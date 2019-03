Fluch der Gewalt

Viele ihrer Arbeiten muten surreal an, und dennoch hat sie auf ihnen die unbarmherzige Realität ihres Landes mit abgebildet. Die bildende Künstlerin ist eine echte Carioca, wie man die Einwohner der Metropole mit dem Zuckerhut nennt. 1968 in Rio de Janeiro geboren, studierte Anna Kahn an der dortigen Katholischen Universität Journalismus und an der berühmten New Yorker Kunstschule »School of Visual Arts« Fotografie. Zu Hause ist sie in Santa Teresa, einem zentral auf einem Hügel gelegenen Viertel von Rio, in dem viele Künstler leben und arbeiten. Ihre Wohnung ist auch Büro und Atelier. Dort besuchte sie Anfang Februar der ebenfalls in Rio beheimatete Fotograf Guilherme Rodrigues. Im Auftrag der Kulturzeitschrift Melodie & Rhythmus porträtierte er sie. Außerdem tauschte er sich mit ihr über die neue Situation von Kunst und Kultur aus, die mit dem Faschisten Jair Bolsonaro im Amt des Präsidenten von Brasilien verbunden ist.

Ihre Jahre von 1999 bis 2007 in Paris, wo sie für brasilianische Zeitschriften arbeitete, schildert Anna als eine Zeit des Erwachens. In der französischen Hauptstadt besuchte sie auch zahlreiche Ausstellungen, tauschte sich mit anderen Künstlern aus.

Am 5. November 2015 ereignete sich im Bundesstaat Minas Gerais der Dammbruch an der Eisenerzmine Samarco. 19 Menschen kamen ums Leben, der Giftschlamm begrub das Dorf Bento Rodrigues unter sich und verwandelte den Rio Doce in ein totes Gewässer. »Zwei Monate später fuhr ich nach Bento Rodrigues«, berichtet Anna. Der Besuch hätte einen tiefen Eindruck bei ihr hinterlassen. Damals entstanden viele Fotos. Das Erlebte verarbeitete sie auch in einem Video und in Objekten aus Ton, Glas und Stoff, die 2017 in einer Galerie gezeigt wurden. »Über den Boden verstreut wurden mit Schlamm überzogene Bonsais und Gegenstände plaziert, die ich in Bento Rodrigues gefunden hatte.« Der bislang letzte Dammbruch in Brasilien – am 25. Januar in Brumadinho –, der Hunderte Menschen das Leben kostete, macht Anna betroffen. »Mehr Schlamm, eine weitere Tragödie.« Ihre Fotos von Bento Rodrigues Anfang 2016 hätten mit all dem zu tun, mit »Brasilien, wie es ist, mit der Korruption, der Straflosigkeit … mit so viel Gewalt.«

Die Gewalt, das ist das beherrschende Thema in ihren Arbeiten. Schon früh wurde Anna selbst damit konfrontiert. Immer wieder geht es um das Töten, um den Alltag des Drogenkriegs, der in den Favelas Menschenleben fordert, nicht zuletzt durch verirrte Kugeln.

»Widerstand« – das sei ein wichtiges Wort in Brasilien, betont Anna. Für die Künstler sei dies zunächst auch der eigene Kampf ums berufliche Überleben. Auch wenn sie mit ihren Themen noch nicht betroffen sei: Die Zensur sei für viele ein Riesenproblem. Wo Reaktionäre die Geldgeber sind, würden kritischen Künstlerinnen und Künstlern in diesen Zeiten schlicht die Räume entzogen. In der Ausgabe von M & R, die am 22. März an die Kioske kommt, stellt Guilherme Rodrigues vier weitere solche Menschen aus Rio deJaneiro vor.