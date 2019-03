Die Sache mit der Parkbank

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main ohne seine etwa dreihundert Wasserhäuschen wäre wie München ohne Englischen Garten oder Hamburg ohne Hafen. Die Frankfurter Trinkhalle ist ein soziales Mikrofeld, ein klassenloser Diskursraum, eine Geselligkeitsarena, eine Nachrichtenbörse, sie ist ein Refugium für Stehbiertrinker, für Ansprachebedürftige, für Menschen am sogenannten gesellschaftlichen Rand und für viele mehr.

Samy, dessen Eltern in den siebziger Jahren als angeworbene »Gastarbeiter« aus Jugoslawien nach Frankfurt kamen, ist der Pächter eines Wasserhäuschens in der Frankenallee im Frankfurter Gallusviertel. Ein Gespräch über die Ästhetik, die Ökonomie und die Soziologie der Trinkhalle – und über Geschichten rund um diesen einzigartigen städtischen Ort.

Jetzt trinken wir erst mal ’n Bier, oder?

Ja, denk’ ich doch.

Das war eben am Büdchen ein Stammkunde aus Köln?

Ja. Der fragt auch immer nach meinem Vater. Der wohnt seit Jahren im Hotel, seine Firma zahlt ihm das. Und der kommt eben gern nach Feierabend, um sein Bierchen zu trinken, und dann wird über alles mögliche geschnackelt. Ein ganz angenehmer Zeitgenosse.

Was sagt er zur Kölner Büdchenkultur?

Darüber hat er noch nie was erzählt. Und für mich ist das Original immer noch Frankfurt. Im Kölner Raum und in Düsseldorf hab’ ich zwar Büdchen gesehen, aber die waren überhaupt nicht mit denen in Frankfurt vergleichbar.

Im Ruhrgebiet gibt es eine Büdchentradition. Und es gab mal den Begriff des Parteibudikers, für Wirte, die der Arbeiterbewegung nahestanden. Das ist leider, soweit ich das einschätzen kann, alles ziemlich den Bach runtergegangen.

Die Politiker wollen die Wasserhäuschen teilweise weghaben, und gleichzeitig treten Prominente aus der Kultur für die Büdchen ein, weil sie jetzt hip sind. Das ist schon irgendwie paradox.

Das Büdchen wird als Kulturphänomen wahrgenommen, aber im Profanen, im Alltag, verliert es nach und nach seinen Platz. Dafür findet man in Frankfurt vermehrt diese Hipstertrinkhallen.

Genau. Am Bahnhof hat sich auch eine entwickelt. Viele mögen diese Entwicklung nicht, aber ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Das Wasserhäuschen wird gewissermaßen an eine neue Generation weitergegeben, und die weiß das zu schätzen: Spaß haben für low budget. Der Durchschnitt hier in Frankfurt arbeitet für, keine Ahnung, 1.200 Euro im Monat. Was willste da in ’ner hippen Bar?

Die Hipsterbewegung in Berlin hat das vorgemacht. Die haben sich vom Sperrmüll ein paar Sofas besorgt, die mitten auf die Gasse gestellt, Kasten Bier in die Mitte, fertig. So haben die ihren Style gelebt.

Die sogenannten Kreativen, die am Existenzminimum leben.

Für die ist das aber auch cool. Guck mal, der eine denkt über die einen so, die anderen denken über die anderen so. Da hängen dann die Studenten- oder Hipstertypen und -weiber rum, und dann hörste schon: »Na, siehste, die Auf-dem-Boden-Schneidersitz-Tabakdreher!«

Ich find’s an und für sich ganz okay, mag es allerdings halt klassisch. Für mich ist sehr wichtig, dass auch das Arbeitsvolk kommt – und die Nachbarschaftspflege.

