Zeichnerisch umgesetzt ist diese Lahmheit der Klassengesellschaft als Pyramide: In der ersten Etage die sogenannten Stützen der Gesellschaft: Mittelstand, SoldatInnen, KlerikerInnen, PolitikerInnen, darüber die SuperreichInnen (überall 50 Prozent Frauen – wow!). Ganz oben prangt der Sinn des Lebens: ein dicker, fetter Geldsack. Und wer knickt ächzend ein unter dem Gewicht dieses fiesen Turms? Buchstäblich am Boden zerstört ist das internationale Proletariat – »we work for all, we feed all« (50 Prozent Frauen – wow! Also fast, denn eine ist auf dem Bild schon tot.).

»I’m every woman« ist Strömquists drittes Buch auf deutsch nach den Sachcomics »Der Ursprung der Welt« (2017) über die Kulturgeschichte von Vulva und Menstruation und »Der Ursprung der Liebe«(2018) über Sex und Partnerschaft in soziologisch-humoristischer Perspektive. Eine längere Serie in dem neuen Band widmet sich den »Frauen berühmter Männer« des 20. Jahrhunderts, darunter die serbische Physikerin Mileva Maric, Einsteins erste Ehefrau, und die New Yorker Malerin Lee Krasner, Partnerin des Action-painters Jackson Pollock. Strömquist kommentiert ätzend, dass diese intelligenten, begabten Frauen sich dem »Genie« ihrer Männer unterwarfen. Unzweifelhaft bemerkenswerte wissenschaftliche und künstlerische Leistungen dieser »Musen« blieben stets nur Fußnoten in den Biografien ihrer Gatten und Geliebten, zeigen zumeist zweidimensionale, bewusst naiv anmutende Comicbilder, ergänzt durch freche, witzige Texte.

Leider hat Strömquist nichts für Arbeiterführer übrig. Marx kommt als Ehemann bei ihr unangemessen schlecht weg, und auch die Schilderung der Liebe zwischen Nadja Allilujewa und Josef Stalin zeugt nicht gerade von tiefergehender historischer Kenntnis. Vor einer Zwiebelturmkulisse wird die 17jährige Allilujewa für ihre Freude darüber veräppelt, dass »dieser 39jährige, gelbhäutige, pockennarbige, paranoide Diktator, der zudem mit dem völlig uncharmanten Projekt befasst ist, auf dem Land Millionen aufständische Bauern verhungern zu lassen«, ausgerechnet mit ihr zusammensein wolle.

»Ein bisschen, wie wenn die Enkeltochter ins Zimmer stürmt«

Es ist nicht nur der leichtfertige Umgang mit Geschichtsdaten (die Szene muss 1918 spielen, Stalin nahm seine Tätigkeit als Diktator aber erst 1927 auf), sondern wohl insgesamt die despektierliche Beschreibung des Berufsrevolutionärs, die einige jW-Leser vielleicht auf Abstand gehen lässt.

Nachsichtigeren Naturen sei die Lektüre des unterhaltsamen Comics dennoch empfohlen, denn gerade in Strömquists vorlauter Haltung gegenüber dem altmodischen Geschlechterverhältnis ihrer weitgehend historischen Figuren (sie selbst ist Jahrgang 1978) kann man einen anarchischen Charme entdecken, der etwas Befreiendes hat.

So ist Liv Strömquist lesen ein bisschen, wie wenn die Enkeltochter ins Zimmer stürmt und sagt: »Oma, hau mal Opa auf die Fresse, der schmeißt deine Gedichte weg!«