Kampf um die Erinnerung

Juan Medina/Reuters »Verurteilt den kriminellen Franquismus!« – Demonstranten in Madrid fordern am 25. Oktober 2018 die sozialdemokratische Regierung auf, eine Umbettung von Francos Leichnam in die Almudena-Kathedrale in Madrid zu verhindern

Um die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert sah sich Spanien mit einer sensationellen Bewegung konfrontiert. In den Regierungsjahren des konservativen Ministerpräsidenten José María Aznar (1996–2004) kam es nämlich zum ersten Mal seit dem Tod Francisco Francos im Jahr 1975 in breiten Bevölkerungskreisen zu einer ernsthaften Reflexion und Diskussion über den Bürgerkrieg, das franquistische Unrechtsregime und den Übergang von der Diktatur zur Demokratie (»Transi­ción«) – mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Es setzte eine Art Vergangenheitsaufarbeitung ein, die im Spanischen »Memoria histórica« genannt wird. Bis dahin war die Transition in der Historiographie und im politischen Diskurs zumeist als großer Erfolg dargestellt worden. Für die neue spanische Demokratie war sie der Gründungsmythos schlechthin und symbolisierte die Vorstellungen von nationaler Versöhnung, volkstümlicher Monarchie, einer Verfassung für alle politischen Lager und vom friedlichen Zusammenleben nach jahrhundertelanger Konfrontation.

Kollektive Amnesie

Da diese Bilder der Legitimierung der neuen demokratischen Staats- und Regierungsform dienten, war die Zeitgeschichtsschreibung zum Übergang vom autoritären System des Franquismus in die parlamentarische Demokratie überwiegend positiv. Der dominierende historiographische Diskurs wurde nur vereinzelt von kritischen Stimmen gebrochen, die auch nach dem »Preis« der Transition fragten. Ein zentraler Aspekt der Argumentation der frühen Kritiker war der Verweis auf das Verdrängen der »historischen Erinnerung«. Der hochgelobte gesellschaftliche »Konsens« der Übergangszeit sei mit einem Verschweigen der Vergangenheit (»Amnesia colectiva«), einer Tabuisierung der franquistischen Verbrechen, erkauft worden. In der Tat war es in Spanien weder zu einer juristischen Aufarbeitung der Diktatur noch zu einer breiten gesellschaftlichen oder politischen Diskussion gekommen. An vielen Orten überlebte auch das franquistische Symbolsystem, was die Spanier viele Jahre lang daran erinnerte, dass die politische Reform, die schließlich zur Demokratisierung führte, aus einem innerhalb der autoritären Institutionen ausgearbeiteten Plan hervorgegangen war. Diesem Übergangscharakter entsprechend, gingen die Streitkräfte, der juristische Apparat, die Bürokratie sowie alle anderen staatlichen Instanzen ohne jegliche Art von »Säuberung« von der Diktatur in den Postfranquismus über.

Die Tatsache, dass es keinen klaren demokratischen Bruch mit der franquistischen Diktatur gab, hat einen Schatten auf jene Bereiche der Vergangenheit geworfen, die in der neueren Historiographie »Orte der Erinnerung« genannt werden. Die Transition stellte eine Art Ehrenabkommen dar, nach dem die Franquisten für die Übergabe der Macht durch eine kollektive Amnesie kompensiert wurden. Beschränkte sich das offizielle Vergessen und Verdrängen zuerst auf den Bürgerkrieg, so wurde es später auf die Repression im Franquismus ausgedehnt. Wegen des konsensualen Reformcharakters der Transition mussten nach 1975 ein Bruch mit der diktatorischen Vergangenheit und eine klare Distanzierung von der franquistischen Propaganda ausbleiben; daher bestanden auch franquistische Mythen vorerst weiter. Übereinstimmung wurde schnell hinsichtlich der aus der Bürgerkriegserfahrung zu ziehenden Lehren erzielt: Der Krieg wurde als kollektive Tragödie dargestellt, die sich nie wiederholen dürfe. Aus dieser Deutung ergab sich die zwingende Notwendigkeit einer Versöhnung der seit dem Bürgerkrieg gespaltenen spanischen Gesellschaft; diese Versöhnung bedeutete zugleich die »Aufarbeitung« des Kriegs und ermöglichte die weitgehend friedliche Demokratisierung.