Was an so einem Büdchen einfach cool ist: Die Jungs steh’n da, und dann ist da ’ne Nachbarin, die vom Einkaufen kommt, und dann zieht sie um, oder sie hat sich ’nen Kühlschrank gekauft, und dann kommt sie ans Büdchen: »Hier, Jungs, könntet ihr mal …« Und alle sind sofort da, um zu helfen, das Zeug hochzutragen, den Kühlschrank anzuschließen. Ohne Wenn und Aber springen die auf, ohne irgendeinen finanziellen Hintergedanken oder sonst irgendwas. Und wenn sie dann ein Bier ausgegeben bekommen, sind sie auch happy.

Es kennt immer irgendeiner einen, der helfen kann. »Du, bei mir spinnt gerade die Elektrik. Hast du jemanden da?« Und weil bei mir so viele Handwerker vorbeikommen, sag’ ich: »Ja, warte mal, der!« Und zack! Ich finde das toll, wie die sich gegenseitig unter die Arme greifen. Der eine kann dir was mauern, der eine kann dir was zuspachteln, der eine macht dir die Technik, der eine macht mal Gas/Wasser auf die Schnelle.

Das ist ja wie in der DDR. Das ist ja gelebter Sozialismus.

Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Das ist wirklich so. Ich kenn’ das ja. Im ehemaligen Jugoslawien war das nicht anders. Der Zusammenhalt war einfach da. Das Helfen war eine Selbstverständlichkeit. Es war nicht so wie heute: »Och nee, ich hab’ meine eigenen Probleme, mein eigenes Leben. Ruf doch ’ne Firma an.« Das gab’s nicht. Es gab eine Nachbarschafts- und Freundschaftspflege, wo man sagte: »Ey, morgen kann ich dich mal brauchen.« Und aus dem, was man hatte, wurde das Beste gemacht. Alles wurde wiederverwertet. Heute leben wir in einer fürchterlichen Wegwerfgesellschaft. Egal, was du kaufst, es ist nicht mehr langlebig. Sobald du ein technisches Gerät aufmachst, kannst du es eigentlich gleich wegschmeißen. Money, money, money! Früher hast du den VHS-Rekorder aufgeschraubt und die Spule gereinigt, und er lief wieder.

Wenn du was reparieren lassen willst, lachen sie dich aus. »Du kriegst doch für vierzig Euro ’nen neuen DVD-Player!« Und nach zwei Jahren, nach dem Ablauf der Garantie, sind die Dinger am Arsch.

Es gibt keine Wertschätzung mehr den Dingen gegenüber. Alles ist zur Vernutzung freigegeben.

Gar nicht mehr. Deshalb freue ich mich auch immer, wenn meine Stammgäste und meine Kunden mit ihren Retrorädern und Retrosachen daherkommen. Teilweise fahren die Leute auch wieder auf Retro ab, auf Wertarbeit, auf Handarbeit. Ich mag urige Sachen mit Stil. Früher wurde Edelstahl für Kleinigkeiten verwendet, für Zigarettenetuis, für was weiß ich, und jetzt machen sie alles aus Plastik.

Hat das mit den Kooperativen in Jugoslawien funktioniert?

Es hat. Es hat. Ich hab’ das ja in meiner Kindheit noch miterlebt. Durch den Bürgerkrieg ist das fast alles in Vergessenheit geraten. Heute gibt es noch einige sehr wenige Überrestl, und manchmal hörst du: »Ach, wir hatten’s so toll.« Es war für alle was da, es gab Arbeit. Und egal, wo du hingegangen bist, in welche Kneipe und wohin auch immer, du warst herzlich willkommen, du wurdest freundlich aufgenommen. Wenn du sternhageldicht warst und dich auf die Gasse gelegt hast, wäre niemand auf die Idee gekommen, dir die paar Dinar aus der Tasche zu mopsen. Du konntest im Auto mit offenem Fenster und offener Tür schlafen, und wenn es kalt gewesen wäre, hätten sie dich sogar zugedeckt.

