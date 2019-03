IKEA vor dem Umbau

Ina Fassbender/dpa Elchfigur neben dem IKEA in Kaarst (12. Oktober 2017)

Der Onlinehandel macht dem schwedischen Möbelgiganten IKEA zu schaffen. Nachdem der Konzern seine selbstgesteckten Wachstumsziele nicht erreichen konnte, befindet er sich im Umbau – mit bislang unbekannten Konsequenzen für die Mitarbeiter in Deutschland. Am Mittwoch kamen rund 30 Betriebsräte aus ganz Bayern zusammen und berieten über die schwierige Situation im Unternehmen.

Was auf die Beschäftigten des Unternehmens zukomme, darüber könnten die Betriebsräte mehr spekulieren als diskutieren, heißt es in einer Erklärung zur Betriebsrätetagung. Das liegt daran, dass der Konzern sich bedeckt hält, sehr zum Unmut der Beschäftigten. Erste Betriebsräte hätten bereits den Rechtsweg eingeschlagen.

»Es hat etwas von Salamitaktik«, schildert eine Betriebsrätin aus dem Einrichtungshaus in Eching die Situation. »Wir bekommen Häppchenweise Infos, aber das große Ganze bleibt verborgen.« In Führungskreisen werde dagegen schon von »Umsetzungswellen« gesprochen, aber angeblich wisse niemand, was konkret geplant sei. Dominik Datz, Gewerkschaftssekretär von Verdi München, sagte: Der »einstige Imagekönig verhält sich aktuell nicht besser oder anders als die schwarzen Schafe der Branche«.

Gegenüber jW erklärte Datz, dass Verkaufsflächen in Lager umgewandelt werden sollen. Die Gefahr bestehe, dass Beschäftigte dabei vom Verkäufer zum Lagerarbeiter »degradiert« oder ganz durch Logistikdienstleister ersetzt würden. Zudem könnten Diskussionen aufkommen, ob dann überhaupt noch der bessere Einzelhandelstarifvertrag zum Tragen komme.

Um nicht unvorbereitet zu sein, wenn die Veränderungen im Betrieb umgesetzt werden, haben sich die Betriebsräte schon vorab auf Kernforderungen verständigt. So fordern sie eine Garantie der Arbeitsplätze für alle Beschäftigten, keine Auslagerung der Stellen, Einhaltung des Einzelhandelstarifs und dass alle, denen neue Aufgaben zugewiesen werden, sich entsprechend qualifizieren können und keine Lohneinbußen hinnehmen müssen.

In der Erklärung machen die Betriebsräte deutlich, dass sie nicht mit sich spaßen lassen. Man werde zu härteren Bandagen greifen, sollte »das Unternehmen auf betrieblicher Ebene nicht bald Transparenz in der Kommunikation und sozialpartnerschaftliche Verhandlungen auf Augenhöhe herstellen«, heißt es dort. In den Betrieben werde man von nun an aktiv die Beschäftigten darauf vorbereiten. Ein Arbeitskampf wird von den Tagungsteilnehmern nicht ausgeschlossen.

IKEA hat seit Jahren mit veränderten Marktbedingungen zu kämpfen, die dem Unternehmen die Existenz zunehmend schwer machen. Vor drei Jahren musste sich der Konzern beispielsweise von seinem Ziel verabschieden, bis 2020 einen Umsatz von 50 Milliarden Euro weltweit zu erreichen. Inzwischen wirkt sich der Konkurrenzkampf in der Branche auch direkt auf das Geschäftsergebnis aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr brach der Vorsteuergewinn von Ingka, der Holding, die einen Großteil der IKEA-Filialen betreibt, um mehr als ein Drittel ein.

Dass es soweit kommen konnte, liegt unter anderem daran, dass IKEA lange das Onlinegeschäft vernachlässigt hat. Dort sind mit Wayfair, Made.com, Otto.de oder auch Home24 starke Konkurrenten im Möbelgeschäft entstanden. Inzwischen greift auch Amazon die Schweden an. Der Handelsgigant hatte erst vor gut einem Monat angekündigt, nun zwei eigene Möbelmarken in Europa vertreiben zu wollen.

Nach einem Bericht des Handelsblatts (13. Februar) will IKEA bis 2021 in 30 Metropolen kleinere Filialen in Innenstädten entstehen lassen. Dort werden die Kunden dann nur noch Teile des Sortiments finden. In diesem Prozess sollen mehr als 11.000 Arbeitsplätze entstehen, wobei aber mehr als 7.000 Stellen in der Verwaltung gestrichen werden sollen. Welche Auswirkungen das auf bestehende Häuser haben werde, ob sie möglicherweise verkleinert oder geschlossen werden, sei bislang nicht bekannt, kritisierte Gewerkschafter Dominik Datz gegenüber jW.