Pfleger als Lückenfüller

Bernd Wüstneck/dpa Ohne sie geht es nicht: Hier vietnamesische Pflegekräfte in der Ausbildung (Rostock, 21.12.2018)

In Deutschland herrscht Personalnotstand im Pflegesektor. Das Anwerben von Fachkräften im Ausland gilt als wichtiger Beitrag, um die großen Personallücken zu schließen. Am Freitag veröffentliche die Hans-Böckler-Stiftung eine Studie, die einerseits zeigt, dass die Zahl der ausländischen Fachkräfte steigt. Andererseits müsse aber mehr getan werden, um sie nachhaltig im Betrieb zu integrieren.

Die Zahl der Fachkräfte für Gesundheits- und Krankenpflege, die jährlich aus dem Ausland nach Deutschland kommen, ist demnach zuletzt auf fast das Sechsfache gestiegen. Kamen 2012 knapp 1.500 Pflegerinnen und Pfleger in die Bundesrepublik, waren es 2017 schon gut 8.800. Sie stammen zum Großteil aus ost- und südosteuropäischen Ländern oder von den Philippinen.

Forscher der Goethe-Universität Frankfurt am Main hatten im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung knapp 60 ausführliche Interviews geführt. Dabei sprachen sie sowohl mit ausländischen Pflegekräften als auch mit einheimischen und mit Vorgesetzten über ihre Erfahrungen. Das Ergebnis: Die zugewanderten Pflegekräfte kommen im Arbeitsalltag zurecht, dennoch sind ausländische und einheimische Beschäftigte oft unzufrieden mit der Zusammenarbeit.

Die Unzufriedenheit ist nach Ansicht der Forscher Resultat von Unterschieden bei der Ausbildung, dem beruflichen Selbstverständnis und der gewohnten Arbeitsorganisation. Während in Deutschland beispielsweise Pflegekräfte eine schulisch-betriebliche Ausbildung durchlaufen, werden sie in vielen Herkunftsländern an Hochschulen ausgebildet. In Südeuropa ist es eher unüblich, dass Pflegefachkräfte Patienten beim Essen oder bei der Körperpflege unterstützen. Das machen Angehörige oder teils spezielle Servicekräfte. Fachkräfte kümmern sich dort in der Tendenz mehr um Management- und Behandlungsaufgaben, die in Deutschland Medizinern vorbehalten sind.

Diese Konflikte würden sich nicht selten stark zuspitzen und als Auseinandersetzung zwischen »Einheimischen« und »Ausländern« wahrgenommen. Viele Zugewanderte hätten das Gefühl, »unter Wert« arbeiten zu müssen, von Informationen ausgeschlossen zu sein oder von Vorgesetzten schlechter behandelt zu werden. In Deutschland ausgebildete Pflegekräfte kritisierten dagegen, die neuen Kollegen seien schon wegen mangelnder Sprachkenntnisse im stressigen Arbeitsalltag nicht voll einsetzbar. Zudem bewerteten sie die akademische Ausbildung als »praxisfern«, Kenntnisse in Sachen Körperpflege von Patienten und über das »Sozialverhalten« fehlten statt dessen. Wenn Konflikte nicht gelöst würden, reagierten die ausländischen Pfleger oft mit einem »Exit«. Das seien ein Wechsel der Arbeitsstelle, der Berufsausstieg oder die enttäuschte Rückkehr ins Herkunftsland.

Die Studie zeige, dass es nicht damit getan sei, Pflegefachkräfte aus dem Ausland für die Arbeit in Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen einfach nur anzuwerben, heißt es in einer Erklärung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. »Damit die zugewanderten und einheimischen Pflegekräfte Hand in Hand miteinander arbeiten können, braucht es eine gute Vorbereitung und Begleitung aller Beteiligten«, sagte Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand.

Die Bundesrepublik sei alles andere als ein »Pflegeparadies« für ausländische Fachkräfte, was vor allem auch an der schlechten Personalausstattung in den Kliniken und in der Altenpflege liege. »Damit es ein besseres Verständnis untereinander gibt, statt stereotyp »kulturelle Unterschiede« für mögliche Missverständnisse im Berufsalltag verantwortlich zu machen, braucht es Zeit und Räume für den Austausch«, erläuterte Bühler.

Voraussetzung für eine erfolgreiche und nachhaltige Integration ausländischer Fachkräfte seien bessere Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten. »Genug Personal und eine faire Bezahlung sind Grundlage für eine gedeihliche Zusammenarbeit und ein gutes Arbeitsklima.« Entscheidend sei auch, dass die Beschäftigten, die aus ihren Heimatländern andere fachliche Erfahrungen mitbringen, systematisch und mit ausreichend Zeit eingearbeitet würden.

Für unerlässlich halten die Forscher, dass Kliniken und Pflegeeinrichtungen ihren Beschäftigten genügend Zeit einräumen für fachlichen Austausch und Konfliktlösung. Kompetente und unabhängige Coaches sollten dabei helfen, Barrieren zu überwinden.