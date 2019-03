Elchkritik und Klassikerhuldigung

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa »So arbeitsam, so sauber, praktisch und rein / So wie die Wäscheklammer sollten alle sein!« – F. W. Bernstein

»Die schärfsten Kritiker der Elche

waren früher selber welche.«

Dieser Zweizeiler von F. W. Bernstein (bürgerlich: Fritz Weigle) ist bestimmt nicht das beste und genialste Gedicht des überwiegend komischen Lyrikers, aber ebenso bestimmt sein populärstes; nach Versicherung des Kritikers Gustav Seibt das einzige deutsche Gedicht des letzten Jahrhunderts, das es zu Redensartlichkeit, Volksmundigkeit, zur vielzitierten Klassizität gebracht hat. Seine Variante, kollektiv erwogen bei einer Trio-Autofahrt Paris–Colmar »in einer Winternacht in den 60er Jahren« (Bernstein) und in der gloriosen Besetzung Robert Gernhardt, F. K. Waechter und F. W. Bernstein, ist zwar eventuell sogar die stärkste:

»Die schärfsten Kritiker der Elche

werden später selber welche.«

– diese reziproke Inversion dürfte zumindest in der vorpoetischen Realität sogar noch häufiger vorkommen, insofern und im Sinne der durchaus mitbedachten Satire die noch ein bisschen trefflichere sein – laut Bernsteins späterer Auskunft über diese hochkreative Automobil-Poesie-Nacht sei zwar auch als tertium

»Die schärfsten Kritiker der Elche

wären gerne selber welche«

in Betracht gezogen worden, setzte sich aber gegen die nachmals klassische und seither sanktionierte Version nicht ganz durch.

So oder so: hat Bernstein insgesamt und zumal in seiner mittleren Schaffensperiode noch viel Einleuchtenderes sowohl als Virtuoseres zuwege gebracht als das »Elch«-Opusculum. Und wenn schon unbedingt Zweizeiler, dann z. B. den:

»›Oberzahlnischkannischmehr!‹

›Das waren siebzehn Bier, der Herr!‹«

Oder, vielleicht eine Idee überraschender, frappanter, auch zum Nachdenken zwingender dieser vergleichsweise unbekannte Bernstein:

»So arbeitsam, so sauber, praktisch und rein,

so wie die Wäscheklammer sollten alle sein!«

Freilich, das musste innerhalb der deutschen Lyrikgeschichte auch einmal gesagt und ausgesprochen werden: dass wir alle wie die Wäscheklammer sein sollten.

Und – wichtig! – das sehr kurze Gedicht repetiert abermals eindringlich, ja unwiderleglich F. W. Bernsteins Passion für eine »saubere Welt«, von der schon in der von ihm mitverantworteten »Welt im Spiegel«-Zeitung die Rede geht, im Mantra-Motto sogar schwerst gebildet auf lateinisch: »Pro bono – contra malum.«

Das andere Gedicht bestätigt noch einmal FWBs nimmermüde Vorliebe für die Zahl 17; die in seinem prosaischen und vor allem im lyrischen Werk (nach einer aktuellen Zählung aus Geburtstagsanlass) in mindestens genau 21 Exemplaren hochparadigmatisch vorkommt: »Siebzehn Zeilen«, »siebzehn Ängste«, »siebzehn Körperteile«, »siebzehn Erlöser«, »vor siebzehn Jahren«, »siebzehn Bier« usw.

Bernstein hatte jedoch auch immer eine recht hartnäckige Neigung zu bestimmten Lieblingsversen, oft Klassiker-Zitaten. Am heftigsten angetan hatte es ihm wohl die Zeile »Der Staub wallt auf, der Hufschlag dröhnt« aus der noch immer nicht ganz vergessenen Loewe-Ballade »Heinrich der Vogler« beim auch sonst nicht üblen Text eines gewissen Vogl, welche Bernstein, leicht entfremdend oder auch befremdend, einmal besonders kunstreich mit dem hoffentlich auch noch ebenso bekannten Goetheschen »Faust«-Prolog konfusioniert:

»Der Staub wallt auf, der Hufschlag dröhnt,

nach alter Weis’ die Sonne tönt …«

Auch diese ominös tönende Sonne findet sich bei FWB mehrfach zitiert oder halbzitiert.

