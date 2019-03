Verhärtete Fronten

Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa Warnstreik vor Beginn der dritten Runde der Tarifverhandlungen (Potsdam, 28. Februar)

Nach mehrwöchigen bundesweiten Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst fortgesetzt worden. In Potsdam kamen die in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) organisierten »Arbeitgeber« am Donnerstag mit den Verhandlungsführern von Verdi und Beamtenbund zur dritten Verhandlungsrunde zusammen. Laut Plan sollen sie bis Sonnabend einen Tarifvertrag abschließen – doch die Fronten sind verhärtet.

Der TdL-Verhandlungsführer, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), machte deutlich, die Länder würden vorerst kein eigenes Angebot vorlegen. Erst wenn alle Themen verhandelt und ausgelotet seien, würden sie skizzieren, wie sie sich ein Angebotspaket vorstellen. Die Gewerkschaftsforderung belaufe sich auf sechs Prozent lineare Lohnanhebung sowie weitere vier Prozent durch strukturelle Verbesserungen – das sei »für die Länder nicht bezahlbar«, sagte Kollatz. Die Ausgangslage zum Start der dritten Tarifrunde sei »so kompliziert, dass man keine Prognose wagen kann«, sagte der Bundeschef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske. In allen wesentlichen Themenfeldern lägen TdL und Beschäftigte »weit, weit auseinander«. Das betreffe etwa die angestrebte Reform der Entgeltordnung mit einer Neuzuordnung von Tätigkeiten.

Die Forderung nach linearer Lohnanhebung werde pauschal als unfinanzierbar zurückgewiesen, sagte Bsirske. Das stehe in Kontrast zur guten Finanzlage. Zudem lehnten die Länder eine Attraktivitätssteigerung etwa bei der Krankenpflege ab. Ferner drängten sie auf Verschlechterungen bei der Tarifeingruppierung bestimmter Tätigkeiten. Wenn sie dies zur Vorbedingung eines Tarifabschlusses machen, »dann stehen wir allerdings vor dem Scheitern der Verhandlungen und dann stehen wir natürlich vor einer deutlichen Eskalation des Tarifkonflikts«, warnte Bsirske. Die Verhandlungen seien enorm schwierig. Der Chef des Beamtenbunds, Ulrich Silberbach, fügte hinzu, wahrscheinlich werde es zunächst keine weitere Verhandlungsrunde geben. Sollten die Gespräche scheitern, müssten die Gewerkschaften wohl in Urabstimmung und Streik einsteigen. (AFP/jW)