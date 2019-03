Paketzusteller ausgeliefert

Holger Hollemann/dpa Paketzusteller während Auslieferung in Braunschweig (21.12.2016)

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einem Gesetz gegen die Missstände in der hart umkämpften Paketbranche vorgehen. Er sei nicht bereit, »die Entwicklung in Teilen der Paketbranche länger zu akzeptieren«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begrüßte das. In einer Erklärung ebenfalls vom Samstag heißt es, entschlossenes Handeln tue dringend Not, die Branche stehe »hinsichtlich der Arbeitsbedingungen vielfach am Abgrund«. Heils Vorschlag kommt nicht überraschend und deckt sich weitgehend mit einer Initiative des Landes Niedersachsen und den Forderungen von Verdi.

Verdi-Chef Frank Bsirske hatte Ende Februar in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe vor mafiösen Strukturen in der Paketbranche gewarnt. »Unternehmen wie Hermes engagieren Firmen, die wiederum andere Firmen beauftragen, die dann Menschen aus der Ukraine, aus Moldawien oder aus Weißrussland in die Lieferfahrzeuge setzen«, sagte er. Vorgaben zum Mindestlohn würden »millionenfach noch immer nicht eingehalten«. Es würden Stundenlöhne von 4,50 Euro oder sechs Euro gezahlt bei Arbeitszeiten von zwölf oder sogar 16 Stunden am Tag.

Nach Angaben von Verdi arbeiten nur zwei der fünf großen Paketdienste in Deutschland überwiegend mit eigenen, fest angestellten Zustellern. Sie hätten sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und würden nach Tarif bezahlt. Ansonsten würden fast nur Subunternehmen eingesetzt, bei denen die Arbeitsbedingungen vielfach prekär seien. Zudem würden seit geraumer Zeit über Personalvermittlungen verstärkt mit Beschäftigten aus Osteuropa gearbeitet.

Angesichts der oftmals katastrophalen Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen von Paketdiensten fordert Verdi seit längerem vom Gesetzgeber, eine sogenannte Nachunternehmerhaftung einzuführen. Das heißt: Wer Arbeit auslagert, bleibt verantwortlich für die Zahlungen von Mindestlohn und Sozialbeiträgen.

Niedersachsens Landesregierung hatte Ende Februar eine Entschließung in den Bundesrat eingebracht, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge in der Branche zu sichern. Noch im März soll dazu beraten werden. Vorbild ist die Fleischwirtschaft, wo entsprechende Maßnahmen gegen den Missbrauch von Werkverträgen eingeführt wurden.

In der Entschließung wird auch auf die Schwachstelle des Vorhabens hingewiesen. Beauftragen beispielsweise Hermes oder DHL Subunternehmen, könnten sie sich relativ einfach der Haftung entziehen. Dazu müsste das Subunternehmen nur einen Nachweis vorlegen, wieviele Angestellte es gemeldet hat und ob es die Sozialbeiträge für diese entrichtet. »Damit ist das erste Logistikunternehmen von jeglicher Haftung entbunden, auch wenn das Subunternehmen neben den gemeldeten weitere nicht gemeldete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt«, heißt es in der Begründung der Entschließung. Deshalb müsse sichergestellt werden, dass der Haftungsausschluss nur für die gemeldeten Arbeitskräfte gelte.

Im Bereich des Mindestlohns gibt es die Nachunternehmerhaftung bereits. Zahlt ein Subunternehmen nicht den Mindestlohn, könnte ein Paketfahrer zum Beispiel Hermes oder DHL als eigentlichen Auftraggeber verklagen. Soweit die Theorie, in der Praxis gebe es damit aber Probleme, machte Dominique John, Leiter des DGB-Projektes Faire Mobilität, im Gespräch mit jW deutlich.

Das Problem betreffe sowohl deutsche Angestellte als auch EU-Ausländer gleichermaßen: Sie seien oftmals mit der Lage überfordert. »Das liegt daran, dass Informationen fehlen, dass die Leute nicht organisiert, sondern vereinzelt sind und dass viele EU-Ausländer nicht der deutschen Sprache mächtig sind«, sagte er. Das mache es schwierig, seine Rechte einzufordern.

Abhilfe könnte seiner Meinung nach ein Verbandsklagerecht sein, wie man es von Umweltverbänden kennt. »Gewerkschaften sollten in die Lage versetzt werden, Firmen zu verklagen, bei denen der Mindestlohn immer wieder unterschritten wird«, betonte John.