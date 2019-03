Rotlicht: 5G

Jason Lee/Reuters Ein Mitarbeiter des Mediencenters bei der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (CPPCC) testet eine Virtual-Reality-Brille, die auf der Grundlage der 5G-Technik funktioniert (Bejing, 1.3.2019)

Der neue Mobilfunkstandard der inzwischen fünften Generation heißt 5G. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er viel schneller ist als der aktuelle (LTE): Er soll eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10.000 Mbit pro Sekunde haben. Was das praktisch heißt, hat das Handelsblatt einmal vorgerechnet: Man wird mit 5G den neuesten James-Bond-Film, den man aktuell mit LTE in sechs Minuten downloaden kann, in fünf Sekunden herunterladen können. Zudem kann eine viel größere Zahl an Endgeräten versorgt werden – bis zu einer Million pro Quadratkilometer. Der Aufwand, der zur Einführung von 5G notwendig ist, wird freilich nicht betrieben, damit jeder Smartphonejunkie noch im entferntesten Gebirgstal blitzschnell Filme streamen kann. 5G ist für die Nutzung modernster Technologien unverzichtbar: für autonomes Fahren, Telemedizin, das Internet der Dinge, also die Vernetzung von Geräten via Internet, sowie die Digitalisierung der industriellen Produktion (Stichwort: Industrie 4.0).

»Wenn Deutschland seine industrielle Vorrangstellung halten will«, forderte die Beratungsgesellschaft Roland Berger schon im vergangenen Jahr, »muss das Land bei Entwicklung und Implementierung von Industrie 4.0 Vorreiter sein«. Dafür aber sei »die schnelle Verfügbarkeit der 5G-Technologie eine wesentliche Voraussetzung«. Nun ist die Bundesrepublik schon bei LTE, dem Mobilfunkstandard der vierten Generation, allenfalls europäisches Mittelmaß. Bei 5G sieht es zumindest im globalen Maßstab nicht besser aus. Laut einer Untersuchung, die die Beratungsgesellschaft Deloitte im August 2018 veröffentlichte, liegen China und Japan bei dem neuen Standard weit vorn. Als Deloitte seine Recherchen für die Studie abschloss, hatte die Volksrepublik bereits 350.000 neue Mobilfunkmasten installiert, die 5G unterstützen – zehnmal mehr als die USA. Deutschland lag, was die Dichte 5G-fähiger Installationen pro Kopf der Bevölkerung betraf, in der Mitte. China aber, schrieb Deloitte, entwickle die Infrastruktur für den neuen Standard mit höchster Geschwindigkeit. Wer da noch mithalten wolle, müsse sich sputen.

Die Bundesrepublik beeilt sich also. Am 19. März soll, so will es die Bundesnetzagentur, die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen beginnen; die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch dürfen mitbieten. Offen ist noch eine kleine, aber womöglich entscheidende Frage – diejenige, ob die Netzbetreiber beim Ausbau der 5G-Infrastruktur Technologie von Huawei nutzen dürfen. Die Vereinigten Staaten dringen mit aller Macht auf den Ausschluss des chinesischen Konzerns: Sie wollen die Volksrepublik auf dem Feld der modernsten Technologien zurückdrängen.

Dabei ist die Frage, ob Huawei-Technologie eingesetzt werden darf, von erheblicher Bedeutung. Denn die Alternativen sind überschaubar: Nokia aus Finnland und Ericsson aus Schweden beherrschen die Technologie ebenfalls, Samsung aus Korea wohl ansatzweise, Cisco aus den USA in Teilen. Ihre Dienstleistungen sind aber teurer als die des chinesischen Konzerns, der laut einhelliger Einschätzung von Branchenexperten beim Know-how die Nase vorn hat, rund 80 Prozent aller 5G-Patente hält und für seinen hervorragenden Service gelobt wird. Die Deutsche Telekom und Vodafone warnen, der Ausschluss von Huawei könne den Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland und der EU leicht um zwei Jahre zurückwerfen. Damit stiege die Wahrscheinlichkeit, dass Europa den Anschluss an die Weltspitze verpasst. Die 5G-Frage ist somit zu einem wesentlichen innerimperialistischen Streitfall geworden.