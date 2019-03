Gegenwind für Jens Spahn

Robert Michael/dpa Minister in Bedrängnis: Jens Spahn wird in Dresden von Demonstranten umzingelt (6.3.2019)

Eigentlich war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch nur in die sächsische Landeshauptstadt gekommen, um auf einer Veranstaltung der Jungen Union (JU) in der Dreikönigskirche zum Thema Zukunft der ärztlichen Versorgung zu sprechen. Anschließend zog es ihn zum politischen Aschermittwoch der CDU in Bautzen. Im sächsischen Wahljahr hoffen die angeschlagenen Christdemokraten im Freistaat offenbar auf bundespolitischen Rückenwind.

Die JU hatte gut vorgesorgt. Nicht nur, dass man sich anzumelden hatte, selbst die Frage, die man dem Minister stellen wollte, musste noch vor der Diskussionsrunde dem Veranstalter zugeschickt werden.

Ganz so reibungslos wie scheinbar geplant ging der Besuch dann doch nicht vonstatten. Das »Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus und in der Pflege«, die Gewerkschaft Verdi und weitere Initiativen hatten unter dem Motto »Wir lassen uns nicht kaputtspahn – Gesundheit ist keine Ware« eine Protestlobby vor dem Eingang zum Veranstaltungsort organisiert. Trotz kurzfristiger Mobilisierung kamen 50 Beschäftigte.

Benjamin Ludwig von der Verdi-Betriebsgruppe im Städtischen Klinikum Dresden erklärte, dass nach wie vor eine hohe Zahl von Pflegekräften verkürzt arbeiten würden, weil der enorme Arbeitsdruck auf der Station anders kaum zu bewältigen sei.

Spahn ließ es sich indes nicht nehmen, seine Politik gegenüber dem Pflegepersonal persönlich zu verteidigen. Während ihn die Demonstranten mit dem Ruf: »Spahns Politik reiner Hohn, mehr Personal auf Station!« begrüßte, erklärte der Bundesminister, die ersten Schritte seien gemacht. Ludwig entgegnete ihm: »Dafür hat unser Protest gesorgt.« Womit der Krankenpfleger auf die inzwischen seit mehreren Jahren laufende Kampagne zur Entlastung anspielte.

Spahn erklärte, seine Maßnahmen hätten die Wirkung der sogenannten Fallpauschalen wesentlich verbessert. Die auch während des Protests am Mittwoch mehrfach hart kritisierten Diagnosebezogenen Fallgruppen (Diagnosis Related Groups, DRGs) regeln die finanzielle Ausstattung von Kliniken. Je nach vorliegender Diagnose haben die Kostenträger den Kliniken feste Sätze zu zahlen, unabhängig davon, welche Kosten real anfallen. Dies führt in der Endkonsequenz zur Unterfinanzierung besonders vieler Krankenhäuser im kommunalen Eigentum.

Gegenüber junge Welt sagte Jens Uhlig, der als Verdi-Sekretär für die ostsächsischen Krankenhäuser zuständig ist: »Spahn mag die ersten Schritte getan haben, zufrieden macht es nicht. Es müssen jetzt wirklich spürbare Verbesserungen folgen!«

Auch in der Dresdner Dreikönigskirche geriet Spahn mehrfach unter Druck. Trotz des vorgesehenen Reglements ließen es sich viele Zuhörer nicht nehmen, den Bundesgesundheitsminister mit kritischen Nachfragen und Bemerkungen zu konfrontieren. So berichtete eine Mutter, die ihren schwer erkrankten Sohn pflegt, dass sie sich von der Politik im Stich gelassen fühle. Auf Spahns Ankündigung, 13.000 zusätzliche Pflegestellen zu schaffen, bemerkte laut Darstellung der Sächsischen Zeitung vom Donnerstag eine Teilnehmerin der Veranstaltung schlicht: »Ich glaube ihnen kein Wort.«