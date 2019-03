»Ziel war, ein Exempel zu statuieren«

Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa Dann kam die Polizei: Umweltaktivisten auf einem besetzten Kohlebagger (Jänschwalde, 4.2.2019)

Das Amtsgericht Cottbus setzt auf harte Strafen, indem es drei Umweltaktivisten am Montag zu jeweils zwei Monaten Haft ohne Bewährung wegen Hausfriedensbruchs verurteilte, weil sie am 4. Februar einen Kohlebagger in der Lausitz blockiert haben. Wie bewerten Sie das Urteil?

Wir finden dieses Urteil des Amtsgerichts vom 25. Februar gegen die drei Aktivisten unverhältnismäßig. Ziel der Baggerbesetzung im Kohlerevier Lausitz war, ein Zeichen gegen den viel zu späten Kohleausstieg 2038 und den geplanten Abriss des Dorfes Proschim zu setzen. Aus unserer Sicht wurde das Urteil in dieser Härte getroffen, um von neuen Protesten abzuschrecken. Genauso hat der Richter in der Urteilsbegründung argumentiert: Es gehe darum, den Präventionsgedanken anzustoßen, weil so etwas zukünftig nicht mehr vorkommen sollte. Das Urteil belegt, dass es politisch gewollt ist, Umwelt- und Klimaaktivismus zu verhindern. Offenbar war Ziel, ein Exempel zu statuieren. Es ist absurd, zwei Monate Haft für das Betreten eines Tagebaus zu verhängen, der gar nicht eingezäunt ist. Nach Meinung der Klimaschutzbewegung macht sich das Gericht so zum verlängerten Arm des Konzerns Lausitz Energie Verwaltungs GmbH (LEAG). Das Urteil soll einschüchtern – der Kampf gegen den Kohleausstieg wird aber weitergehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Unser Rechtsbeistand behält sich vor, es anzufechten.

Brandenburg wird von einer SPD/Linkspartei-Koalition regiert. Am Donnerstag ging es im Rechtsausschuss des Landtags um Repressionen im Zusammenhang mit der Inhaftierung der Umweltaktivisten nach dem Protest Anfang Februar in den Tagebauen Jänschwalde und Welzow-Süd. Was war genau Thema?

Dem Rechtsausschuss lag unser Statement mit einer Sammlung schwerer Vorwürfe vor, die die 23 dort festgenommenen Umweltaktivisten gegen die Polizei erheben: Trotz ihres gewaltfreien und kooperativen Verhaltens hätten etliche Beamte die Betroffenen unverhältnismäßig traktiert, etwa durch Tritte, Schmerzgriffe und Umherschleifen. Während des Gefangenentransports und Gewahrsams seien Grundbedürfnisse bewusst missachtet worden: Bei Minusgraden mussten sie etwa fünf Stunden lang in Polizeifahrzeugen mit hinter dem Rücken gefesselten Händen verbleiben, ein Toilettengang wurde verweigert. Einige waren krank, wurden aber nicht ärztlich betreut. Es habe nichts zu trinken gegeben. Erniedrigende rechtsverletzende Handlungen werden der Polizei vorgeworfen, etwa das grundlose Abtasten des Intimbereichs; den Gefangenen sei das Recht versagt worden, einen Anwalt anzurufen. Beleidigungen wie »Scheißschwuchtel« seien gefallen, gar »Vergewaltigungen im Gefängnis« gewünscht worden. Polizeiliche Maßnahmen seien fehlerhaft oder nicht wahrheitsgemäß protokolliert.

Weiterhin wird in dem jW vorliegenden Papier auf Rechtsverstöße seitens der Justiz verwiesen …

Anwaltliche Betreuung der Festgenommenen in der Gefangenensammelstelle (GESA) wurde beeinträchtigt; zum Beispiel vorzeitig beendet. Ein Arzt weigerte sich, erkrankte Inhaftierte zu behandeln, weil sie ihre Namen nicht nennen wollten. Beim Transport in die Justizvollzugsanstalten (JVA) Luckau-Duben, Cottbus und Brandenburg an der Havel und während des Aufenthalts dort gab es Schikanen: Trinkwasser und Telefonate sowie ausreichende Kleidung wurden verweigert. Weiterhin ist zu klären, weshalb Personen, deren Ausweise vorlagen, länger als 24 Stunden in Haft bleiben mussten.

Die Fraktionen von Linken und Grünen hatten Aufarbeitung im Rechtsausschuss gefordert. War das Resultat zufriedenstellend?

Das Justizministerium sollte den Abgeordneten unter anderem das Vorgehen der Behörden erklären. Dies geschah ausweichend und schwammig: Auf Personalmangel und logistische Mängel wurde verwiesen. Justizminister Stefan Ludwig (Die Linke) meinte, die Vorwürfe richteten sich hauptsächlich gegen die Polizei, was im Innenausschuss Thema sein werde. Nur die Frage, weshalb die Aktivisten länger als 24 Stunden in Haft bleiben mussten, will er noch schriftlich beantworten. Die Ausschussvorsitzende Margitta Mächtig (Die Linke) forderte dazu auf, Anzeigen zu erstatten, um die Vorwürfe prüfen zu lassen. Wir bezweifeln, dass dies ernst gemeint sein kann. Erfahrungen in der Vergangenheit zeigen, dass Anzeigen gegen die Polizei stets ins Leere laufen.

Ihr Fazit?

Wir haben nichts erwartet und sind trotzdem enttäuscht.