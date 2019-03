ZDF/Tele - München Der Geschichtsprofessor Michael Faraday und sein Nachbar Oliver Lang: »Arlington Road«

Gelbe Wut

Frankreichs Intellektuelle und die »Gelbwesten«

Seit Mitte November 2018 protestieren die »Gelbwesten« in Frankreich. In einem klassisch roten Peugeot 205 fahren Daniel Böhm und sein Kamerateam quer durch Frankreich, sprechen mit wütenden Demonstranten, befragen Intellektuelle zu ihrer Haltung und begleiten Präsident Emmanuel Macron bei dem vorgeblichen Versuch, mit Bürgern in den Dialog zu kommen. Sollen sie halt Kuchen essen – wenn es Marie-Antoinette schon nicht gesagt hat, kann man das ja mal Macron in den Mund legen.

Arlington Road

Der Geschichtsprofessor Faraday, dessen Frau als FBI-Agentin bei einem Einsatz ums Leben kam, vermutet in der Bilderbuchfamilie seines Nachbarn Oliver Lang politische Extremisten. Während ihm niemand Glauben schenkt und sein Sohn sich immer mehr den Langs zuwendet, sucht Faraday besessen nach Beweisen. Schließlich stellt er fest, dass Lang ein Attentat vorbereitet und er selbst eine entscheidende Rolle in dessen Plan spielt. Mit Jeff Bridges (Michael Faraday), Tim Robbins, Joan Cusack. USA 1999. Regie: Mark Pellington.

Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft

Gabrielle »Coco« Chanel beschritt einen aufregenden Lebensweg, bevor sie die gefeierte Modedesignerin wurde. Der Film zeigt die ersten Schritte einer Frau, die nicht nur ein Modeimperium schuf, sondern zur entscheidenden Figur für eine (Mode-)Revolution wurde. Der Streifen erhielt im Jahr 2010 eine Oscarnominierung für das beste Kostüm. Mit Audrey Tautou (Gabrielle »Coco« Chanel). Regie: Anne Fontaine.

ZDF-History

Mythos Plattenbau

Heute gelten viele entsprechende Viertel sie als sozialer Brennpunkt, doch für viele Deutsche war der Einzug in einen Plattenbau einst eine einzige Freude – in Ost und West. Beide deutsche Staaten werben in den 1960er und 1970er Jahren offensiv für Trabantenstädte und Neubauten. Sie seien modern und komfortabel, mit fließend Warmwasser und Zentralheizung. Und heute sind sie die Geheimwaffe gegen den grassierenden Wohnungsmangel.

