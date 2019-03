Schizophrenie und Politik

Universal Music/dpa Entspannter Sound, kämpferische Botschaft: The Specials

Mit Songs wie »A Message to you, Rudy« und »Ghost Town« prägten The Specials in den späten 70er Jahren den Ska-Sound für Generationen. Ihr smarter Kleidungsstil hat auf verschiedene Subkulturen bis heute einen Eindruck hinterlassen. In der Band spielten schwarze und weiße Musiker zusammen, allein das war für die damalige Zeit sensationell. Mit Terry Hall, Lynval Golding und Horace Panter haben sich nun drei Mitglieder der Originalbesetzung noch einmal zusammengefunden, um ein neues Album aufzunehmen.

Die Specials wurden 1977 von Jerry Dammers im mittelenglischen Coventry gegründet. Sie mischten traditionellen Ska und Reggae mit Punkrock, Wave und anderen Einflüssen. 1979 erschien die erste Single »Gangsters« bei 2 Tone Records von Dammers. Der Song basiert auf dem Ska-Klassiker »Al Capone« von Prince Buster. Der Radio-DJ John Peel spielte ihn in seiner Sendung bei BBC-»Radio 1«. Die Sin gle brachte der Band den kommerziellen Durchbruch. Im selben Jahr wurde Margaret Thatcher zum ersten Mal Premierministerin. The Specials setzten der von Hoffnungslosigkeit geprägten Stimmung der Ära einen lebensbejahenden Sound entgegen, gleichzeitig setzten sie sich in ihren Texten mit dem Problem des Rassismus auseinander. 1981 trennte sich die ursprüngliche Formation nach einer Vielzahl interner Querelen. Jerry Dammers produzierte unter dem Namen »The Special A. K. A.« noch bis 1984 Hits wie »Racist Friend« oder »Nelson Mandela«. Beim Reunion-Album ist Dammers nicht dabei, zu groß waren offenbar die Differenzen.

Hall, Golding und Panter werden auf den insgesamt zehn Tracks von »Encore« von dem dänischen Keyboarder Nikolaj Torp Larsen unterstützt. Das Album beginnt mit einem Cover: »Black Skin, Blue Eyed Boy« von The Equals war 1970 ein Top-Ten-Hit. Die Specials interpretierten den Song mit starkem Funk-Einschlag. Darauf folgt mit »B. L. M.« ein langer Monolog von Lynval Golding, der die Migrationsgeschichte seiner Familie rekapituliert: Der Vater kam auf dem Schiff »Windrush« von Jamaika nach Großbritannien, er selbst einige Jahre später. Der Text berichtet szenisch vom Alltagsrassismus, den beide erlebten. Später zog Golding in die USA und stieß dort auf die gleichen Vorurteile. Der Track schließt mit der Parole: »Black Lives Matter«. Gewissermaßen als Kommentar zu »Brexit«-Chaos und US-Präsidentschaft Donald Trumps gibt es den Popsong »The Lunatics have Taken over the Asylum«. Den hatten Hall, Golding und Ex-Specials-Mitglied Neville Staple bereits 1982 mit ihrem kurzlebigen New-Wave-Projekt Fun Boy Three herausgebracht.

Inhaltlich und musikalisch inte­ressanter ist der Track »10 Commandments«. Auch hier handelt es sich um eine Coverversion – und zwar von Prince Buster, dem die Specials ihren ersten Hit verdanken. Der jamaikanische Musiker und Hobbyboxer aus Kingston gehörte in den 70ern zu den großen Idolen der Ska-Szene, obwohl seine Karriere damals schon beendet war. Prince Busters »The Ten Commandments (From Man to Woman)« war Ende der 60er Jahre ein großer Erfolg. Aus heutiger Sicht ein unglaublich sexistisches Machwerk: Frauen werden darin unverblümt zur Unterwerfung gegenüber Männern aufgefordert. Auf »Encore« erhält der Song einen neuen Text – und eine neue Stimme. Denn gesungen wird er von der Aktivistin Saffiyah Khan, und die macht aus der Machohymne ein feministisches Manifest. Die 21jährige wurde 2017 weltweit bekannt durch ein Foto, das sie und einen rechtsradikalen Hetzer der English Defense League zeigt. Der hasserfüllte Mann brüllte die junge Frau wütend an, doch sie erwiderte die verbale Attacke mit einem überlegenen Lächeln. Der Gastauftritt Khans ist mehr als ein raffinierter Kunstgriff. Den Specials gelingt auf diese Weise tatsächlich eine geistreiche Auseinandersetzung sowohl mit problematischen Elementen des klassischen Reggae als auch mit der aktuellen »#MeeToo«-Debatte. Der entspannte, beinahe loungige Sound steht im scharfen Kontrast zur kämpferischen Botschaft.

In »The Life and Times (Of a Man Called Depression)« setzt sich Terry Hall mit seiner eigenen Depression und Schizophrenie auseinander. Der Text schafft es, gleichzeitig kryptisch und authentisch zu sein. Die intensive und gewissermaßen intime Reflexion ermöglicht dem Hörer einen persönlichen Zugang zu einem auch heute noch stark tabuisierten Thema. Im Hintergrund begleitet Larsen mit dezenten, sphärischen Keyboardsounds. Mit dem Song »We Sell Hope« endet das Album, das dem Werk der Band ein durchaus spannendes Spätwerk hinzufügt, mit einer optimistischen Note.