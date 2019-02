Kurdischer Aktivist verurteilt, aber frei

ANF »Stark ideologisch geprägt«: Mahmut Kayas Ausführungen vor Gericht waren dem Oberstaatsanwalt nicht geheuer

Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) hat den kurdischen Aktivisten Mahmut Kaya wegen Mitgliedschaft in der kurdischen Arbeiterpartei PKK am Freitag zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Das bestätigte die Gerichtspressestelle in Hamburg am Dienstag gegenüber jW. Dem Urteil liegt der Strafrechtsparagraph 129 b (Mitgliedschaft in einer »terroristischen Vereinigung im Ausland«) zugrunde. Kaya konnte nach acht Monaten Untersuchungshaft das Strafjustizgebäude als freier Mann verlassen und wurde von Freunden und Verwandten begrüßt.

Mit dem Urteil schloss sich der Staatsschutzsenat der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft an, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Mittwoch berichtete. Die Beweisaufnahme habe dem Staatsanwalt zufolge ergeben, dass der Angeklagte von 2013 bis 2014 als »hauptamtlicher Kader« im »PKK-Gebiet Bremen« organisatorisch, personell, finanziell und propagandistisch verantwortlich gewesen sei. Auch der Umstand, dass die PKK einen einseitigen Waffenstillstand erklärt hatte und gegen den Islamischen Staat kämpfe, ändere nichts daran, dass sie eine terroristische Vereinigung sei.

Als strafmildernd bewertete der Oberstaatsanwalt, dass die Taten fünf bis sechs Jahre zurück lägen. Die Klage sei bereits im März 2015 bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg eingegangen, habe aber aufgrund hoher Arbeitsbelastung nicht sofort verfolgt werden können. Die Vorsitzende Richterin erklärte, der Senat könne Ziele und Beweggründe Kayas verstehen, sein Engagement sogar gut heißen. Tatsächlich würden die Kurden in der Türkei unterdrückt. Ein Widerstandsrecht stehe ihnen formal dennoch nicht zu, darum könne der Rechtsstaat die Mittel der PKK nicht akzeptieren.

Kayas Verteidiger, Alexander Kienzle, bezeichnete das Urteil am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt als »vom Ergebnis her in Ordnung«, wenn man es mit den Urteilen in anderen PKK-Verfahren vergleiche. Allerdings sei es »abenteuerlich«, dass es überhaupt noch zu Verurteilungen in diesen Verfahren komme, angesichts der politischen Lage in der Türkei und der Tatsache, dass laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof vom November die PKK ab 2014 zeitweise rechtswidrig auf der europäischen Terrorliste geführt wurde. Kienzle betonte, die verschärfte U-Haft habe seinen gesundheitlich angeschlagenen Mandanten sehr belastet.

Mahmut Kaya hatte am letzten Verhandlungstag von seinen Erfahrungen mit dem türkischen Regime berichtet. Er sei in seinem Heimatort Cewlig (türkisch: Bingöl) Vorsitzender des Disziplinarausschusses der 1990 gegründeten legalen Partei HEP gewesen und als solcher selbst zum Angriffsziel des türkischen Staates geworden. »Ich konnte nicht mehr nach Hause gehen und habe jeden Tag bei verschiedenen Freunden übernachtet«, erklärte er. Kaya verließ sein Heimatdorf und ging nach Deutschland.

Der türkische Staat betrachte die Kurden immer noch als Feinde. Darum sei der Widerstand des kurdischen Volkes rechtmäßig. Der Aktivist warnte vor religiösem Fanatismus und Nationalismus, der vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan verkörpert werde. In seiner Erklärung wandte sich Kaya gegen patriarchales Denken, unter dem Frauen weltweit litten: »Sie erleben sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit sexuelle Erniedrigung, werden vergewaltigt und erleiden psychische Folter. Das ist ein Normalzustand geworden.« Dem Oberstaatsanwalt waren solche Ausführungen nicht geheuer, er nannte sie »stark ideologisch geprägt«.