Was mich immer fasziniert hat – ich hab’ das aus Deutschland nicht so gekannt, ich war, weil die Eltern gearbeitet haben, eine Zeitlang ein Schlüsselkind –: Ich bin in Jugoslawien immer voller Freude rausgegangen und hab’ Verwandte und Kumpels besucht, und meine Eltern hatten nie Angst. Ich hab’ nie gehört: »Paß auf!« Hier in Deutschland hingegen: »Komm nicht so spät!« Mach das nicht, mach jenes nicht!

Keine Haustür war zugesperrt. Ich wollte mal einen Kumpel besuchen. Der wohnte in einem Mehrfamilienhaus, und ich wusste nicht mehr, in welcher Wohnung. Zwei- oder dreimal bin ich in die falsche Wohnung rein, und die wildfremden Leute saßen gerade beim Mittagessen. »Hallo! Suchst du jemanden? Können wir dir weiterhelfen?«

Niemand hatte Angst vor Einbrechern. Das war für mich immer … Boah! Nirgendwo Misstrauen. »Komm rein! Warte, ich setz’ ’nen Kaffee auf!« Das war Standard. Niemand ließ dich gehen, ohne dich nicht wenigstens mit einem Kaffee bewirtet zu haben. Und was man dahatte, auch wenn es nicht viel war, wurde aufgetischt.

»Hey, hast du ’nen Schraubenzieher?« – »Was machst du da? Komm, ich helf’ dir.« Anteilnahme und Teilnahme. Man ließ dich mit den Problemen nicht allein. Wenn ich nach Jugoslawien kam, war das ein extremer Kulturbruch. Leider Gottes.

Und eine Muslimin hat einen Atheisten geheiratet, eine Bosnierin einen Serben, ein Montenegriner eine Kroatin.

Das war alles wurscht. Mischehen gab es überall. Kein Hahn hat danach gekräht. Wir waren ja praktisch das moderne Multikultiland. Und Katholiken, Orthodoxe, Muslime und Juden lebten friedlich zusammen. Der Glaube hat nie einen gejuckt. Damals waren alle Jugos. Klar, irgendwo werden irgendwelche Radikale rumgesessen haben, aber die sind dir nie aufgefallen.

Dann haben sie Auftrieb gekriegt.

Plötzlich wurde politisch gehetzt. Viele Medien waren dabei mit im Spiel. Wenn die Politiker das Fernsehen und die Zeitungen in der Hand haben, bricht alles zusammen. Aber, Jürgen, was würden wir denn machen? Wenn die Leute schon glauben, was in der Bild-Zeitung steht … »Da! Da! Haste’s geseh’n? Habe ich’s dir doch gesagt! Siehste, so sind se!« Es ist ein Irrsinn.

Da kann man sich doch nur noch auf so eine kleine soziale Insel wie das Wasserhäuschen zurückziehen.

Das Gefühl habe ich manchmal auch.

Dein Wasserhäuschen: das Jugoslawien unserer Zeit.

Die Vielfalt der Meinungen, der Religionen, der Ansichten – bei mir sind sie alle vereint. Sei es der Jugoslawe oder der Pole, der Batzi oder der Hesse, der Ober- oder der Unterfranke – hier werden sie zur Union. Die frotzeln sich zwar auch ein bisschen an, aber es existiert ein Grundverständnis für den anderen.

Kommt es bei dir ab und an zu Handgreiflichkeiten?

Sehr selten, zum Glück. Wenn wir sehen, dass jemand, wenn er besoffen ist, zur Aggression neigt, sagen wir: »Hör zu, du passt einfach nicht hier rein. Wir brauchen das nicht, meine Kumpels fühlen sich unwohl.« Ich sag’ dann auch: »Du kostet mich mein Brot. Meine Umsätze gehen runter durch dich, die Kunden bleiben weg, das musst du verstehen, such dir bitte was anderes.«

Es kommt schon mal vor, dass hinten im Kabuff jemand handgreiflich wird, aber das lasse ich nicht zu. Jemanden anzugreifen, der nichts getan hat, nur weil man ’nen schlechten Tag hat oder einem eine Visage nicht passt, das hat bei mir keinen Platz. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Geselligkeit gestört wird.

