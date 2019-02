Bezahlung nach Nase

Oliver Berg/dpa Verdient auch nicht besser als die Kolleginnen in der Rehaklinik: Pflegekraft im Altenheim (Köln, 22.2.2013)

Am gestrigen Donnerstag haben die Angestellten der Rehaklinik Medical Park in Berlin die Arbeit niedergelegt. Nach Informationen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Tarifkommission den Streik beschlossen, weil es in der laufenden Tarifrunde bislang kein Entgegenkommen der Kapitalseite gegeben habe.

Seit August letzten Jahres liefen die Verhandlungen ergebnislos, heißt es in einer Erklärung der Gewerkschaft. Erst unter Androhung von Streiks sei das Unternehmen überhaupt bereit gewesen, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Von den 400 Beschäftigten der Klinik haben sich rund 60 direkt am Streik beteiligt, sagte gestern Gewerkschaftssekretär Marco Pavlik im Gespräch mit jW. Das sei eine recht gute Streikbeteiligung. Getragen werde der Arbeitskampf vor allem von den angestellten Therapeuten, die Pfleger hielten sich noch weitgehend zurück. Ihre Situation sei auch eine andere, denn sie könnten aufgrund das Mangels an Pflegepersonal relativ einfach für ein höheres Gehalt in eine andere Klinik wechseln.

Verdi fordert für die Beschäftigten einen Haustarifvertrag, der sich an den Tarif des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen (TVöD) anlehnt. Konkret bedeutet das allein bei dem monatlichen Entgelt mehrere hundert Euro mehr. Eine Absenkung der Arbeitszeit auf 38,5 Stunden in der Woche und eine Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) in Höhe von 2.500 Euro zählen ebenfalls zu den Forderungen, genauso wie mehr Urlaub und Zulagen für Schicht- und Wochenendarbeit.

Die Geschäftsleitung will sich bislang nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft einlassen. Er höre immer wieder von der Kapitalseite, sagte Pavlik, dass diese Forderungen geeignet seien, die Klinik in die Insolvenz zu treiben. Das sei aber eine vorgeschobene Begründung: Hinter vorgehaltener Hand würden Vertreter der Geschäftsleitung sagen, man müsse Verdi vom Hof jagen, so Pavlik. Er denke, das Ziel der Unternehmensleitung sei, einen Tarifvertrag generell zu verhindern.

Bislang werden die Angestellten für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt. Insbesondere Beschäftigte, die schon länger im Betrieb sind, erhalten oft ein geringeres Gehalt als neu eingestellte. Das habe, so Pavlik, unter anderem damit zu tun, dass es vor zehn Jahren, als die Klinik gegründet wurde, noch keinen Pflegenotstand gegeben habe. Damals seien die Therapeuten mit einem Gehalt von 1.700 Euro brutto beschäftigt worden. Wer später eingestellt wurde, habe schon von der verschärften Lage im Pflegesektor profitieren können und über 2.000 Euro brutto im Monat bekommen.

In der Klinik werde allgemein nach Nase bezahlt, so Pavlik. Das heiße, jeder Angestellte werde individuell bezahlt. Das gelte nicht nur für die Therapeuten, sondern für alle Berufsgruppen, sogar für die Ärzte. In der Praxis sehe das so aus, dass es länger als neun Jahre keine Gehaltserhöhungen gegeben habe. Erst im letzten Jahr wäre das für einige, aber nicht für alle Angestellten möglich gewesen. Manche hätten in einem Personalgespräch darum gebeten, und wer die Vorgesetzten von sich überzeugen konnte, der hätte unter Umständen zwei Prozent oder rund 60 Euro mehr Gehalt bekommen. Das sei aber auch noch von anderen Faktoren abhängig gewesen.

Die Geschäftsführung habe zwar inzwischen ein Angebot vorlegt, das sei aber aus Gewerkschaftssicht völlig unzureichend. Deshalb werde der Streik wohl auch keine einmalige Aktion gewesen sein. Man beabsichtige, so Pavlik, weitere kurzfristig angekündigte Aktionen durchzuführen.