Wegen der jahrzehntelang dominierenden franquistischen Propaganda wurde nach 1975 erwartet, dass im demokratischen Spanien (insbesondere an den Jahrestagen des Bürgerkriegs) verstärkte Aktivitäten stattfinden würden, um dem Informations- und Aufklärungsbedürfnis der Bürger nachzukommen. Die Jahrestage 1976 und 1979 fielen allerdings in die politisch aufgewühlte Transitionsphase; sowohl die Politiker als auch die Zivilgesellschaft mussten all ihre Energien auf die Bewältigung des Übergangs von der Diktatur in die Demokratie konzentrieren. Als diese Gratwanderung erfolgreich abgeschlossen war, bot der Jahrestag 1986 zum ersten Mal die Gelegenheit, ohne staatlich verordnete ideologische Vorgaben des Bürgerkriegsbeginns vor 50 Jahren zu gedenken.

Allerdings ließ sich das »offizielle« Spanien so gut wie nicht vernehmen. Die einzige Verlautbarung aus dem »Moncloa-Palast«, dem Sitz des seit 1982 regierenden sozialistischen Premierministers Felipe González, besagte, der Bürgerkrieg sei »kein Ereignis, dessen man gedenken sollte, auch wenn er für die, die ihn erlebten und erlitten, eine entscheidende Phase in ihrem Leben darstellte«. Inzwischen sei der Krieg »endgültig Geschichte, Teil der Erinnerung und der kollektiven Erfahrung der Spanier«; er sei »nicht mehr lebendig und präsent in der Realität eines Landes, dessen moralisches Gewissen letztlich auf den Prinzipien der Freiheit und der Toleranz basiert«.

Der Wunsch nach Aussöhnung und die Angst davor, alte, nicht verheilte Wunden wieder aufzureißen, mögen die damals regierenden Sozialisten mit bewogen haben, den Jahrestag 1986 offiziell nicht zur Kenntnis zu nehmen, ja zu verdrängen und außerdem politisches Verständnis für die ehemals »andere« Seite zu zeigen. Weiter hieß es nämlich in der Moncloa-Erklärung, die Regierung wolle »die Erinnerung an all jene ehren und hochhalten, die jederzeit mit ihrer Anstrengung – und viele mit ihrem Leben – zur Verteidigung der Freiheit und der Demokratie in Spanien beigetragen haben«; zugleich gedenke sie »respektvoll jener, die – von anderen Positionen aus als denen des demokratischen Spanien – für eine andere Gesellschaft kämpften, für die viele auch ihr Leben opferten«. Die Regierung hoffe, dass »aus keinem Grund und keinem Anlass das Gespenst des Krieges und des Hasses jemals wieder unser Land heimsuche, unser Bewusstsein verdunkle und unsere Freiheit zerstöre. Deshalb äußert die Regierung auch ihren Wunsch, dass der 50. Jahrestag des Bürgerkriegs endgültig die Wiederversöhnung der Spanier besiegle.« Die bis 1996 regierenden Sozialisten griffen mit solchen Interpretationen auf die Erblast der Angst zurück. Sie wollten keine radikalen Änderungen vornehmen, die damals möglicherweise die Stabilität des Systems hätten gefährden können.

In den auf Francos Tod folgenden zwei Jahrzehnten legten die politischen Eliten (gleich welcher Couleur) in der Frage der Vergangenheitsaufarbeitung eine auffällige Zurückhaltung an den Tag. Bis Ende des 20. Jahrhunderts war die Amnestie, die zu Beginn der Transition im Jahr 1977 verkündet worden war, mit einer politischen Amnesie verbunden, die eine umfassende gesellschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit verhinderte. Kritiker sehen darin eines der größten Defizite der Transition. Als weiteren Indikator für das Ungenügen der Transition lässt sich die Behandlung der Familienangehörigen der auf republikanischer Seite im Bürgerkrieg (und danach) »Verschwundenen« anführen. Während nämlich die franquistische Seite sofort nach dem Bürgerkrieg ihre Toten identifizieren und ehrenhaft bestatten konnte, warten die Angehörigen von getöteten Republikanern noch immer darauf. Die sterblichen Überreste von mutmaßlich mehr als 100.000 Republikanern sind nach wie vor in anonymen Massengräbern verschwarrt. Erst im Jahr 2002, nachdem die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen eingeschaltet worden war, hatte es in dieser Frage Bewegung gegeben; erste Leichen wurden exhumiert und umgebettet. Und erst Ende 2002 verabschiedete das spanische Parlament eine Resolution, die die Regierung aufforderte, die Suchaktionen auch finanziell zu unterstützen und die politischen Opfer des Franquismus als solche anzuerkennen. Die damals regierende konservative Volkspartei konnte allerdings verhindern, dass der Putsch von 1936 ausdrücklich verurteilt wurde.