Ist Geselligkeit in Zeiten, in denen jeder nur noch mit sich selbst beschäftigt ist und viele, hat man zumindest den Eindruck, die reale Welt kaum noch wahrnehmen, nicht das höchste Gut?

Die Leute werden der Wirklichkeit systematisch entfremdet. Geselligkeit gibt es doch nur noch übers Telefon oder diese Internetscheiße. Gerade hab’ ich wieder im Autoradio eine Zahl gehört, wie viele Menschen sich übers Internet kennenlernen, und in achtzig Prozent der Fälle wird nichts draus. Ein Profilbild gesehen, um fünf vor zwölf werden die Nummern ausgetauscht, man trifft sich, und dann merkt man: Oh, Scheiße. Es war alles nur Fassade.

Sympathie empfindet man auf Grund einer schönen Geste, der Ausstrahlung, eines Lächelns, und der Zufall ist ungeheuer wichtig. Das macht’s aus – und nicht das Anglotzen schöner Bilder von Reisen und von tollen Autos. Das ist derart dämlich! Aber wir sind eine virtuelle Peeping-Tom-Gesellschaft von provisorischen Blendern geworden.

Kommt eine Generation nach, die eine Institution wie das Wasserhäuschen, anders als die besagten Hipster, in ihrer alten Form zu schätzen weiß? Was ist, wenn deine Stammkundschaft mal nicht mehr ist? Machst du dir darüber Gedanken?

Ich vermeide es, darüber zuviel nachzudenken. Klar, es sind welche weggezogen, manche sind gestorben, aber es nimmt immer ein neuer seinen Platz ein. Es läuft, wenn ich das so sagen darf, immer wieder einer zu und fühlt sich dann hier auch wohl. Ich hoffe, dass das so bleibt.

Ich hab’ auch eine Menge Kunden, die an mehreren Trinkhallen oder in Kneipen verkehren und einmal pro Woche für zwei, drei Stunden auf ein paar Bier vorbeikommen. Oder die Wasserhäuschenwanderer – die werden genauso eingegliedert. Es ist ganz selten der Fall, dass mal einer allein in der Ecke sitzt oder steht und nicht beachtet wird.

In guten Kneipen sitzt oft noch ein Schweiger, ein großer Schweiger. Verkehrt so einer bei dir, und wird er akzeptiert und in Ruhe gelassen und nicht in dieses Geredegeflecht hineingezogen?

Natürlich. Menschen sind Individuen. Manch einer ist zurückgezogen und spricht über Jahre zehn Wörter. Er gehört trotzdem dazu, und wenn er fehlt, fehlt er. Andere kriegen den Mund nicht zu. Wenn der Rainer sein Babbelwasser getrunken hat … Zwei, drei Bier, dann ist alles okay. Einen Kurzen, und keiner ist mehr vor ihm sicher. Wie ’ne Wanderhure – von Tisch zu Tisch, von Typ zu Typ, ob er ihn kennt oder nicht. Und er gibt jedem einen aus, weil er wohl schon merkt, dass er auch nerven kann. »Oh, der Rainer, der hat mir die Ohren blutig gebabbelt!«

Der Karl.

Ahhh. Ja, der Karl. Ja, der Karl ist einer – von Büdchen zu Büdchen, vierundachtzig Jahre alt, hat seinen Stecker, seinen Gehstock, Ostpreuße, irgendwann mal im Kohlekraftwerk gearbeitet und so weiter. Nimmt kein Blatt vor den Mund, macht gerne Späßchen. Der quasselt mit Kindern, mit jung und alt. Er hat wirklich ’ne lustige Art. Der kann mit Jugendlichen zusammensitzen, weil er so ein freches Maul hat und Schimpfwörter benutzt und dauernd Sprüche klopft. Ein Original.

