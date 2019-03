Uli Deck/dpa

Hebammen heißen auf Isländisch »Ljósmódir«, übersetzt bedeutet das Lichtmütter. Zweimal wurde die poetische Bezeichnung im Inselstaat mit seinen gut 350.000 Einwohnern bereits zum schönsten Wort des Jahres gewählt. Kein Wunder, denn Hebammen genießen in dem dünn besiedelten Land Anerkennung. Sie sind in Island die Schlüsselfiguren in der Betreuung von Schwangeren und Gebärenden, denn auf einen Arzt können die Frauen im ländlichen Bereich häufig nicht zurückgreifen. Es besteht ein guter Austausch zwischen den Angehörigen der medizinischen Berufsgruppen, die auf hohem Niveau ausgebildet werden.

Die Deutsche Hebammen-Zeitschrift hat Hausgeburten in Skandinavien untersucht. Dort variiert der Anteil an Entbindungen in Privatwohnungen von Land zu Land recht stark. Island hat mit zwei Prozent den höchsten Anteil an Hausgeburten. Bei jährlich rund 4.500 Geburten erblicken 90 Babys das Licht der Welt in der eigenen Wohnung.

In Norwegen beträgt die Zahl der häuslichen Entbindungen 0,2 Prozent und in Schweden 0,1 Prozent. Lediglich zehn bis zwölf Finninnen pro Jahr gebären in den eigenen vier Wänden, das entspricht 0,02 Prozent. Verantwortlich für diese unterschiedlichen Zahlen sind die jeweiligen Rahmenbedingungen.

In Island steht den Gebärenden eine Hebamme zur Seite, die sie kennen, von der sie betreut werden und die vom Gesundheitssystem bezahlt wird. In Schweden hingegen müssen Frauen 20.000 Schwedische Kronen, das entspricht etwa 2.000 Euro, für eine Hausgeburt zahlen. Das macht eine kostenfreie Geburt im Kreißsaal des Krankenhauses attraktiver.

Schwangerschaftsbegleitung hat in Island eine lange Tradition. Ab 1761 wurde in dem Land klinischer Unterricht für Geburtshelferinnen erteilt. Im Mai 1919 wurde eine Hebammenvereinigung gegründet. Sie bestand anfangs aus 20 Hebammen, die erkannt hatten, dass Berufskörperschaften erforderlich sind, um einerseits juristische Angelegenheiten zu regeln und andererseits sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ihr professionelles Wissen zu erhalten und weiterzugeben. 1982 legte eine Verordnung fest, dass für eine Zulassung zur Hebammenschule Islands eine abgeschlossene Ausbildung zur Krankenschwester erforderlich ist. Zum 100-jährigen Bestehen der Hebammenvereinigung erscheinen am 11. April bei der Isländischen Post eine Sondermarke und ein Sonderstempel mit einem einfühlsamen Motiv.