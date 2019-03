»Wir erleben eine starke Bewegung«

Paul Zinken/dpa Nicht nur Protest am 8. März: »Women's March« vor dem Brandenburger Tor in Berlin (21.1.2018)

Am heutigen Freitag ist internationaler Frauenkampftag. Was werden Sie zu diesem Anlass machen?

Ich werde an verschiedenen Aktionen im Rahmen des Frauenstreiks in Kiel teilnehmen. Geplant sind unter anderem öffentliche Sitzblockaden und eine hoffentlich große Demonstration am Nachmittag.

Welche Forderung ist aus Ihrer Sicht 2019 die dringlichste?

Das besondere in diesem Jahr ist, dass man das gar nicht genau sagen kann. Wichtig ist, dass wir die Forderungen aus den unterschiedlichen Bereichen, in denen Frauen nach wie vor unterdrückt werden, zusammenbringen. Es geht nicht »nur« um ein paar Euro mehr Lohn oder ein paar zusätzliche Plätze in Frauenhäusern, sondern darum, sich gemeinsam gegen eine gesamtgesellschaftliche Diskriminierung zu stellen.

Die Debatte über den Strafrechtsparagraphen 219 a zum sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche hat zuletzt hohe Wellen geschlagen. Sie haben darauf hingewiesen, dass weiterhin versucht wird, Kontrolle über Frauen und ihre Körper auszuüben. Wo stehen wir im Kampf um Emanzipation?

Die Debatte ist nach dem unsäglichen »Kompromiss« zwischen Union und SPD nicht vorbei. Mich hat unglaublich beeindruckt, wie präsent dieses Thema innerhalb von eineinhalb Jahren werden konnte. Sehr viele Frauen haben sich damit auseinandergesetzt, ein bundesweites Bündnis gebildet und gesagt: Das lassen wir uns nicht länger gefallen. In Verbindung mit dem damit einhergehenden praktischen Solidaritätsnetz für betroffene Frauen ist das ein echter politischer Erfolg – auch wenn wir uns im Parlament erst einmal nicht haben durchsetzen können.

Wie hoch ist das Risiko, dass bislang erzielte Fortschritte zurückgedreht werden?

Ich würde keine Kraft für die politische Arbeit haben, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass die Erfolge Bestand haben. Das liegt auch in der starken Bewegung begründet, die wir erleben. Wir haben eine gesellschaftliche Mehrheit, wenn es ums Streichen von 219 a geht. Und man muss daran erinnern, dass wir auch eine parlamentarische Mehrheit dafür haben. Die SPD hätte bei dem Thema nur ausnahmsweise ihren Rücken gegenüber den Koalitionspartnern gerade machen müssen. Auf der anderen Seite bin ich entsetzt darüber, wie reaktionär sich viele in der Union äußern. Wenn es um Antifeminismus geht, gibt es sehr viele Überschneidungen zur AfD.

Ihre Parteifreunde haben in der Berliner Landesregierung dafür gesorgt, dass der 8. März ab diesem Jahr offizieller Feiertag in der Hauptstadt ist. Wird dadurch nicht dem Streik als Kampfmittel der Wind aus den Segeln genommen?

Ich habe mich dazu schon kritisch geäußert, als sich die Entscheidung abzeichnete. Grundsätzlich finde ich jeden Zugewinn an Zeitsouveränität für alle gut und richtig. Persönlich hätte ich es aber sinnvoller gefunden, einen Gedenktag wie den 8. Mai zum Feiertag zu erklären. Ich teile die Befürchtung, dass dem 8. März so der kampflustige Charakter abhanden kommen könnte. Der Regierungsbeschluss muss nicht zwingend dazu führen, dass Frauen diesen Tag als ihren Feiertag verstehen – vielleicht kommt dann künftig die Familie anlässlich eines zusätzlichen Brückentags zu Besuch, und sie haben noch mehr zu tun. Mittlerweile wurde das Thema aber ganz gut gewendet, indem darauf hingewiesen wird, dass auch Reproduktions- und Sorgearbeiten zu bestreiken sind – ebenso wie Konsum.

Zum Schluss eine etwas andere Frage: Feiern Sie als gebürtige Hamburgerin Karneval?

Nein, das mache ich nicht. Als echtes Nordlicht ist mir das ein Gräuel.

Sie haben vermutlich die Aufregung um den schlechten Karnevalsscherz von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag vergangener Woche mitbekommen. In einer Rede machte sie sich über die Einführung des dritten Geschlechts lustig. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Ich persönlich finde Veranstaltungen dieser Art generell wenig witzig. Bei einigen Rosenmontagsumzügen kann man aber deren ursprünglichen Charakter noch erkennen: Die Unterdrückten wenden sich mittels Ironie gegen die Herrschenden. Von daher ist es aus meiner Sicht völlig deplatziert, wenn die politische Elite zu solchen Anlässen auftritt. Witzig sind die alle nicht. Zumal »AKK« mit ihrem Spruch zudem ihr gruseliges Rollenverständnis offenbart hat.