Aufgekündigter Konsens

Es scheint klar, dass die fehlende Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auf den Kompromisscharakter der Transition zurückzuführen ist. Nach 1975 kam es formal zu keinem Bruch; daher konnte der Antifranquismus auch nicht zum Gründungsmythos der neuen spanischen Demokratie werden. Es musste fast ein Vierteljahrhundert vergehen, bis jener gesellschaftliche »Konsens« der Übergangszeit, der einer Tabuisierung der franquistischen Verbrechen gleichgekommen war, aufgebrochen wurde. Angesichts der lange Zeit ablehnenden Haltung der konservativen Regierung von José María Aznar schritt im Herbst 2000 eine Bürgerinitiative selbst zur Tat und führte die Exhumierung der Überreste von 13 »Verschwundenen« durch. Das große öffentliche Echo auf diese Exhumierungen hatte die Gründung der »Vereinigung zur Rückgewinnung der historischen Erinnerung« (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH) sowie einiger ähnlicher Plattformen zur Folge. Seither kämpft der Verein um die landesweite Aufklärung von politischen Morden und Massenhinrichtungen, die die Aufständischen während des Bürgerkrieges und danach an den Anhängern der Republik verübt haben. Angesichts der großen Zahl nicht identifizierter Toter fehlen dem Verein jedoch die für die Exhumierungen erforderlichen Mittel.

Was den Zusammenhang von öffentlicher Aufarbeitung der franquistischen Repression und Bürgerkriegshistoriographie betrifft, verdient die These von Santos Juliá Aufmerksamkeit: Er bestreitet, dass es in Spanien je einen »Pakt des Schweigens« gegeben habe; im öffentlichen Diskurs sei jene Vergangenheit vielmehr stets präsent gewesen. Erst die Erinnerung habe als stete Mahnung den entscheidenden Impuls für die Aushandlung der Amnestien in der Frühphase der Transition gegeben und jenes »heilsame« Vergessen ermöglicht, durch das der Bürgerkrieg als Argument des politischen Wettbewerbs gebannt werden konnte. Juliá verweist auf die intellektuelle Vorgeschichte der Transition, in der sich die gemäßigten Kräfte innerhalb und außerhalb des Regimes schon lange vor dem Tod des Diktators angenähert und den späteren Versöhnungsdiskurs gewissermaßen mental vorbereitet hätten. Deutlichstes Anzeichen dafür war die allmähliche Umdeutung des Bürgerkriegs, der im unmittelbaren Nachfranquismus – von ideologischer Last und gegenseitigen Schuldzuweisungen befreit – in erster Linie als ein kollektives Unglück betrachtet wurde, für das beide Seiten gleichermaßen Verantwortung trügen. Hinter den Erinnerungsansprüchen zu Beginn des 21. Jahrhunderts stand somit, folgt man Juliá, nicht die Ablehnung eines (ohnehin inexistenten) »Verschwiegenheitspakts«, sondern die Aufkündigung des Erinnerungskonsenses der Transition, der eine gleichmäßige Verteilung der Schuld implizierte.

Dass die gesellschaftliche Aufarbeitung der franquistischen Repression in den letzten beiden Jahrzehnten unerwartet zu einem so bedeutenden Thema in Spanien wurde, hängt damit zusammen, dass sich der konservative Partido Popular unter Aznar und sodann Mariano Rajoy von Anfang an in zeitgeschichtlichen und geschichtspolitischen Fragen als Sachwalter des franquistischen Erbes verhalten hat. Auf Initiativen der Opposition, im Jahr 1999, also 60 Jahre nach Kriegsende, das Andenken der Bürgerkriegsexilanten zu ehren, reagierte die damalige Regierungspartei ablehnend und beharrte auch in der Folgezeit darauf, dass der Bürgerkrieg eine »überwundene Phase« spanischer Geschichte darstelle. In ihrer zweiten Amtszeit (2000–2004) lehnte die Regierung Aznar über 25 parlamentarische Initiativen ähnlicher Stoßrichtung ab. Zivilgesellschaftlich führte diese Regierungshaltung allerdings zu verstärkten, von den Oppositionsparteien zumeist unterstützten Aktivitäten.

