Wissen wollte das niemand

Oliver Berg/dpa »27 Regalkilometer Archivdokumente« landeten in der Baugrube

»Hydraulischer Grundbruch« – der Begriff hat sich den Kölnern tief ins Gedächtnis eingegraben. Mit diesem Wortungetüm begründet die Arbeitsgemeinschaft der am Kölner U-Bahnbau beteiligten Baufirmen (Arge) den Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Also kein Pfusch am Bau, sondern eine quasi »natürliche« Ursache. Gemeint ist, dass in kurzer Zeit gewaltige Wasser- und Erdmassen in eine Baustelle strömen und so umstehenden Gebäuden regelrecht den Boden unter den Füßen wegziehen. Die Stadt Köln sieht das allerdings anders. Sie weist der Arge die Schuld zu und hat eine Schadensersatzklage eingereicht.

In wenigen Minuten stürzte am 3. März 2009 das Kölner Stadtarchiv in die Baugrube der Kölner Nord-Süd-U-Bahn am Waidmarkt. Die Archivangestellten konnten das Gebäude gerade noch rechtzeitig verlassen, doch zwei junge Männer fanden in den Trümmern den Tod. Erst nach mehreren Tagen konnten die Leichen der beiden geborgen werden. Köln entging dabei einer weit größeren Katastrophe, denn das gegenüber liegende Friedrich-Wilhelm-Gymnasium blieb verschont. Nichtsdestotrotz: 27 Regalkilometer Archivdokumente landeten in der Baugrube. Zwar sollen bis heute 95 Prozent aller Archivalien geborgen sein, doch der Zustand reicht von vollständig erhalten bis zu komplett geschreddert. Viele der gefundenen Schnipsel und Fragmente lassen sich bis heute noch nicht zuordnen.

Nach dem Unglück regnete es Katastrophenmetaphern wie die vom größten kulturellen Verlust Deutschlands oder vom kollektiven Trauma der Kölner. Doch die meisten Bewohner verbinden mit dem Stadtarchiv kaum etwas. Bedeutung gewann der Einsturz dadurch, dass er zu einem Symbol für das Versagen der Kölner Stadtpolitik, für Klüngel und Schlendrian wurde. Empörte Bürger riefen Initiativen wie »Köln kann auch anders«, »Kölner Komment« oder »Archivkomplex« ins Leben, die Defizite von Politik, Verwaltung und kommunalen Eigenbetrieben anprangerten.

Oliver Berg/dpa »Die Bauherrin überwachte sich selbst«

Die Stadt Köln verschanzt sich allerdings hinter dem Anspruch, Opfer und Geschädigte zu sein. Ihre Mitverantwortung hat sie bis heute nicht aufgearbeitet. Inzwischen wurde zwar durch Gutachter in zwei Strafprozessen die Ursache des Unglücks ermittelt: Bei der Errichtung der seitlichen Schlitzwände waren die Baufirmen auf ein Gesteinshindernis gestoßen, das nicht entfernt wurde. Aufgrund des immensen Drucks drangen am 3. März 2009 gewaltige Mengen Wasser und Erdreich in die Baugrube und rissen das Stadtarchiv sowie zwei angrenzende Häuser in die Tiefe. Zwei Prozesse vor dem Landgericht Köln endeten inzwischen mit Bewährungsstrafen für einen Oberbauleiter und einen Angestellten der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) – Akteure der unteren Handlungsebene, die eigentlich Verantwortlichen saßen gar nicht erst auf der Anklagebank. In den Verhandlungen wurde klar, dass es lange vor dem Unglück Hinweise darauf gab, wie es zu verhindern gewesen wäre. Da wurden zu viele Brunnen zum Abpumpen des Grundwassers gebaut, es wurden Protokolle gefälscht und die anonymen Hinweise auf Fehler häuften sich. Wissen wollte das niemand. Bei der Bauaufsicht drückte die Stadt beide Augen zu. Die Bauüberwachung lag bei der Bezirksregierung in Düsseldorf, die wegen Personalmangels die Aufgabe an die Stadt Köln delegiert hatte, wo Politik und Verwaltung sie direkt an die stadteigene KVB weiterreichte: Die Bauherrin überwachte sich so am Ende selbst.

Und auch nach dem Unglück verhielt sich die Stadt in einer erschütternden Weise unprofessionell. Drei Beispiele: Nachlassgeber kritisierten die mangelnde Information durch das Archiv, gründeten eine Interessengemeinschaft und verklagten schließlich erfolglos die Stadt. 2010 rief die Kulturverwaltung die »Stiftung Stadtgedächtnis«ins Leben, die Spenden für die Restaurierung der Archivalien einwerben sollte. Dazu ist es nie in nennenswertem Umfang gekommen. Inzwischen wurde die Stiftung in eine Verbrauchsstiftung umgewandelt, die nur noch ihr Startkapital und die Zinsen verzehren wird. Drittens hat die Stadt bis heute keine offizielle Form des Gedenkens gefunden. Es ist die Initiative »Köln kann auch anders«, die alljährlich eine Gedenkveranstaltung abhält.

Die Stadt Köln dagegen blickt streng nach vorne: In diesem Jahr soll endlich der Schadensersatzprozess gegen die Baufirmen beginnen, der sich zu einer Gutachterschlacht auswachsen dürfte. Streitwert: 1,33 Milliarden Euro. Und in unmittelbarer Nachbarschaft des Kölner Justizzentrums, weitab von irgendwelchen U-Bahnschächten, soll Ende 2020 auch das neue Stadtarchiv eröffnet werden. In diesem Jahr fällt übrigens der Gedenktag auf den Karnevalssonntag. Die Kölner Logik gebietet, dass zunächst die »Schull- und Veedelszöch« an der Unglücksstelle vorbeiziehen und erst danach der Toten gedacht wird. Alles eine Frage der Prioritäten.