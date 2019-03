Hurra, diese Welt geht unter!

Christian Hartmann/Reuters Ich bin der Welt abhanden gekommen: Jérôme Leroys Roman ist eine Abrechnung mit dem französischen Sicherheitsstaat

Der französische Autor Jérôme Leroy ist spätestens seit Erscheinen seines preisgekrönten Politthrillers »Der Block« für seine außergewöhnlich genaue und realistische Schilderung der politischen Situation in seinem Heimatland bekannt. In seinem seit Herbst auf Deutsch vorliegenden Roman »Die Verdunkelten« geht es allerdings nicht um den Aufstieg und die Machtergreifung einer rechten Partei, sondern um die Umtriebe des französischen Geheimdienstes.

Das hier geschilderte Frankreich steckt in einer politischen Krise – Vorstadtbewohner mit migrantischen Wurzeln protestieren gegen rassistische Diskriminierung und ihre immer unerträglicher werdende soziale Lage. Arbeitskämpfe legen Teile der Wirtschaft lahm. Islamistische Terrorgruppen heizen mit Anschlägen die Situation zusätzlich an. Dem alternden Schriftsteller Guillaume Trimbert ist dies alles ziemlich gleichgültig. Den ehemaligen Lehrer und früheren linksradikalen Politaktivisten kümmern weder Bombenattentate noch Straßenschlachten zwischen Polizei und rebellierenden Jugendbanden. Er schreibt nicht mehr, lebt nur noch in der Vergangenheit und träumt davon, endgültig aus der verhassten Gegenwart verschwinden zu können.

Geheimagentin Agnes Delvaux, die zweite Hauptfigur, ist damit beauftragt, den Altlinken Trimbert zu überwachen, da dieser noch immer als potentielles Sicherheitsrisiko gilt. Sie durchsucht seine Wohnräume, registriert all seine Kontakte – insbesondere, wenn sie sexuell motiviert sind –, plaziert Wanzen in seinem jeweiligen Schlafzimmer. Sie verfolgt Trimberts gesamte Korrespondenz, liest seine bisher veröffentlichten Jugendbücher und Kriminalromane. Sie bedauert, dass es beim Geheimdienst keine Abteilung zur Überwachung von Lyrik gibt und träumt davon, den verhassten subversiven Schreiberling ins Jenseits befördern zu dürfen. So wie sie es mit verdächtigen Individuen, die das Pech hatten, in ihr Visier zu geraten, über kurz oder lang immer tut.

Das Charlie Hebdo-Massaker verändert dann die Situation grundlegend. Führende Geheimdienstler beginnen plötzlich, ihre Rolle zu hinterfragen und zu begreifen, dass ihnen mit dem Verstummen der linken Intellektuellen ihr jahrzehntelang gehegter Lieblingsfeind abhanden gekommen ist. Für Delvaux ist diese »Verdunkelung« jedoch nur der Bestandteil eines hinterlistigen Planes, den es aufzudecken gelte. Ihr Überwachungswahn nimmt immer irrationalere Züge an. Währenddessen verschwinden Menschen spurlos. Entziehen sich der Gesellschaft und kehren nicht wieder.

Leroys Buch ist eine fulminante Abrechnung mit der immer weiter verschärfenden französischen Sicherheitsgesetzgebung, mit Polizeigewalt, Behördenwillkür und der ausufernden Bespitzelung durch dubiose Dienststellen. Es schildert aber auch gekonnt die paranoide Denk- und Verhaltensweise der Mitarbeiter von Sicherheitsorganen, die fortfahren, einen Feind zu bekämpfen, den es überhaupt nicht mehr gibt. Denn es ist das Einzige, das sie je gelernt haben.

Das grandios entworfene Szenario einer zusammenbrechenden Welt, mit dem das Buch schließt, würde sich vermutlich jedem rationellen Erklärungsversuch entziehen. Wie schon in seinem Roman »Der Block« hat der Autor auch hier auf eine detaillierte Analyse der dem politischen und gesellschaftlichen Crash vorausgehenden gesellschaftlichen Entwicklung verzichtet. Er beschränkt sich auf eine Schilderung der Folgen. Den Konflikt zwischen seinen Helden bzw. Antihelden verlagerte er zugleich immer mehr auf die Ebene der Sexualpsychologie.

Das Ergebnis ist allerdings ein grandioses Buch: weniger ein Kriminalroman, als den ihn der Verlag ausweist, als ein phantastischer Roman, der vielleicht einmal neben bekannten Werken der Weltliteratur genannt werden wird.