Erst die im Frühjahr 2004 nach den islamistischen Terroranschlägen von Madrid überraschend ins Amt gekommene sozialistische Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero schlug eine neue Tonart an und beschloss die Einsetzung einer Untersuchungskommission, die Vorschläge zur »moralischen und juristischen Rehabilitierung der Repressionsopfer« erarbeiten sollte. Bald war die Rede von einem »Wiedergutmachungsgesetz«. Dieses wiederholt angekündigte und immer wieder verschobene Gesetz, das umgangssprachlich »Gesetz der historischen Erinnerung« (»Ley de Memoria Histórica«) genannt wird, wurde schließlich im Oktober 2007 nach hektischen Verhandlungen und zahlreichen Kompromissen verabschiedet. Es verurteilte explizit den Franquismus. Die Gerichtshöfe, die während des Bürgerkriegs Urteile aus politischen, ideologischen oder religiösen Gründen gefällt hatten, wurden als »illegitim« bezeichnet, ebenso die Gerichtsurteile während der Diktatur, die in diese Kategorie fielen. Die Normen, die im Franquismus unter Verletzung der Grundrechte verabschiedet worden waren, wurden für juristisch ungültig erklärt. Unmittelbare juristische oder wirtschaftliche Folgen hatte das Gesetz allerdings nicht, wenn auch die Illegitimität der Gerichtsurteile bei einer beantragten Revision oder Aufhebung derselben zu einem wichtigen Argument wurde. Der Staat verpflichtete sich, bei der Öffnung der Massengräber von Hingerichteten und der Exhumierung von Leichen zu helfen. Außerdem mussten von allen öffentlichen Gebäuden die Symbole, die das franquistische System verherrlichten, entfernt werden; dies galt auch für entsprechende Straßenbezeichnungen.

Unbefriedigende Bilanz

Trotz aller nach wie vor von zivilgesellschaftlichen Organisationen geübten Kritik – vor allem an der mangelhaften Umsetzung des Gesetzes während der Regierungsperioden der Konservativen – muss betont werden, dass das Ley de Memoria Histórica im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrzehnten geradezu einen Meilenstein im offiziellen Umgang mit der jüngeren Vergangenheit bedeutete. Überschattet wurden die positiven Effekte des Erinnerungsgesetzes allerdings von der Affäre um den prominenten Untersuchungsrichter am Nationalen Gerichtshof Baltasar Garzón, der auf Antrag mehrerer Erinnerungsgruppen ein strafrechtliches Untersuchungsverfahren eröffnete, um das Schicksal von rund 114.000 »verschwundenen« Repressionsopfern der Jahre 1936–1951 aufzuklären. Garzón argumentierte, dass die von den Opfern des Franquismus vorgetragenen Fälle nicht unter das Amnestiegesetz fielen, da dieses Gesetz nur »Taten mit politischen Absichten« amnestiert hatte, während er Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersuche, die nicht verjähren. Sehr schnell kam es zu erheblichen juristischen Scharmützeln zwischen Garzón und verschiedenen Gerichten, die ihm schließlich die Zuständigkeit für derartige Fälle absprachen und ihn vom Dienst suspendierten. Hunderttausende demonstrierten sodann gegen diesen Justizskandal und für Garzón, ohne allerdings dessen Wiedereinsetzung zu bewirken. Die Affäre zeigte deutlich die tiefe Zerrissenheit der spanischen Gesellschaft in Sachen Vergangenheitsaufarbeitung. Mehr als elf Jahre nach dem Inkrafttreten des Memoria-Histórica-Gesetzes ist die vergangenheitspolitische Bilanz allerdings alles andere als befriedigend, zumal die Arbeit der unterschiedlichen Gruppen und Initiativen von Behördenschikanen, politischen Erschwernissen, fehlender Richterkooperation und ausbleibenden staatlichen Mitteln sehr behindert wurde und wird.

Geht es um die moralische und juristische Aufarbeitung von vergangenem staatlichen Unrechtshandeln, um Fragen der Wiedergutmachung, Entschädigung und Entschuldigung, bildet Spanien gewissermaßen einen Sonderfall. Seit dem Ende des Bürgerkrieges sind inzwischen 80 Jahre vergangen, und immer noch weigert sich die konservative Partei PP, an der Aufarbeitung der Vergangenheit mitzuwirken. Vielmehr behindert sie diese nach Kräften. Trotzdem ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Krieg und Diktatur in Spanien zu einem Signum der vergangenen zwei Jahrzehnte geworden. In den letzten Jahren ist diese Auseinandersetzung, die zwischenzeitlich etwas abgeflaut war, wieder voll aufgebrochen. 2016 etwa wurde zum ersten Mal auf gerichtliche Anordnung hin die Exhumierung der körperlichen Reste von zwei Republikanern angeordnet, die gegen den Willen ihrer Angehörigen im »Tal der Gefallenen« bei Madrid ruhten. Ungefähr gleichzeitig begann man endlich, einigermaßen flächendeckend jenen Auftrag des Gesetzes zur Historischen Erinnerung von 2007 umzusetzen, der die Umbenennung zahlloser franquistischer Straßennamen, Denkmäler und Gedenktafeln vorsieht, soweit sie der Verherrlichung der franquistischen Diktatur dienten. Jede einzelne dieser in den Kommunen zu beschließenden Umbenennungen war von heftigen Polemiken sowohl der einen wie der anderen Seite begleitet. Im Mai 2017 beschloss schließlich der Kongress – auf Initiative der Sozialistischen Partei – ohne Gegenstimmen die Exhumierung Francos aus dem »Tal der Gefallenen«. Fast gleichzeitig erklärte das katalanische Parlament einstimmig die Ungültigkeit aller Urteile, die während des Franquismus »aus politischen Gründen« gefällt worden waren. Das katalanische Gesetz war von größter symbolischer Bedeutung für das ganze Land, erklärte es doch sämtliche »politischen« Prozesse, die in den 36 Jahren Diktatur geführt worden waren, für ungültig.

