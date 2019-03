Fest geschlossene Reihen

Bernd von Jutrczenka/dpa Neuestes Mitglied der »Werteunion«: Hans-Georg Maaßen, Expräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (Berlin, 12.9.2018)

Der politische Einfluss gleich mehrerer rechter Zusammenschlüsse innerhalb der CDU und CSU dürfte im Laufe dieses Wahljahrs zunehmen. So sind mit der »Werteunion« und dem »Berliner Kreis« gleich zwei rechtskonservative Gruppierungen in der CDU aktiv, die schon seit geraumer Zeit zu den entschiedensten Kritikern des politischen Kurses von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehören. In der CSU wird das Rechtsaußengeschäft vom »Konservativen Aufbruch« besorgt, der selbst erklärten »Basisbewegung für Werte und Freiheit«. Alle drei Richtungszusammenschlüsse – allen voran jedoch die der CDU – dürften spätestens nach den Landtagswahlen am 1. September in Brandenburg und Sachsen und am 27. Oktober in Thüringen den politischen Druck auf die CDU-Spitze erhöhen, letztlich doch mit der AfD über mögliche Regierungsbündnisse zu verhandeln.

Zwar hatte die CDU auf ihrem jüngsten Bundesparteitag in Hamburg im Dezember beschlossen, dass die Partei »Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland« ablehne. Dass sich die Landesverbände daran tatsächlich halten werden, gilt jedoch keineswegs als gesichert. Die Entscheidung über Koalitionen ist noch immer ihre Sache.

Regierungsfähige Mehrheiten scheinen aktuell vor allem in Sachsen nur mit einem Bündnis aus CDU und AfD möglich. Der letzten veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA von Ende Dezember zufolge, käme die CDU derzeit auf 29 Prozent, die völkisch-nationalistische AfD auf 25 Prozent der Stimmen. Während die SPD, die aktuell noch gemeinsam mit der CDU die Staatsregierung im Freistaat stellt, seit Monaten bei rund zehn Prozent herumdümpelt, wäre der Prognose zufolge auch die – im Verhältnis zu ihrem Bundesdurchschnitt deutlich rechtslastige – FDP um ihren Spitzenkandidaten Holger Zastrow mit rund sechs Prozent wieder im Landtag vertreten.

Mit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden haben sich die Wogen keineswegs geglättet. Wirft man einen Blick auf die Internetseite des »Berliner Kreises« könnte man zu der Überzeugung gelangen, eine AfD-Seite aufgerufen zu haben. So wird dort bekundet, den UN-Migrationspakt abzulehnen. Auch werden »mehr Ressourcen für den Kampf gegen linke Extremisten« eingefordert. Es gelte zudem, die »Fehler in der Flüchtlingspolitik« aufzuarbeiten.

Auch die »Werteunion« macht auf ihrer Internetseite keinerlei Geheimnis aus ihrer politischen Agenda: »Als Konservative lehnen wir die vorherrschenden (sic!) linken Ideologien ab.« Die »Verharmlosung kommunistischer Greueltaten, die Akzeptanz und Förderung des Linksextremismus durch politische Akteure« seien ein »trauriger Beleg« dafür, dass »wir Konservativen auch heute noch der Verbreitung roten Gedankenguts entschieden entgegentreten müssen«, heißt es weiter. Nur so würden zukünftige Generationen »in Frieden, Freiheit und Wohlstand« leben können.

Bei solchen Inhalten verwundert nicht weiter, dass der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, und der rechtskonservative Politikwissenschaftler Werner Patzelt kürzlich der rechten Strömung beigetreten sind. In einer am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung frohlockt der Bundesvorsitzende der »Werteunion«, Alexander Mitsch, nicht nur über den Beitritt »zweier solch renommierter Unionsmitglieder«, sondern sieht auch den von ihm geführten Zusammenschluss auf gutem Wege. Aktuell würden »in verschiedenen Gegenden Deutschlands« weitere Regionalverbände gegründet, um Mitsch zufolge »unser Netzwerk zu verdichten«. Ziel der Gliederung bleibe »ein Politikwechsel der CDU/CSU, insbesondere für eine stärkere Begrenzung und Steuerung der Einwanderung sowie eine Senkung der Steuern und Sozialabgaben«. Die Gruppierung scheue dabei »auch nicht davor zurück, grüne Phantastereien innerhalb (sic!) und außerhalb der Union sowie im Kanzleramt zu entzaubern«, gibt sich Mitsch angriffslustig.

Ähnlich ausfällig gegen die eigene Partei wurde am Sonntag auch der »Konservative Aufbruch«, der erneut seine Solidarität mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán erklärte. Die Fidesz-Partei Orbáns müsse innerhalb der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament »unser Partner bleiben«, hieß es auf den Onlinekanälen der Gliederung. Auch der Fraktionschef der europäischen »Volksparteien« (EVP), Manfred Weber, und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekamen dort ihr Fett weg. Diese sollten »aufhören, unsere Stammwähler zu verprellen« und sich »endlich mit wirklichen politischen Gegnern beschäftigen«. Antworten auf die Frage, warum sich die radikalen Rechten nicht gleich der AfD anschließen und ihre bisherigen Parteien verlassen, lassen derweil auf sich warten.