Weigle-Bernsteins Vorlieben dieser Art sind manchmal rätselhaft – und wollen und sollen es wohl auch bleiben. So wie die Menschen früher mal begeistert den »Faust« zitiert oder zumindest verehrt haben, so revoziert ihn heute noch so begeistert und beinahe bildungsbeflissen Bernstein. Wie dieser nachweislich modern, ja zuweilen avantgardistisch gesinnte Kopf sich immer wieder vor Klassikern insgesamt verneigt. Ist Bernstein heimlich, ja eigentlich hemmungslos offen auch ein wahrer Konservativer, ein Wahrer der einstmals so verdächtigten »Bürgerkultur«, wie sie gerade bei 68ern, in Bernsteins satirisch-parodistischem Umfeld, als das Böse schlechthin gehandelt worden war? Nein, das auch kaum, sonst würde nicht schon der junge FWB diese immer wieder so oft und gern zerteppern, sie als Fragwürdiges vorstellen. Weil er sie seit der Gymnasialzeit in Göppingen gar zu gut kennt und deshalb nicht mehr hören und lesen und sehen kann. Wenigstens manchmal und zur Hälfte nicht mehr. Während seine andere Hälfte an ihr, der alten Schnarchsackkultur, hängt?

Auch für diesen Dualismus, diese Paradoxie gibt es sicher ein passendes Goethe-Zitat – genug. Dass Bernstein als Zeichner circa genauso genial, mindestens genauso »superieures Talent« (Mozart über sich selbst) war wie als Poet, als stark metaphysisch operierender Verseschmied, als wohl genuiner = geborener Reimer in fast sämtlichen Formen und Tonlagen und Thematiken – das dürfte soweit bekannt und unbestritten sein. Auch der Zeichner und mehr autodidaktische Graphiker wusste sich dabei allzeit auf die Tradition, die Klassiker, die Kanonikern fußend und dort beheimatet. Wovon am schlagendsten wohl FWBs riesiges Lese- und Schau- und Nachschlage-»Buch der Zeichnerei« aus dem Jahr 1987 Zeugnis ablegt; mehr noch als seine spätere Berliner Hochschullehrertätigkeit; innerhalb derer, wie man hört, Weigle-Bernstein aber auch allzeit und heiligmäßig hochverehrt als ordentlicher Professor am Wirken war.

Dem Zeichner Bernstein waren wenige in Deutschland, in Europa über – dem komischen Dichter bestimmt keiner; sein alter Kombattant und Freund Robert Gernhardt war alles in allem immerhin circa gleichwertig. Dem noch jugendlichen Poeten wie auch dem Zeichner hatte vor allem Wilhelm Busch den rechten Weg gewiesen, hier vornehmlich der doppelzeilige Reimtypus von Busch, dem Bernstein vor allem in seinem wundersamen Triptychon der »Mangold«-Gedichte schon 1965ff. unsterblich Tribut zollt.

In der Folge ab ca. 1970 entfaltet sich eine universale, eine fast unüberschaubare Breite an formaler und thematischer Vielfalt. Abermals stehen, über Busch hinaus, mehrfach Klassiker Pate, prangt oftmals prunkend die Klassiker-Huldigung – und es kommt erneut zu unüberlesbaren Vorlieben: Nicht nur für den aufwallenden Staub und den tönenden Hufschlag, sondern z. B. in sowohl gezeichneter als auch bedichteter Form ausgerechnet für die Nudel; welcher der Dichter schon beizeiten den Kniefall bezeugt hat über den von ihm hemmungslos verehrten Film-Sketch von Loriot/Evelyn Hamann, diese »ewig schöne Szene« (Bernstein). Es hat bei Bernstein seit 1980 zahlreiche teils offene, teils verstecktere Nudel-Verbeugungen – noch gepriesener findet sich seit einigen Jahren bei erstaunlich vielen Bernstein-Lesern ein sehr verschwiegenes Werkchen, die Verherrlichung der »Weltmacht Wachtel«, in dreimal vier gereimten Zeilen und gewissermaßen als Gegenstück zur noch wachtelfernen Elchkritik. Es endet aber hier die Bernstein-Preisung ihrerseits mit dem Eingedenken eines frühen und zwischenzeitlich vielleicht etwas vergessenen Artefakts über einen gleichfalls gottseidank schon reichlich vergessenen Ex-Fürsten des Kulturbetriebs. Bezeichnend Bernsteins erfolgreichen, ja wie mühelosen Rückweg von der Wachtel zu einem immerhin verwandten Wesen; sowie vom schlanken Zwei- zum geradezu üppig ausladenden Vierzeiler:

»Die Zirbelente sprach gedämpft:

›Ich hab mein Leben lang gekämpft;

jetzt sollen auch mal andre ran,

zum Beispiel dieser Karajan!‹«