Die neue Popularität des Erinnerns hat jedoch paradoxerweise die Aussichten auf einen Erinnerungskonsens, auf eine einmütige Verurteilung der jüngeren, von Krieg und Diktatur geprägten Vergangenheit eher erschwert. Deutlich wird dies an der Erinnerungspolitik der seit Mitte 2018 im Amt befindlichen sozialistischen Regierung von Pedro Sánchez, die Francos Gebeine aus dem staatlich finanzierten »Tal der Gefallenen« entfernen lassen will – eine zwar dringend erforderliche Maßnahme, die aber auf den entschiedenen Widerstand nicht nur der Familie Franco, sondern auch der Konservativen im Lande stößt. Geschichtspolitische Maßnahmen der sozialistischen Regierung wurden in einem Atemzug mit innenpolitischen Entscheidungen (etwa in der Katalonien-Frage) von der noch weiter nach rechts abdriftenden Opposition (Partido Popular, Ciudadanos, Vox) scharf angegriffen, so dass sich dem kritischen Beobachter ein Bild des politischen Spanien präsentierte, in dem (quasi als Hinterlassenschaft des Bürgerkrieges und mit nahezu demselben Vokabular) Lagerdenken und politische Schwarzweißmalerei die Debatten über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Landes beherrschen.

Francos Leichnam

Die Intensivierung der geschichtspolitischen Diskurse hat das Land aus einer relativen Geschichtsvergessenheit in eine neuerliche Geschichtsversessenheit geführt. Brisant war und ist die Frage, was mit den leiblichen Überresten Francos geschehen soll. Schon Mitte 2018 hatte die sozialistische Regierung per Gesetzesdekret beschlossen, Francos Leichnam aus dem »Tal der Gefallenen« zu entfernen. Die körperlichen Überreste des Diktators dürften aber nicht – wegen der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit – in der Madrider Kathedrale beigesetzt werden, wie es die Familie Franco forderte. Mitte Februar 2019 erteilte die sozialistische Regierung den ultimativen Befehl, die Überreste aus dem Komplex zu entfernen. Dieser eher personalistischen Frage schloss sich die weitergehende Debatte an, was mit dem monumentalen, Franco glorifizierenden »Tal der Gefallenen« werden solle: ein Erinnerungsort für alle, ein Museum, ein Zentrum der Wiederversöhnung? Damit verbunden war die weitere Frage, welche Rolle in Zukunft die Kirche bei der Verwaltung und Ausrichtung dieses Komplexes spielen solle, nachdem der Benediktinerorden von Anbeginn an die Obhut über die Gesamtanlage hatte.

Die spanische Erfahrung mit ihrer harten innenpolitischen und innergesellschaftlichen Konfrontation hat sich als Besonderheit erwiesen, die in einer rund 35jährigen Diktaturgeschichte perpetuiert und erst durch die Transition überwunden wurde. Zwar fand sich am Anfang der neuen spanischen Demokratie ein Grundkonsens der damaligen politischen Lager, aber Kriegs- und Diktaturbewältigung zählen in Spanien bis heute nicht zu den Selbstverständlichkeiten der politischen Kultur des Landes. Zuerst bestand in Fragen des Beschweigens der konfliktiven Vergangenheit ein überparteilicher Konsens. Inzwischen verweigert sich der Vergangenheitsarbeit – offensichtlich aus wahltaktischen und parteipolitischen Gründen – nur noch das konservative und ultrarechte Lager – dieses allerdings heftiger denn je. Die Erinnerungsdebatten dürften noch lange Zeit andauern.