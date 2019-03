Das bessere Leben. Rapfestival zum Frauentag in Berlin

Stimmt leider, was die Veranstalterinnen des Berliner Festivals »Jenseits von Nelken und Pralinen« monieren: So erfreulich diskursstark Artikel (etwa in Missy), Diskussionsrunden und Vorträge das Problem der Sichtbarkeit von Frauen in Musikszenen verhandeln, so herzlich wenig ändert sich an deren Ungleichbehandlung und Unsichtbarkeit. Musikszenen sind in aller Regel konservativ, vor allem sind sie sehr männlich. Das ist bezeichnend und ärgerlich. Und es ist der Hauptgrund für das Festival, das 2016 vom Pralinen-Kollektiv ins Leben gerufen wurde.

Zum vierten Mal kommen am Freitag weibliche MCs, Musikerinnen und Künstlerinnen auf die Bühne des Yaam, der Internationale Frauentag ist sicher nicht das schlechteste Datum für »politische, emanzipatorische und feministische Arbeit auf musikalischer Ebene« – vorgetragen in der Kunst- und Protestform Rap und verwandten Genres. In fünf Konzerten mit neun MCs stehen Elektro-Rap und Flamenco-Trap auf dem Programm, Latino- und Techno-Rhythmen. Gerappt wird auf Spanisch und Katalan (Tribade), auf Castellano und Valenciano (Machete en Boca). Als »Rap-Act mit Klasse und Klassenbewusstsein« ist das kalifornisch-schottische Duo DDM angekündigt, »mit Hardcore- und Punk-Attitüde« in der »Tradition von Dead Prez und Bonnot«. Von Nomi Elektra, die in Berlin »Young & Queer«-Partys veranstaltet, gibt es »Melodien wie Farbspritzer auf rauem Beton«.

Der Name des Festivals hat mit der DDR zu tun: »Damals im Osten Deutschlands gab es am Frauentag Nelken, Auszeichnungen und auch mal eine Schachtel Pralinen. Im Westen Deutschlands gab es Pralinen zum Muttertag.« Weit über solche kleinen Aufmerksamkeiten hinaus soll am Freitag an der Spree das bessere Leben toben. (jW)