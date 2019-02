»Wären die Juden mal ins Kino gegangen«

Bundesarchiv, Bild 183-78475-0001 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)] Wieso denn wegschütten? Adenauers spätere »rechte und linke Hand« Globke (2. Reihe Mitte) zusammen mit Nazi-Innenminister Frick (1. Reihe 3. v. links) in Bratislava, September 1941

Man schütte kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines habe: Mit diesen Worten rechtfertigte der Bundeskanzler Konrad Adenauer in den frühen fünfziger Jahren seine laxe Personalpolitik gegenüber alten Nazis wie Hans Globke, der sich im »Dritten Reich« als Mitverfasser und amtlicher Kommentator der Nürnberger Rassengesetze hervorgetan hatte und 1953 zum Staatssekretär im Kanzleramt aufstieg. Die westdeutsche Öffentlichkeit ließ sich das bieten, was nicht sonderlich erstaunlich ist, da sie ja selbst zu großen Teilen aus alten Nazis bestand. Und Globke war kein Einzelfall: Zu Tausenden setzten oberflächlich entnazifizierte NSDAP-Mitglieder mit krimineller oder zumindest zwielichtiger Vergangenheit ihre Karriere in der jungen Bundesrepublik fort. In seinem Buch »Das braune Netz« schildert der Publizist Willi Winkler eine Vielzahl solcher Lebensläufe von Politikern, Richtern, Staatsanwälten, Offizieren, Unternehmern, Wissenschaftlern, Journalisten, Schriftstellern und Schauspielern, die nach einer kurzen Schamfrist weitermachten, als ob nichts geschehen wäre.

Und sie waren einander gern behilflich. Friedrich Flick, der im großen Stil von Rüstungsaufträgen, Arisierungen und Sklavenarbeit profitiert hatte, kam 1950 wieder auf freien Fuß und finanzierte mit schöner Folgerichtigkeit den Verlag C. W. Leske, »ein intellektuelles Versorgungsunternehmen für bewährte SS-Kameraden« (Winkler). Adolf Hitlers einstiger Agentenführer Reinhard Gehlen übernahm die Leitung des Bundesnachrichtendienstes, stockte ihn mit alten Kameraden auf und verhalf wohl dem berüchtigten Massenmörder Alois Brunner zur Flucht nach Syrien. Nebenher pflegte Gehlen seine Kontakte zu den ehemaligen SS-Männern in der Spiegel-Redaktion und steuerte durch sie die Berichterstattung in seinem Sinne.

Auch der Stern-Herausgeber Henri Nannen konnte auf eine tiefbraune Laufbahn zurückblicken: Er hatte in der Propagandakompanie der Luftwaffe gedient. In den fünfziger Jahren knüpfte er an diese publizistische Tätigkeit an, indem er für die Freilassung verurteilter Kriegsverbrecher warb und die Leserschaft mit geschönten Landsergeschichten amüsierte. Der Zeit-Chefredakteur Richard Tüngel wiederum griff 1951 den Juden Robert Kempner an, der 1933 aus Deutschland geflohen war und bei den Nürnberger Prozessen die Anklage vertreten hatte: Er sei ein »Schädling«, dem das Handwerk gelegt werden müsse, schrieb Tüngel, und niemand nahm an seiner Wortwahl Anstoß.

Geradezu unfassbar ist die Schamlosigkeit, mit der Franz Josef Strauß vorging, als er für das Referat »Psychologische Kampfführung« im Verteidigungsministerium 1958 den Juristen Eberhard Taubert anwarb, der als Richter am Volksgerichtshof Todesurteile gefällt und nebenbei das Drehbuch für den antisemitischen Hetzfilm »Der ewige Jude« verfasst hatte. Und als 1950 Veit Harlan vor Gericht stand, der Regisseur des ebenso berüchtigten Hetzfilms »Jud Süß«, durfte der aus guten Gründen darauf hoffen, dass Gnade vor Recht erging. »Der Vorsitzende Richter Walter Tyrolf«, schreibt Winkler, »verfiel in der Urteilsbegründung auf das irrsinnigste aller Argumente: ›Hätten die Juden nicht schon damals, 1940/41, ins Kino gehen und Strafantrag wegen Beleidigung stellen können?‹« Das lag keineswegs an Tyrolfs Unkenntnis der Rechtsverhältnisse im »Dritten Reich«, denn er hatte der NSDAP angehört und als Staatsanwalt zahlreiche Todesurteile wegen »Rassenschande« auf den Weg gebracht.

Im Kalten Krieg ließ das Interesse der westlichen Alliierten an der Strafverfolgung deutscher Kriegsverbrecher und anderer faschistischer Straftäter rasch nach, und eine Vergangenheit in der SS war durchaus nicht hinderlich für eine Karriere in der BRD. Winkler bringt es auf den Punkt: »Vielmehr wird die SS, weit mehr noch als die Wehrmacht, die erste Station gewesen sein, in der sich die Führungsqualitäten zeigten, die es brauchte, um sich auch in der Wirtschaftswundergesellschaft durchzusetzen. Die grauen, braunen und schwarzen Gesellen bilden das Rückgrat des Wirtschaftswunders.«

Vieles davon ist nicht neu, aber es ist selten so eindringlich nacherzählt und so anschaulich dargestellt worden wie in diesem Buch. Wenn man es gelesen hat, versteht man nur zu gut, was Hannah Arendt 1965 zu dem Stoßseufzer veranlasste: »Manchmal denkt man, wenn diese ganze Generation bloß schon tot wäre.«