»Nie wieder CDU«

Christoph Soeder/dpa Seit Monaten bringen Gegner von »Uploadfiltern« den Protest aus dem Netz auf die Straße (Berlin, 2.3.2019)

Mit einem Verfahrenstrick versuchte der Fraktionsvorsitzende der konservativen Parteien im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), die für Ende März geplante Abstimmung über die neue EU-Richtlinie zum Urheberrecht (siehe jW vom 15.2.) auf die kommende Woche vorzuverlegen. Damit wären die für den 25. März angekündigten, EU-weiten Großdemonstrationen praktisch ins Leere gelaufen. Nun ist Weber offenbar als direkte Reaktion auf spontane Protestmärsche in der BRD zurückgerudert. Der ARD sagte er am Dienstag abend, die Abstimmung über die EU-Richtlinie fände »so wie geplant« zum Monatsende statt und »wird auch nicht verändert werden«. Zuvor war bekanntgeworden, dass Weber auf einer Sitzung der EU-Fraktionsvorsitzenden am heutigen Donnerstag kurzfristig über die Terminänderung abstimmen lassen wollte.

Als Reaktion auf dieses Manöver demonstrierten am Dienstag abend mehrere tausend Gegner der geplanten Urheberrechtsrichtlinie in München, Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart und Köln. Unter anderem hatten das europäische Bündnis »Save the Internet« (Rettet das Internet), die Piratenpartei und der Chaos Computer Club am Tag zuvor zu spontanen Protesten aufgerufen. Die Demonstrationen richteten sich auch gegen die CDU/CSU und Manfred Weber, dessen Vorhaben die Europaabgeordnete Julia Reda (Piratenpartei) am Montag abend per Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich gemacht hatte. Reda ist erklärte Gegnerin des derzeitigen Entwurfs für die Urheberrechtsrichtlinie (siehe jW vom 25.2.).

Die größten Demonstrationen fanden in München und Berlin statt. Auf dem Münchener Königsplatz seien es laut Schätzung des bayerischen Landesverbandes der Piratenpartei 2.000 bis 2.500 Demonstranten gewesen, wie ein Sprecher am Mittwoch gegenüber junge Welt erklärte. In der Bundeshauptstadt versammelten sich einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (Onlineausgabe) vom späten Dienstag abend zufolge nach Polizeiangaben bis zu 2.000 Demonstranten. Sie protestierten direkt vorm Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale.

Durch Frankfurt am Main zogen mehr als tausend Gegner der geplanten EU-Richtlinie, wie die Frankfurter Rundschau (Onlineausgabe) nach Veranstalterangaben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch berichtete. In Stuttgart protestierten rund 500, wie der baden-württembergische Landesverband der Piratenpartei laut einer Mitteilung vom Dienstag schätzt.

Die Kölner Demonstration hatte der stellvertretende Vorsitzende der Piratenpartei, Dennis Deutschkämer, angemeldet. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch sagte er, dass »1.300 überwiegend junge Menschen« kurzfristig zum Protest zusammengekommen seien. »Vielen Erstwählern« werde »nun immer deutlicher, dass ein Kreuz bei der Union ein Kreuz gegen die Zukunft ist«, sagte Deutschkämer. Onlinebeiträge zu den Protesten waren mit dem passenden Schlagwort versehen: »Nie wieder CDU«.

In diesem Sinne fordert die Kampagne »Pledge 2019« zur Europawahl im Mai alle an ihrer Wiederwahl interessierten Abgeordneten dazu auf, sich gegen den Artikel 13 in der geplanten EU-Richtlinie zum Urheberrecht zu positionieren. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, von der derzeitigen Fassung mit indirekt vorgeschriebenen »Uploadfiltern« verbindlich Abstand zu nehmen. Andernfalls hätten zum Beispiel die Europaabgeordneten der CDU und CSU um ihre Posten zu fürchten.

Ob Manfred Weber seinen Antrag auf eine vorgezogene Abstimmung definitiv zurückgenommen hat, sagte ein Sprecher der Vorsitzenden der europäischen Linksfraktion GUE/NGL, Gabi Zimmer (Die Linke), am Mittwoch gegenüber junge Welt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, war bis Redaktionsschluss noch nicht bestätigt.