Wenn du dir überlegst, mit 84 nicht der typische, in sich gekehrte Opa zu sein, der kein Wort rauskriegt, keine Ansprache hat und bloß durch die Gassen schleicht – der Karl macht das Beste draus. Der kommt reingestiefelt, »Frohe Weihnachten!«, mitten im Sommer, und wenn ihn einer ’n bisschen schräg anguckt: »Dir stinke’ die Fieß!« Der hat seine Kommunikation, der hat seine Belustigung. Der ist nicht wie viele, die vereinsamt sind, die allein auf der Parkbank sitzen. Der Karl steht mitten im Leben.

Neulich hab’ ich bei dir – der Manni hatte Dienst – morgens gegen elf Tabak gekauft. Da stand der Karl mit seinem Bier am Außentresen und stieß hervor: »Eijeijei, hab’ ich heut’ wieder ein’ Brand! Willy Brandt. Lebt der noch? Brandt an die Wand! Vaterlandsverräter!«

Ja, das ist der Karl, immer mit Weste und grauem Hut. Und dann sagt er immer: »So, dich überleb’ ich auch noch!« Und er hat immer ’nen Brand. Und: »Des Bier schmeckt noch! Solang’ des Bier schmeckt, is’ alles gut.«

Der sitzt im Sommer ja manchmal sogar nebenan vor dem türkischen Café, dem »Kral«.

Genau. Der pendelt auch. Und manchmal überspannt er den Bogen, wenn er sich irgendwo einmischt und dann die Leute auch niedermacht: »Naaa? Gab’s denn heute schon das Sozigeld? Wie heißt das mit ›H‹, mit ›H‹ und ’ner Vier? Ach ja, Hartz IV! Gab’s des denn heute?« Und dabei guckt er die betreffende Person provozierend an. Da geht er manchen echt auf den Sack, so dass wir dem Karl ab und zu sagen: »Hey, Karl, komm, ebbe langt’s!«

Dann hab’ ich ihn ans »Kral-Café« weitergeleitet. Ich hab’ ihn rübergeschickt. Dann saß er da – die kannten ihn ja nicht –, und ziemlich schnell kamen die zu mir und meinten: »Ey, der ist ja voll lustig!« Hab’ ich gemeint: »Ja, ja, is’ er.« Und nach ein paar Tagen: »Komm, bitte nimm ihn zurück!« – »Nein, nein, ich lasse ihn erst noch ein bisschen bei euch.« Und seither pendelt er.

Wie ist das Verhältnis zu dem Café?

Ganz locker.

Das sind säkulare Türken, oder? Da kann man auch Bier trinken, glaub’ ich.

Da kannste dein Bier trinken. Es ist eine Art Verein. Die treffen sich da, spielen ihr Okey, ihre Karten, gucken Fußball wie die Verrückten. Wenn ein türkisches Derby ist, denk’ ich manchmal, es findet eine Weltmeisterschaft statt.

Ich komm’ ganz gut mit denen klar. Die kommen rüber, trinken mal was, holen ihre Kippen. Ich bin ja jemand, der nicht nur im Büdchen hinterm Verkaufstresen steht. Wenn es die Zeit zulässt, steh’ ich auch draußen auf dem Gehsteig und quatsche mit den Leuten und mit den Passanten. Die vom Kral stehen auch oft vor der Tür, und so lernt man sich mit der Zeit eben kennen. Man kommt vom einen zum andern. Und wir helfen uns auch mal mit ’nem Verlängerungskabel oder diesem und jenem oder blablablubb aus. Harmoniert. Harmoniert total. Es ist ganz nett.

Wird politisch diskutiert – über Erdogan zum Beispiel? Oder spielt das da keine Rolle?

Doch. Ich krieg’ schon mit, dass es da Streitigkeiten gibt, denn ich interessiere mich ja irgendwie schon für alles, muss ich sagen. Oder ich mache mir gerne ein Bild. Und da siehste eben, weil deren Kunden aus den verschiedensten Gegenden der Türkei kommen, dass jeder ’ne andere Auffassung von Politik hat. Der eine ist Kurde, der andere ist eher ein Anhänger der Grauen Wölfe, dieser Faschisten, der eine ist was weiß ich was, und dann gehen die Diskussionen los. Wir kennen viele Hintergründe nicht, aber merkwürdig ist das schon.

