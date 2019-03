Mars Films Was geht noch ohne Jesus, Allah oder Jehova? (Szene aus »Grâce à Dieu«)

The evil is always and everywhere. Der Teufel ist überall. Unter den Soutanen der Priester, er lauert in der Sakristei, im Pfadfinderlager, hinterm Waldesrand und in der Katechismusstunde. Er sitzt vor Gericht, wenn alle denken, die Angeklagten hießen Bernard Preynat und Philippe Christian Ignace Barbarin. Beelzebub selbst ist es, der böse Redner beschwingt, denn wer die Kirche »immer nur schuldig, schuldig, schuldig« spricht, klagte neulich der Papst Franziskus, der sei »ein Freund des Teufels, sein Vetter, sein Verwandter«.

»Glaubst du noch an Gott, Papa?« lässt der französische Regisseur François Ozon am Ende des Films »Grâce à Dieu« (Gott sei Dank) den Knaben fragen, dessen Vater vom katholischen Pfarrer missbraucht wurde. Ozons Werk lief im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale, kam in seinem Produktionsland Frankreich aber zunächst auf den Index und darf per Gerichtsentscheid seit dem 20. Februar nun doch in den Kinos des Landes gezeigt werden.

Die Szene mit dem Knaben ist die letzte einer echten Geschichte, die Antwort auf die Frage bleibt aus, weil sie obsolet ist. Der Vater verabschiedet sich mit einem feinen Lächeln vom Zuschauer, weil er weiß, dass der Katholik, der »wahre Gläubige«, nicht nur an Gott glaubt, sondern auch den Mummenschanz christlicher Messen braucht. So wie andere das stille Getöse um den Bart des Propheten brauchen oder die körperbetonte Arbeit am Talmud. Gäbe es die Institutionen nicht, wäre ein christlicher Kinderschänder ein leider ziemlich alltäglicher Krimineller und kein »Priester auf Abwegen«. Ein um sich schießender Dschihadist wäre ein Mörder, wie sie auch im normalen Schulalltag in den USA vorkommen, und ein zionistischer Attentäter vom Schlage eines Baruch Goldstein wäre sein Kollege.

Die Menschheit hat sich mehrheitlich für monotheistisches Feuerwerk entschieden und ohne den »einen Gott« – Jesus, Allah oder Jehova – geht nichts mehr. Keine Gesellschaft kommt ohne den bärtigen Alten aus, den sich Christen, Muslime und Juden gemacht haben. Seit Jahrtausenden haftet ihm »der menschliche Makel« an, wie der amerikanische Schriftsteller Philip Roth seinen besten Roman überschrieb, der den »Schöpfer« so fehlbar werden ließ wie sein angebliches Ebenbild. »Gott sei Dank«, sagt in Ozons Film über das grausige Wirken der »Heiligen Mutter Kirche« der Kardinal und Erzbischof von Lyon einem Dutzend aufgeregter Journalisten, die von diesem Philippe Christian Ignace Barbarin wissen wollen, warum sich ein Hirte der katholischen Kirche Frankreichs in den 80er Jahren an mehr als 70 kleinen Jungen vergehen konnte, bevor ihn die irdische Justiz endlich einfing.

»Grâce à Dieu«, sagt Barbarin den Zeitungs- und Fernsehmenschen, »sind die meisten dieser schrecklichen Dinge verjährt.« Das ist, an dieser Stelle, keine Fiktion, sondern Wirklichkeit. So heißt deshalb der Film, und die Atheisten lachen sich darüber in die seit Jahrhunderten geballte Faust. Es ist nicht so sehr die schiere Irrationalität christlicher, islamischer oder jüdischer Lehre, die sie dem »Glauben« und seiner intellektuellen Schwester, der Spiritualität, entfremdete, sondern die Institutionen, die den »Glauben« kassiert und vermarktet haben. Von jeher werden Missetaten der Männer im Talar mit besonderer Begrifflichkeit, mit theologischer Tarnsprache beschönigt. Typen wie der in Lyon angeklagte Priester Bernard Preynat sind unter den Kuppeln prächtiger Kathedralen keine Verbrecher, sondern »des Teufels«. Sie handeln quasi im Bann der bösen Macht und nicht, weil sie ihren Hosenladen nicht dicht halten können. Ihre Vorgesetzten, der Papst in Rom an erster Stelle, wissen sogar die Kritiker des ganzen Theaters mit all dem Kreuz, Weihwasser und gedruckten Wahnsinn im »Reich des Bösen«.

Ozons Protagonisten sind die Opfer. Im Film haben sie Namen, in der tristen Realität verschwinden sie üblicherweise in den geheimen Archiven des Vatikans oder verstauben in den Ablagen der Justiz. Das ist der Dienst, den der Regisseur ihnen erweist, den Pfadfindern, die Preynat in den Wald führt, die Jahre später beim Psychiater zusammenbrechen, verkorkst, abgeschrieben von der »Heiligen Gemeinde« christlicher Menschen. Opfer, dem Meer des Schweigens entkommen, das alles zudeckt und auf dessen Grund die Ermittler hinabtauchen mussten, um die Wahrheit zu finden. »Die Wahrheit« ist es, die im Film Alexandre, François, Gilles und Emmanuel 30 Jahre nach dem Zeltlager ans Licht holen wollen. Ein Abenteuer, das sie – auch in der parallelen Wirklichkeit – beinahe ihre posttraumatische Existenz gekostet hätte. Ehefrauen und Kinder wussten bis 2016 nicht, was den Familienvätern passiert war.

»Glaubst du noch an Gott?« Auf die Frage seines Sohnes hat Alexandre keine Antwort mehr. Muss er auch nicht. Denn sie ist für das Wirken der irdischen Justiz ebenso unerheblich, wie sie es für ein angenommenes überirdisches Tribunal am Ende der Menschheit wäre. Der Meister des Jüngsten Gerichts, wenn es ihn gäbe, würde sich wohl vor allem an die Kirchenfürsten halten – und nicht an deren Opfer. Der Kardinal Barbarin etwa, vor Gericht der Mitwisserschaft angeklagt, würde – folgt man katholischer Glaubenslehre – den Obersten Richter nicht mehr fragen können: »Wessen soll ich eigentlich schuldig sein?« Er würde, auch wenn er die irdische Gerichtsbarkeit sehr wahrscheinlich ohne Strafe überstehen wird, vermutlich in der Hölle braten.