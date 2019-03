ZDF /CG CINEMA-VISTAMAR Filmproduktion-UHLANDFILM-Bam Film- Die fünf Schwestern zum letzten Mal vereint: »Mustang«

The Captive: Spurlos verschwunden

Während Matthew in einer kleinen kanadischen Stadt fürs Abendessen einkauft, wird seine Tochter Cassandra aus dem Auto entführt und verschwindet spurlos. Matthews Ehe mit seiner Frau Tina droht daran zu zerbrechen, weil sie ihm die Schuld gibt. Als zwei Polizisten Jahre später im Internet Fotos von Cassandra finden, macht sich Matthew auf die Suche, um seine Tochter und seine Ehe zu retten. Ein Film, der sich nicht damit zufrieden gibt, schlicht einen Alptraum darzustellen, sondern die Frage stellt, wie es wirklich ist, einem Trauma nicht zu entkommen. CDN 2014. Regie: Atom Egoyan.

Tele 5, 20.15 Uhr

Muslimisch, emanzipiert, frei

Frauen im Aufwind

Gökcen Tamer-Uzun diskutiert mit angehenden Lehrerinnen über die Bedeutung des Schleiers im Islam. Die Meinungen gehen weit auseinander. Tamer-Uzun bildet Religionslehrerinnen an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg aus. Als erste Frau hat sie vor über zehn Jahren schon das Lehrfach »Islamischer Religionsunterricht« in Baden-Württemberg mitbegründet. Der Pädagogin und Mutter zweier Töchter ist es wichtig, als gläubige Muslimin selbstbestimmt und frei leben zu können. Das treibt auch Aysel Özdemir an. Die Seelsorgerin kümmert sich im Stuttgarter Klinikum um krebskranke Frauen und Palliativpatienten – bislang war unter Muslimen die seelsorgerische Tätigkeit Männern, vor allem Imamen, überlassen. Die gläubige Muslimin trägt Kopftuch und wehrt sich gegen den Vorwurf, deshalb unterdrückt zu sein. In ihrem Stuttgarter SPD-Ortsverein will sie politisch mitgestalten.

3sat, 23.20 Uhr

Mustang

Ein kleines Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste, tausend Kilometer bis nach Istanbul. Viel weiter indes scheint die Gedankenwelt einiger Einwohner dieses Ortes von der eines modernen Landes entfernt. Dies müssen fünf junge Mädchen erfahren. Nachdem sie während eines Spiels mit Jungen am Strand auf deren Schultern saßen, wird ihnen vorgeworfen, sich an den Nacken der Jungen sexuell erregt zu haben. Von nun an sehen sich die fünf Schwestern einer unerbittlichen Folge von Sanktionen ausgesetzt. Erster, vielfach ausgezeichneter Spielfilm von Deniz Gamze Ergüven.

3sat, 23.50 Uhr