Öffentlicher Dienst für alle

RubyImages/F. Boillot Demonstration von etwa 10.000 Beschäftige des Landes Berlin am Dienstag

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder sind am Mittwoch die Warnstreiks fortgesetzt worden. In Berlin legten Verdi zufolge 16.000 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie aus Behörden und Hochschulen ihre Arbeit nieder. Auch in Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern ist es zu Ausständen kommen. Laut GEW streikten in Bremen 7.000 Menschen für die Gewerkschaftsforderungen: sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Verdi-Chef Frank Bsirske erinnerte bei der zentralen Kundgebung in der Hansestadt daran, dass die Länder 2017 Überschüsse in Höhe von 10,5 Milliarden und im vergangenen Jahr von 15,7 Milliarden Euro erwirtschafteten. Das seien gute Voraussetzungen, um den Öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. In der Hauptstadt kamen am Morgen in der Nähe des Alexanderplatzes Verdi zufolge etwa 2.500 Menschen zu einer Kundgebung zusammen.

Mit Ihnen demonstrierten Beschäftigte von landeseigenen Unternehmen und ausgegliederten Firmen, die öffentliche Aufgaben übernehmen. Ihnen geht es um gleichen Lohn für gleiche Arbeit und die Angleichung ihrer Gehälter an die des Öffentlichen Dienstes.

Großprojekte wie der Tag der »deutschen Einheit« oder die Feierei des Endes der DDR, die der Stadt in diesem Jahr zum 30. Mal blüht, werden etwa von der »Kulturprojekte Berlin GmbH« ausgerichtet. Auch Dienste wie die Geschäftsstelle für kulturelle Bildung Berlin, der Museumsdienst Berlin oder das Museumsjournal gehören zu der landeseigenen GmbH. Für das Projekt »100 Jahre Revolution – Berlin 1918/19« würden gegenwärtig Arbeitsrechte verhandelt, sagte Katja Terz (Name redaktionell geändert), eine Beschäftigte im Bereich der kulturellen Bildung, im Gespräch mit jW am Mittwoch in Berlin. Das wollen die etwa 100 Beschäftigten der Kulturprojekte Berlin nun auch für sich einfordern. Sie werden unter dem Niveau des Tarifvertrags der Länder vergütet – ohne Aussicht auf Einkommenserhöhungen und befinden sich, wie Terz, häufig in Kettenbefristungen. Auf der Demonstration der Landesbeschäftigten des Öffentlichen Dienstes machten die Angestellten des hauptstädtischen Kulturbetriebs darauf aufmerksam, dass in staatlich geförderten Einrichtungen Mindeststandards des öffentlichen Dienstes nicht gelten.

Bei der Kulturprojekte Berlin GmbH handelt es sich um eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft, die zu 100 Prozent dem Land gehört und für die der Tarifvertrag der Länder (TVL) nicht gilt, erklärte Verdi-Sekretär Hikmat El-Hammouri gegenüber jW. Gehälter hingen, den Eindruck hat Terz, vom Verhandlungsgeschick ab oder davon, für wie wichtig Projekte eingeschätzt würden. Sie und ihre Kollegen fordern nun eine Angleichung an den TVL sowie mehr Entfristungen bei den Arbeitsverträgen. »Mitarbeiter, die in Projekten arbeiten, die seit 12 Jahren bestehen, sollen nicht mehr befristet angestellt sein«, meinte Terz.

Auch die streikenden Therapeuten der Charité Physiotherapie und Präventionszentrum GmbH (CPPZ) nutzten die Demonstration am Mittwoch in Berlin dazu, ihre Forderungen nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit auf die Straße zu tragen. Die CPPZ ist eine 100-prozentige Tochter der Charité, in die im Jahr 2009 sämtliche therapeutischen Leistungen der Uniklinik (Physiotherapie, Ergotherapie und medizinische Bademeister) ausgegliedert wurden. In dem Betrieb arbeiten etwa 65 Beschäftigte unter den Konditionen des Tarifvertrags der Charité (TVöD) und ungefähr 110 Beschäftigte ohne Tarifvertrag. Die Beschäftigten ohne einen solchen Vertrag verdienen bis zu 30 Prozent weniger als ihre Kollegen mit Charité-Vertrag. Die Verdi-Tarifkommission fordert für die CPPZ die Anwendung des Tarifvertrags der Charité. Matthias, ein CPPZ-Therapeut, war am Mittwoch der Meinung, nach zehn Jahren Tarifflucht sei genug Geld gespart worden: »Jetzt muss mal was kommen«.

Dass der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes kein Garant für gute Löhne ist, zeigt die Situation der Beschäftigten des Konzerthauses Berlin, v. a. der technischen Abteilung des Hauses. Früher habe es Betriebszulagen gegeben, sagte Orchesterwart Zoltan Kovacs gegenüber jW. Die Beschäftigten, die innerhalb der letzten zehn Jahre eingestellt wurden, würden diese nicht erhalten. »Das bedeutet, wir haben im Schnitt 200 Euro weniger im Vergleich zu unseren Kollegen.« Außerdem gehe es um Personalmangel. »Wir haben etliche Überstunden und Übertage, die wir nicht abfeiern können«, so Kovacs. Auch die Eingruppierung der Orchesterwarte in die Entgeltgruppen vier und fünf sei viel zu niedrig. Die Anforderungen an die Beschäftigten seien demgegenüber stetig gestiegen. Die Eingruppierung sei von Verdi seit Jahren nicht überarbeitet worden. Kovacs und seine Kollegen haben deshalb die Schlussfolgerung gezogen, sich zu organisieren, um ein größeres Gewicht in den Tarifverhandlungen zu bekommen und gehört zu werden.