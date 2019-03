»Eine neue Aufklärung ist nötig«

Yves Herman/REUTERS »Das zentrale Problem besteht in einer kurzfristigen Wirtschaftslogik«: Schulstreik in Belgien (Januar 2019)

Der jüngste Bericht des Club of Rome mit dem Titel »Wir sind dran«, in dem es darum geht, was wir ändern müssen, wenn wir weiter auf der Erde leben wollen, hat eine große und positive Resonanz in den Medien erfahren. Dort aber, wo ein Umsteuern im Interesse der Erhaltung des Planeten nötig wäre, scheint man keine Notiz davon genommen zu haben.

Die Wachstumsbeschleunigung und die damit zusammenhängende Verdoppelung der Erdbevölkerung in den vergangenen Jahren haben die Verfasser des neuen Berichts zu der Überzeugung gebracht, dass wir mitten in einer philosophischen Krise stecken, ohne uns dessen bewusst zu sein. Wir wollten mit dem Titel deshalb zum einen deutlich machen, dass wir endlich etwas tun müssen, zum anderen davor warnen, dass unser Planet massiv beschädigt würde, wenn wir nicht das Richtige tun.

Und was wäre Ihres Erachtens das Richtige?

Das zentrale Problem besteht in einer kurzfristigen Wirtschaftslogik, die die wahren Kosten ihrer langfristigen Schäden für Natur und Gesellschaft ignoriert. Wir haben uns gefragt, wa­rum das, nachdem es in der Geschichte der Menschheit lange gut funktioniert hatte, irgendwann in eine für den Planeten heikle Situation führte. Wir konstatieren in unserem Bericht, dass die Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts in einer anderen Welt – Herman Daly nennt sie die »leere Welt« – stattfand und dass die Aussagen eines Adam Smith und eines David Ricardo für diese Welt sehr vernünftig und glaubwürdig waren. Die Reichweite des Marktes war identisch mit der Reichweite des Staates, des Rechts und der Moral. Das Kapital (damals hauptsächlich Produktionskapital) blieb ortsfest, während der Markt, vor allem der Finanzmarkt heute global ist und der Produktionsfaktor Kapital mit Abstand der mobilste Faktor und immer auf der Suche nach der höchsten Kapitalrendite.

Zu welcher Schlussfolgerung hat diese Erkenntnis die Autoren des Berichts geführt?

Zu der umstürzlerisch anmutenden Auffassung, dass unsere Welt eine neue Aufklärung benötigt. Die »alte« Aufklärung enthielt als Kernstück die Lobpreisung von Individualismus, Egoismus, Utilitarismus, Fortschritt und freien Märkten sowie starke Komponenten der Rechthaberei: Wahrheitssuche bestand und besteht oft darin, dass einer, der recht zu haben glaubt, die Aussage seines Gegners, dem er Unrecht unterstellt, zu zertrümmern sucht. Das ist in der Mathematik und der analytischen Naturwissenschaft in den meisten Fällen legitim. Bei den großen politischen und zivilisatorischen Streitfragen ebenso zu verfahren, kann jedoch total in die Irre führen. Statt dessen brauchen wir einen Sinn für Balance.

Was bedeutet Balance in diesem Kontext? Einen Ausgleich zwischen Arm und Reich? Wollen Sie die Widersprüche der Klassengesellschaft philosophisch aufheben?

Im politischen Raum gibt es den dauernden Streit zwischen der Priorisierung der Gerechtigkeit und der Priorisierung der Leistungsanreize. Gute Politik muss eine Balance finden zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Deshalb kommt es weltpolitisch nun darauf an, denjenigen, die durch Innovation und Leistung »unanständig« reich geworden sind, Akte der Gerechtigkeit aufzuzwingen.

Die Arroganz des Kapitals müsse wieder in die Schranken gewiesen werden, haben Sie an anderer Stelle gesagt. Durch wen? Haben Staaten heute überhaupt noch die Macht, diesem Wachstumswahn der Konzerne Einhalt zu gebieten?

Wachstumsanbeter sind heute hauptsächlich die Staaten selbst. Ich kenne keinen einzigen Staat, der der Wirtschaft widersprechen würde, wenn diese Wachstum will.

Einspruch: Positive Wachstumsprognosen euphorisieren Aktienmärkte und Konzerne.

Ja, auch dort sitzen Wachstumsanbeter. Ich sehe aber die Möglichkeit einer Art von Konsens darüber, dass das, was man heute Bruttoinlandsprodukt (BIP) nennt, in Wirklichkeit gar kein Wohlergehens-Maßstab ist. Es ist aber ein recht zuverlässiger Gradmesser für zwei Heiligtümer der Politik: Arbeitsplätze und Steueraufkommen. Wehe dem Politiker, der auch nur die Andeutung von weniger Beschäftigung oder weniger Steuereinnahmen machen würde! Er wäre sofort politisch tot. Das heißt: Was jetzt dran ist, wäre eine Entkoppelung des Bruttoumsatzes von Beschäftigung und Steueraufkommen.

Ist die Demokratie, wie wir sie kennen, noch geeignet für die anstehenden Aufgaben? Sie haben selbst gesagt, wir können nicht warten, bis siebeneinhalb Milliarden Menschen den Weg der Einsicht gegangen sind.

Die Demokratien der Industrieländer waren in den 1970er Jahren sehr wohl in der Lage, Gesetze für Umweltschutz durchzusetzen. Aber das waren Gesetze gegen lokale Verschmutzungen von Luft und Wasser und Böden, von denen die Bevölkerung unmittelbar betroffen war.

Das ist rund 50 Jahre her. Klimawandel ist nicht vergleichbar mit lokalen Verschmutzungen. Er betrifft den ganzen Planeten und im Moment am wenigsten die, die für ihn verantwortlich sind.

Wir leben in einem Jahrzehnt, in dem ein Verdruss über idealistische Konzepte, die zeitweise eine Art von Mehrheit hatten, aufgetaucht ist. Das gilt insbesondere für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts. Und es gibt heute in praktisch allen Ländern der Welt eine Art von Jetzt-Egoismus, der sich als Realismus verkleidet. Das auch bei uns sehr warme Jahr 2018 könnte eine Wende in Sachen Klimaschutz eingeleitet haben, weil sich jetzt das Volk geschädigt fühlt und nicht nur die edlen Menschen, die an Schicksale der Enkelgeneration denken, denn die sind immer in der Minderheit.