»Sumpfesche liegt bei 1.370 Euro«

Wo haben Sie Gitarrenbau gelernt?

Damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, war das mit den Ausbildungen schwierig. Da gab es im Grunde nur die Möglichkeit, in der Geigenbauschule in Mittenwald zu lernen. Da hatte ich mich zwar um einen Platz beworben, aber nicht bekommen. Ich hab dann eine Schreinerausbildung gemacht, außerdem bin ich gelernter Tontechniker. Irgendwann habe ich mich auf Gitarren spezialisiert. Das Handwerkliche konnte ich bereits durch die Schreinerei, alles Gitarrenspezifische habe ich mir selbst beigebracht.

Sie erinnern sich ja bestimmt noch an Ihre erste selbstgebaute Gitarre – wie war das?

Meine erste Gitarre habe ich 1989 bei einem Gitarrenbaukurs auf der Insel Formentera gebaut, mit 15. Da gab es Gitarrenbaukurse. Das hat mich so mitgerissen, ich hab dann ziemlich schnell angefangen, für Freunde irgendwelche Instrumente zu reparieren.

Die Kasse hat da vermutlich nicht geklingelt.

Das hielt sich in Grenzen. In den Schülerbands, in denen ich spielte, hatte natürlich niemand Geld. Aber man konnte sein Taschengeld ein bisschen aufbessern. Die Werkstätten, die es in der Stadt gab, waren ja auch richtig teuer.

Haben Sie eine Lieblingsgitarre zu Hause, die Sie selbst gebaut haben?

Nein, keine Lieblingsgitarre jedenfalls. Weil ich viel repariere, lagen hier in den letzten Jahren sehr viele aufgeschraubte Instrumente herum. Ich weiß also, wie all die guten, teuren Stücke von innen aussehen. Der Wunsch, etwas haben zu wollen, ist daher so gut wie weg. Ich bin allerdings auch ein Mensch, der nicht viel braucht. Obwohl – eine Guild-Brian-May-Gitarre, die besitze ich noch. Weil ich Brian May als Gitarristen gut finde. Außerdem hatten die damals noch nicht soviel Ahnung und haben sehr viele Sachen verbaut, wo du heute sagen würdest: um Gottes Willen! Das ist schon spannend.

Und spielen Sie diese Gitarre bei Ihren Konzerten?

Bei Konzerten benutze ich Gitarren, die von der Werkbank gefallen sind. Gitarren, die nicht funktioniert haben – die liegen hier im Probenraum herum. Ich könnte es mir auch gar nicht leisten, mir selbst eine Gitarre zu bauen. Sich eine Gitarre anfertigen zu lassen, kostet 2.500 Euro aufwärts – und sehr viel Zeit. Wenn ich die hätte, würde ich vermutlich was falsch machen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Zum einen repariere ich ja Gitarren, und da hast du mit vielen unterschiedlichen Leuten zu tun – und mit ihren Problemen. Das hält einen zwar vom Gitarrenbauen ab, aber ich finde das wichtig. Dann baue ich Instrumente für Leute, die ein Einzelstück haben möchten. Außerdem biete ich seit zehn Jahren Gitarrenbauworkshops an, in denen man innerhalb von zwei Tagen eine eigene Gitarre bauen kann. Das geht deshalb so schnell, weil die konstruktionsbedingten Teile – Hälse und Korpusse – bereits vorgegeben sind. Deren Oberflächen und Kanten müssen allerdings schon noch bearbeitet werden, die Instrumente sollen sich schließlich schön anfühlen.

Wie teuer ist so ein Workshop?

Unser Standardmodell liegt bei 1.060 Euro und die etwas edlere Klasse aus Sumpfesche bei 1.370 Euro. In einem Workshop sind bis zu fünf Teilnehmer.

Sie sind aus Düsseldorf – haben sie schon mal für die Toten Hosen eine Gitarre gebaut?

Nein, dazu ist es nicht gekommen. Aber man hat in so einem Laden wie meinem tatsächlich häufig Leute, die mit Musik ihr Geld verdienen. Aber es gibt auch viele von der Musikindustrie vereinnahmte Musiker. Wenn das größere Künstler sind, haben die natürlich Verträge mit entsprechenden Instrumentenfirmen und dürfen dann auch nur mit diesem Material spielen.

Für welche berühmten Musiker haben Sie denn schon Gitarren repariert oder gebaut?

Für Bela B. von den Ärzten habe ich viel gemacht und für Kristof Hahn von den Swans, einen sträflich unterschätzten Berliner Musiker. Der Mann ist ein international bekannter Künstler und verbringt die meiste Zeit auf Welttournee – nur hier in Berlin kennt ihn keiner.