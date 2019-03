Mehr rechte Gewalt in Berlin

Ferat Kocak/Die Linke Berlin/dpa Das brennende Auto des Linken-Bezirkspolitikers Ferat Kocak am 1. Februar 2018 in Berlin-Neukölln

Die Zahl der rechtsmotivierten, rassistischen und antisemitischen Angriffe in Berlin ist nach Angaben der Opferberatungsstelle Reachout im Jahr 2018 gestiegen. 309 solcher Angriffe zählte Reachout nach eigenen Angaben vom Mittwoch im vergangenen Jahr. »Das ist ein Anstieg um 42 Gewalttaten und massiven Bedrohungen im Vergleich zu 2017. Rassismus steht als Tatmotiv im Vordergrund«, heißt es in der Mitteilung. Bei einigen dieser Vorfälle in der Hauptstadt gab es demnach mehr als ein Opfer. Mindestens 423 Menschen seien verletzt beziehungsweise bedroht worden. Unter den Betroffenen seien 47 Jugendliche und 19 Kinder, die demnach miterleben mussten, »wie ihre Eltern geschlagen, bespuckt und gedemütigt wurden«.

Mehr als 50 Prozent dieser Angriffe – 167 – seien rassistisch motiviert gewesen. Einen Anstieg von 13 auf 44 verzeichnete Reachout bei antisemitischen Gewalttaten. Angriffe gegen Schwule, Lesben, Trans- und Intersexuelle blieben demnach mit 63 Taten auf nahezu konstant hohem Niveau. 2017 waren es laut Reachout 67 Fälle. Bei den meisten von der Beratungsstelle dokumentierten Angriffen handelt es sich um Körperverletzungen (157), gefährliche Körperverletzungen (115) und Bedrohungen (31). Reachout-Mitarbeiterin Sabine Seyb führte den Anstieg der Attacken auf Menschen, die nicht als Deutsche wahrgenommen werden, am Mittwoch auf »rassistisch geprägte Diskurse« von Politikern rechtspopulistischer, aber auch anderer Parteien zurück. Die Täter fühlten sich dadurch offenbar ermutigt, so Seyb.

In Brandenburg ist die Zahl rechter Gewalttaten nach Angaben des Vereins Opferperspektive zwar nicht so deutlich wie in Berlin gestiegen, aber weiterhin hoch: 174 Delikte dieser Art zählte der Verein 2018. Bereits im Vorjahr hatte die Beratungsstelle mit 171 Fällen nahezu gleich viele Taten gezählt. 2018 war in 86 Prozent der Fälle Rassismus das Motiv, wie der Verein am Mittwoch in Potsdam mitteilte: »Schauen wir auf die vergangenen vier Jahre, stellen wir fest, dass eine Normalisierung eingetreten ist. Die Anzahl rechter Gewalttaten ist auf einem konstant hohen Niveau«, erklärte die Geschäftsführerin des Vereins, Judith Porath.

Hochburg rechtsmotivierter Übergriffe sei nach wie vor die kreisfreie Stadt Cottbus. Allein dort wurden im vergangenen Jahr 35 Angriffe registriert.

Insgesamt zählte die Beratungsstelle 83 einfache Körperverletzungen (2017: 79) und 64 gefährliche Körperverletzungen (2017: 69). Weiterhin handelt es sich bei den meisten körperlichen Übergriffen um spontane Taten im öffentlichen Raum.

Betroffene rechter Gewalt sind in Brandenburg mit rund 80 Prozent überwiegend männlich und im jungen Erwachsenenalter. Im Jahr 2018 waren 19 Prozent der Betroffenen Frauen. Die meisten von ihnen – 44 von 50 – wurden aus rassistischen Motiven angegriffen. Allerdings sei bei derartigen Angriffen die Tatmotivation »oft mit starken Elementen sexistischer Abwertung verschränkt«, so der Verein. Dies belaste die Betroffenen zusätzlich. (jW)