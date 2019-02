Rotlicht: Monroe-Doktrin

Library of Congress Die Monroe-Doktrin in der imperialistischen Selbstwahrnehmung – Zeichnung aus der US-Satirezeitschrift Judge (Februar 1896)

Mit dem Machtverlust der europäischen Kolonialmächte erweiterten die USA im 19. Jahrhundert ihren Einflussbereich in Lateinamerika. Im Juli 1821 übernahm der Militärgouverneur und spätere Präsident Andrew Jackson die Kontrolle über die spanische Kolonie Florida. 1845 annektierten die Vereinigten Staaten Texas. Um ein Wiedererstarken des europäischen Einflusses in der Region zu unterbinden, hatte US-Präsident James Monroe bereits 1823 die Grundzüge einer neuen Außenpolitik ent­wickelt, mit der die Unabhängigkeit von Spanien und Großbritannien sichergestellt werden sollte. Die nach ihm benannte Doktrin beschreibt eine Politik der Nichteinmischung in Europa und verbietet im Gegenzug die Einmischung europäischer Staaten auf dem amerikanischen Kontinent. In einer Rede zur Lage der Nation erklärte Monroe am 2. Dezember 1823: »Wir sollten jeden Versuch, ihr System auf jedweden Teil dieser Hemisphäre auszudehnen, als gefährlich für unseren Frieden und unsere Sicherheit betrachten.« Später verbot die Doktrin auch den »Erwerb amerikanischen Landes« durch nichtamerikanische Mächte ohne Zustimmung der USA. Im Kern erklärte die Monroe-Doktrin damit den gesamten amerikanischen Kontinent zum Hinterhof Washingtons. Jede Verletzung dieses Anspruchs drohten die USA militärisch zu beantworten.

Über die Gefahr der damit begründeten US-Vorherrschaft schrieb der lateinamerikanische Unabhängigkeitskämpfer Simon Bolívar 1829: »Die Vereinigten Staaten scheinen von der Vorsehung dazu ausersehen zu sein, im Namen der Freiheit Elend über Amerika zu bringen.« Tatsächlich wandelte sich die Monroe-Doktrin von einer Strategie, die zunächst auf Abwehr ausgerichtet war, in den fast 200 Jahren ihres Bestehens zu einer Legitimation US-amerikanischer Expansionen in Lateinamerika und zur Unterdrückung von Befreiungsbewegungen. Im Kalten Krieg wurde sie zu einer globalen antikommunistischen Strategie ausgebaut, um progressive Bewegungen und Regierungen auszuschalten. Zu diesem Zweck hatte Präsident Harry S. Truman der außenpolitischen Maxime Monroes im März 1947 den Grundsatz hinzugefügt, »allen Völkern, deren Freiheit von militanten Minderheiten oder durch einen äußeren Druck bedroht ist, Beistand zu gewähren«. Die Truman-Doktrin erhob den Anspruch, »jederzeit und überall« aktiv zu werden, wo »die Rechte freier Völker« durch direkte Drohungen und militärischen Zwang oder durch verdeckte Aktionen und subversives Agieren verletzt würden. Über 40 Jahre lang diente die so erweiterte Monroe-Doktrin den USA als Begründung für die Errichtung und Förderung von Militärdiktaturen und für die Unterstützung faschistischer Regime. Washington berief sich auf eine vom Vorsitzenden des Planungsstabes im State Department, George F. Kennan, in den 1950er Jahren entwickelte These, derzufolge die lateinamerikanischen Staaten nicht selbst in der Lage seien, einer »Bedrohung durch kommunistische Kräfte« zu widerstehen. Die USA müssten deshalb in diesen Staaten intervenieren, um antikommunistische Politiker an die Macht zu bringen, »ohne dabei einen übersteigerten Wert auf den Typ des unterstützten Regimes zu legen«.

Während Barack Obamas Außenminister John Kerry die Monroe-Doktrin 2013 für überholt erklärt hatte, berief sich Donald Trumps damaliger Chefdiplomat Rex Tillerson im Februar 2018 wieder auf diesen Grundsatz, nachdem er vor der wachsenden Präsenz Chinas und Russlands in Lateinamerika gewarnt hatte. »Die Monroe-Doktrin ist heute so bedeutend wie in den Tagen, als sie geschrieben wurde«, erklärte Tillerson. In derselben Rede stachelte er Venezuelas Armee zum Putsch gegen den gewählten Präsidenten Nicolás Maduro auf: »Oftmals sind die Streitkräfte Agenten eines Wandels«, sagte der US-Außenminister.