Erzähl noch ein paar Karl-Geschichten.

Karl-Geschichten. Oder magst du auch ein paar urige Geschichten?

Alles. Erzähl alles.

(…)

Eine meiner Lieblingsgeschichten mit dem Siggi ist die Sache mit der Parkbank auf der Allee. Himmlisch. Göttlich.

Der Siggi, stramm wie Max, wollte über die Gass’. Immer wieder zwei Schritte nach vorne und drei nach hinten. Hab’ ich gesagt: »Hier, Siggi, vielleicht wartste noch ’n bißchen und trinkst mal ’n Wasser.« – »Nö, nö, ich geh’ jetzt haam.« – »Gut.«

Dann is’ er über die Gasse … Das musst du dir mal vorstellen: Er wankte über die Allee, in der Mitte, an der Kreuzung, sind die zwei Parkbänke. Er hatte einen schweren Rechtsdrall und sprang plötzlich hoch. Es sah aus, als würde er gerade im WM-Finale ein Flugkopfballtor schießen wollen. Es zog ihn nach rechts, und er knallt volles Rohr mit der Stirn auf die Parkbank!

Er hat geblutet wie die Sau. Krankenwagen. Haben ihn wieder zusammengepflastert. Am nächsten Tag war er soweit wiederhergestellt. »Siggi, hab’ ich dir nicht gesagt, warte noch ’n bißchen?« – »Scheiß Parkbank! Ich bin ausgerutscht!« Die ganzen Verteidigungssprüche, die kennt man ja.

Es sind keine vier Tage rum, und er war wieder stramm. Es war wie eine Kopie. Ich sag’: »Siggi, hör zu, wart noch ’n bisschen. In ein paar Minuten kannste bestimmt wieder geradeaus laufen.« – »Nö, nö, ich geh’ jetzt heim.«

Jürgen, du wirst es mir nicht glauben: Ich hab’ gedacht … Es is’ grad das gleiche … Ein Déjà-vu. Es ist grade genau exakt das gleiche passiert. Ich konnte es gar nicht glauben! Ich konnte es nicht fassen! Und – ich musste lachen. Beim besten Willen und bei aller Sorge, dass ihm was Schlimmeres passiert sein könnte – es ging einfach nicht anders. Ich stand da, bestimmt dreißig Sekunden, ohne ein Wort rauszukriegen, und dann kamen mir die Tränen vor Lachen. Exakt der gleiche Ablauf! Und wieder: Siggi läuft an den Sechzehner! Springt hoch! Flugkopfball! Tooor! Und wieder lag er da, mit demselben Cut, der wiederaufgeplatzt war. Er war mit derselben Stelle auf die Parkbank geknallt, und wieder kam der Krankenwagen, es war grad das gleiche noch mal.

Jetzt musst du dir vorstellen: Es ist ’ne Woche rum, Siggi wieder stramm. Ich musste schon lachen. »Na, Siggi, vorsichtig!« – »Ja, ja! Ja, ja!« – »Soll ich dich begleiten?« – »Nee, nee! Nee, nee!«

Also, ich schau’ wieder zu und denke: Das kann doch jetzt nicht zum dritten Mal passieren. Der Siggi läuft über die Straße, kommt auf den Mittelstreifen – bleibt kurz stehen – guckt zur Bank rüber – und: deutet mit dem Zeigefinger auf die Bank, und du siehst nur die Geste: Nee, nee, heute net! –, und er macht einen Riesenlinksbogen um die Bank!

Das mit dem Bogen um die Parkbank ging ein, zwei Monate so. Der ist immer stramm Richtung Allee, Bank, stehengeblieben, angeguckt und dann schön weit links dran vorbeigelaufen. Fabelhaft. Das sind Sachen, die vergisst du nicht.