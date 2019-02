Flair Production/ARTE/RTBF Zu Beginn der 1980er Jahre ließen Musiker aus San Francisco aus der Asche der in Ungnade gefallenen Discomusik ein neues Genre auferstehen. »High Energy – Disco auf Hochtouren«

Re: Fahren ohne Fahrschein

Ist kostenloser Nahverkehr die Zukunft?

Was nichts kostet, soll auch nichts wert sein: Es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen von dieser angeblichen Logik loskämen. Im brandenburgischen Templin leben jedenfalls die deutschen Pioniere des kostenlosen Nahverkehrs. Sie haben erfolgreich versucht, die Luftqualität des Kurorts zu wahren. In Tallinn können die Einwohner seit 2013 alle Busse und Bahnen kostenlos nutzen. Die Autokolonnen sind dadurch aus den Straßen der Innenstadt verschwunden. Wie wär’s zu Beginn – also: jetzt! – mit der 365-Euro-Karte fürs ganz Jahr, ein Münzchen pro Tag also?

Arte, 19.40 Uhr

High Energy – Disko auf Hochtouren

Zu Beginn der 1980er Jahre schien die Diskomusik tot und begraben – 1979 organisierte ein DJ zusammen mit Lobbyisten von Rock- und Countrymusik sogar eine »Disco Demolition Night« bei einem Baseballspiel in Chicago. Dann aber kam der Hi-NRG-Sound (für High Energy). Das erste Ziel waren die Schwulenklubs. Diese Form der Diskomusik ohne Geigen, Blas- oder andere traditionelle Instrumente, also nur mit Synthesizern und Rhythmusboxen, verbreitete sich über Kanada bis nach Europa. Das haben wir durchaus mitbekommen...

Arte, 21.50 Uhr

Nachtcafé

Treue – nur für Langweiler?

Klaus und Anella Guth sind seit 50 Jahren miteinander verheiratet, Michel Birbæk hält nichts von ewiger Treue und Monogamie, Ines Hofbauer führt eine Fernbeziehung zwischen Österreich und Indien, Cheryl Shepard führt mit ihrem Mann seit 20 Jahren eine offene Beziehung, bei Monica Masi zerstörte Untreue ihre Ehe, doch es gab eine zweite Chance – und Christiane Schleicher arbeitet als Treuetesterin. Das ganze moderne Elend der Liebe versammelt. Kein Wunder, dass dieses Wort mit dem langen i doch sehr abturnt. Jedenfalls in der Zweierbeziehung.

SWR, 22.00 Uhr

Das Literarische Quartett

Christine Westermann, Thea Dorn, Volker Weidermann sowie der heutige Gast, der Schriftsteller und Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, diskutieren über Neuerscheinungen von T. C. Boyle, Michel Houellebecq, Gabriele Tergit und Hanya Yanagihara. Es wird wohl eher nicht auf Twitter nachvollziehbar sein, wie die alle im einzelnen bewertet werden – gell, Robert? Wäre schön einfach gewesen. Doch Habeck ist raus aus den »sozialen Medien«.

ZDF, 23.45 Uhr